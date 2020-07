Abflugbereit: Aeroplane Heaven Sabreliner

Aeroplane Heaven steht auf Alteisen. Das beweisen die zahlreichen Releases der Designer. Jetzt steht laut neuem Facebook-Post das nächste Addon kurz vor dem Release: Der T-39 Sabreliner, ein kleiner und kompakter Business-Jet, der auch viel bei der US-Navy und -Air Force im Einsatz war. Aeroplane Heaven plant, das Flugzeug wie gewohnt in den verschiedenen P3D-Versionen an den Start zu bringen. Der Release stehe kurz bevor:

Sabreliner is nearing its release. Just some flight dynamics polish, manual writing and sound work to go. Here are some in-sim screenshots to be going on with.