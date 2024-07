Aeris: gratis Flusimulator für alle!

MSFS, X-Plane, P3D und Co: so heißen die bekannten Flugsimulationsplattformen, welche die meisten Simmer nutzen. Doch nun gibt es einen neuen in der Runde: Aeris! Hierbei muss aber nicht tief in die Tasche gegriffen werden, da dieser Flusi komplett kostenfrei ist!

Für diesen (nicht vorhandenen) Preis sollte man natürlich keine high-end Simulation erwarten. Enthalten sind ein Jet (Boeing 737MAX), ein Frachter (Airbus Beluga) und ein Kampfflugzeug. Die Cockpits der Maschinen sind rudimentär modelliert, aber es fehlt an Systemtiefe. Aeris nutzt Google Maps Daten, um die echte Welt originalgetreu darzustellen. Dies steht natürlich in keinem Vergleich zu den Bodentexturen im MSFS. Außerdem bietet Aeris einen eigenen Multiplayer-Modus.

Gerade für Einsteiger kann dieser Flugsimulator sehr interessant sein. Auch mit einem schwächeren System lässt sich der Sim problemlos spielen. Momentan befindet er sich noch in einer Beta und erhält regelmäßige Updates. Erhältlich ist Aeris ausschließlich bei Steam.

Was sagt ihr zu diesem neuen Sim?