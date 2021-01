Normalerweise preisen wir Rabattaktionen nicht direkt an, aber in diesem Fall “müssen” wir eine Ausnahme machen. Denn wer mit dem FSX/P3D in Japan auf großen Payware Airports fliegen will, kommt um TechnoBrain Szenerien nicht herum. Diese kosten regulär ab 40 EUR aufwärts und sind noch etwas mehr als 3 Tage ordentlich rabattiert. Details dazu im simMarket.