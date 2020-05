Aeroplane Heaven: Concorde angekündigt

Es ist sicherlich eine Überraschung, die Aeroplane Heaven jetzt auf Facebook veröffentlicht hat: Nichts anderes als die berühmte Concorde wollen die Desinger bald in den P3D4, P3D5 und Microsoft Flight Simulator bringen. Zwei Renderings in einem virtuellen Hangar bieten jetzt einen ersten Vorgeschmack auf das, was kommen soll. Wann der Überschalljet allerdings wieder virtuell in knapp 200 Minuten von Heathrow nach New York fliegen wird, verraten die Entwickler noch nicht.

Aeroplane Heaven sind damit nicht die einzigen Designer, die Hoffnung auf eine neue Umsetzung der Concorde machen. DC Designs hatten mit einem kleinen Screenshot im Februar ebenfalls den Release einer Concorde für Juli 2020 angekündigt. Aber auch bei Flightsimlabs kann man vielleicht noch auf die Weiterführung der Concorde hoffen. Auch hier hatte Lefteris Kalarmaras in einem älteren Statement die Portierung und Weiterentwicklung der FSLabs Concorde nicht ganz ausgeschlossen. Wer auch immer das Rennen macht, vielleicht kann man bald auch in den neuen Simulatoren wieder Treibstoff durchs Schiff pumpen, den Nachbrenner anwerfen und mit Mach 2.0 auf FL600 über den Atlantik jagen.