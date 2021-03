Ab in die Sonne Floridas. Sarasota Brandenton International

Der Flughafen Sarasota-Bradenton International Airport (IATA: SRQ, ICAO: KSRQ, FAA LID: SRQ) liegt in Sarasota County, an der Stadtgrenze von Sarasota und Manatee County im US Bundesstaat Florida. Er gehört der Sarasota Manatee Airport Authority und liegt 4,8 km (3 Meilen) nördlich der Innenstadt von Sarasota und 9,7 km (6 Meilen) südlich von Bradenton. Ca. 65 Kilometer nördlich befindet sich der internationale Flughafen von Tampa. Das Fluggastaufkommen liegt bei diesem Flugplatz mit eher regionalen Charakter bei ca. 2 Millionen per Jahr.



Features:

Out-of-the-Box-Kompatibilität mit VStates FL

Out-of-the-box-Kompatibilität mit ORBX True Earth FL

PBR auf Gebäuden und Bodentexturen

Ambient Occlusion + fotorealistische Texturierung

3D-Gras (farblich an das Ortho angepasst)

Volle Gate-Position-Unterstützung (alle Gates sind zum spawnen verfügbar)

Volle WT3/Traffic Global- und LiveTraffic-Unterstützung

Nachtbeleuchtung

Ortho-Bilder

Gute/solide FPS auf allen Systemen

Bodenobjekte (Pushback-Trucks, GPUs, Klimaanlagen, etc.)

Bäume, die von Hand platziert wurden (ca. 500+ um den Flughafen herum

Das von Vertical Simulations entwickelte Addon für den X-Plane 11 ist für schlanke 10 Euro im Simmarket erhältlich.