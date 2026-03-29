Nie wieder Klicken? Ein StreamDeck XL Review

In diesem Review werfen wir einen Blick auf ein ganz besonderes Stück Hardware, das ursprünglich gar nicht für die Flugsimulation entwickelt wurde – diese aber enorm aufwerten kann: das Elgato Stream Deck XL.

Das Stream Deck ist ein Gerät mit frei programmierbaren, physischen Tasten. Ursprünglich wurde es für Content Creator und Streamer konzipiert, die während eines Streams schnell auf Funktionen zugreifen müssen, ohne umständlich Tastenkombinationen zu nutzen oder den Blick von Geschehen abzuwenden. Genau hier setzt Elgato an: Jede Taste kann individuell belegt und mit statischen oder sogar animierten Icons versehen werden, um Aktionen schnell und intuitiv auszuführen.

Das Stream Deck ist in mehreren Varianten erhältlich:

Mini-Version mit 6 Tasten

Standard-Version mit 15 Tasten

Stream Deck XL mit 32 Tasten

sowie neuere Modelle wie das Stream Deck + und + XL

Alle Bilder: Elgato

Im Folgenden konzentrieren wir uns ausschließlich auf das XL-Modell. Gerade für die Flugsimulation ist eine hohe Anzahl an Tasten ein großer Vorteil – Varianten mit weniger Buttons sind hier nur eingeschränkt zu empfehlen.

Angekommen ist das Gerät in einer nicht allzu großen, rechteckigen Packung mitsamt Anleitung und Kabel. Alles ist gut und sicher verpackt und macht bereits hier einen hochwertigen Eindruck. Also gilt es, keine Zeit zu verschwenden und das StreamDeck zum Laufen zu bringen. Auf der Rückseite wird das USB C auf USB C Kabel etwas versteckt angeschlossen, um dann mit dem PC verbunden zu werden.

Beim Aufstellen des StreamDecks gibt es zwei Optionen: Entweder man legt es flach auf den Tisch oder stellt es auf den mitgelieferten Standfuß. Beim normalen Hinlegen wurde natürlich an eine Aussparung für das Kabel gedacht und mit gummierten Streifen bleibt das gesamte Gerät fest an einem Platz und rutscht nicht.

Doch auch der mitgelieferte Standfuß leistet hervorragende Arbeit. Mit Magneten wird das StreamDeck darauf befestigt und bleibt fortan sicher auf diesem Platz. Unten am Standfuß befindet sich ebenfalls eine große Gummierung, weshalb hier ein Wegrutschen so gut wie unmöglich ist.

Hinweis: Das Bild zeigt nicht das mitgelieferte Kabel, dieses ist komplett schwarz.

Nun zum wohl wichtigsten Teil eines StreamDecks: die TASTEN. Die 32 quadratischen Tasten haben eine Seitenlänge von ca. 1,2 cm. Damit sind diese zwar nicht allzu groß, aber noch groß genug, um sicher vom Finger getroffen zu werden. Sie besitzen zwei Druckpunkte, je nachdem wie stark gedrückt wird. Der Unterschied zwischen den beiden Punkten ist zu spüren und leicht hören, beide lösen aber die gleiche Aktion aus.

Apropos Aktion – Was kann das StreamDeck nun konkret?

Kurz gesagt, kann man über jede der Tasten eine Aktion auslösen lassen. Seien es nun das Öffnen einzelner Programme, das gleichzeitige Starten mehrerer Anwendungen oder sogar komplexe Abläufe, die aus mehreren Schritten bestehen. Dadurch wird das StreamDeck schnell zu einer Art zentraler Steuerzentrale für den eigenen PC-Alltag.

Die Bilder zeigen einen Ausschnitt der mitgelieferten Elgato-Software. Dort erkennt man die grundlegenden Funktionen und die übersichtliche Benutzeroberfläche, mit der sich Aktionen per Drag-and-Drop zuweisen lassen. Interessant wird das Ganze aber vor allem durch Plugins, denn diese erweitern den Funktionsumfang erheblich und machen das StreamDeck erst so richtig leistungsfähig.

Ob Spotify, Twitch, Musik- oder Videobearbeitung, Zoom-Konferenzen oder Smart-Home-Steuerung – es gibt für nahezu jeden Anwendungsfall das passende Plugin; teilweise gratis, manchmal auch gegen Aufpreis. Dadurch lässt sich das StreamDeck individuell an die eigenen Bedürfnisse anpassen. Auch spezielle Einsatzbereiche profitieren davon, so auch die Flugsimulation…aber dazu gleich mehr.

Zunächst noch kurz zur Arbeitsweise des StreamDecks: Mithilfe der Elgato-Software lässt sich alles in Echtzeit konfigurieren. Änderungen werden sofort auf dem Gerät sichtbar, da die kleinen Displays sich dynamisch anpassen. So behält man jederzeit den Überblick. Es lassen sich Ordner anlegen, um Funktionen thematisch zu bündeln, und Profile erstellen, die automatisch je nach gestartetem Programm wechseln. Dadurch ergibt sich eine nahezu unbegrenzte Anzahl an Anwendungsmöglichkeiten. Man ist also keineswegs nur auf den Flugsimulator beschränkt, sondern kann das StreamDeck auch produktiv im Alltag, für andere Spiele oder bei kreativen Anwendungen einsetzen.

Des Weiteren kann man eigene Bilder auf die Buttons legen, sogar kleine Animationen verwenden und Schriftart sowie -größe individuell anpassen. Das sorgt nicht nur für Komfort, sondern auch für eine sehr intuitive Bedienung, da man sich die Oberfläche genau so gestalten kann, wie man sie braucht.

Das wäre es in Kürze, was das StreamDeck als Grundfunktion mitbringt. Allerdings bleibt der Spaß- und Anwendungsfaktor für den Flugsimulator noch recht begrenzt, wenn man sich ausschließlich auf einfache Tastenkürzel beschränken würde, die das StreamDeck mitliefert.

Erst durch die gezielte Erweiterung – insbesondere durch spezialisierte Plugin, Profile und individuelle Konfigurationen – entfaltet das Gerät sein volles Potenzial. Und genau das möchte ich euch heute in drei Varianten unterteil vorstellen:

Variante 1

Auf dem Elgato Marketplace lassen sich diverse vorgefertigte Profile für den MSFS und X-Plane finden.

Beispielsweise dieses hier von iconCity:

Diese sind meist „Ready-to-use“ und erfordern keine weiteren Einstellungen. Der Nachteil: Die Profile sind nicht auf ein bestimmtes Flugzeugmuster zugeschnitten. Sie enthalten also allgemeine Funktionen wie Steuern der Flugflächen und des Autopiloten, Lichter, Funk usw. Mit Standardflugzeugen und Klassikern wie der Cessna 152 funktioniert das meist gut, aber repräsentiert den Flieger nie zu 100 Prozent.

Variante 2

Wir bleiben bei Profilen, die direkt einsatzbereit sind, nun aber auf einzelne Add-Ons angepasst wurden. Die Rede ist von den Flightpanels-Profilen, welche detailliert gestaltete Profile für die bekanntesten Add-Ons und unterschiedlichsten StreamDecks anbieten.

Es lohnt sich durch das Angebot zu stöbern:

Variante 3

Zu guter Letzt folgt die individuellste und wahrscheinlich kostengünstigste Variante. Ich spreche von Freeware-Profilen auf FlightSim.to Hier findet man wohl zu so gut wie jedem Flugzeug ein passendes Profil. Der einzige Haken: Meist sind diese nicht „Plug-and-Play“ – das heißt es braucht zusätzliche Programme. Namentlich sind das im Großteil der Fälle LORBYs Axis And Ohs mitsamt dem Stream Deck PlugIn.

Egal für welche dieser Varianten ihr euch entscheidet: Neben dem eigentlichen StreamDeck kommen für Profile und benötigte Zusatzprogramme wie Axis and Ohs noch mehr Kosten auf den Nutzer zu.

Stimmt es nun? Nie wieder Klicken?

Wie schon bereits mehrfach erwähnt, ist das StreamDeck extrem flexibel und darauf spezialisiert, alle Interaktionen mit dem PC so effizient wie möglich zu gestalten. Dies klappt mit Hilfe passender Profile auch im Flugsimulator bis zu einem gewissen Punkt sehr gut. So können zum Beispiel kurz vor dem Take-Off noch schnell die Lichter angeschaltet werden, ohne einen Blick auf das virtuelle Overhead-Panel wagen zu müssen. Das ist nicht nur effizient, sondern bietet auch ein gewisses Plus an Immersion. Denn Drücken ist oft schöner als Klicken…

Dennoch muss festgehalten werden, das ein StreamDeck keinesfalls ein HomeCockpit ersetzt. Obwohl theoretisch das gesamte Cockpit mit dem passenden Profil bedient werden kann, sieht die Praxis meist anders aus. Gewisse Eingaben beim FMS und am Autopilot sind wiederum umständlicher mit dem StreamDeck als mit der Maus. Denn: Es ist und bleibt eine „Kiste“ mit 32 Tasten. Das heißt das Klicken mit der Maus können wir zwar nicht vollständig aus dem Simulatoralltag bannen, aber deutlich reduzieren.

Wer sich dessen bewusst ist und das Ziel hat, einzelne Simulatorfunktionen darauf auszulagern, der wird wahrscheinlich mit dem StreamDeck glücklich werden. Des Weiteren muss aber jeder sich selbst überlegen, ob das den hohen Preis von knapp 250 Euro plus etwaige Profile wert ist.

(Bild zeigt das Fenix Profil von FlightPanels)

Weiteres

Das StreamDeck ist direkt bei Elgato zum Preis von 249,99€ erhältlich.

Hilfreiche Daten:

Kabellänge: 1,5m

Gewicht: 690g (mit Standfuß)

Maße: 34 x 182 x 112 mm (ohne Standfuß)



Vielen Dank an Elgato für das Bereitstellen einer Testversion.