Facebook-f Youtube Instagram Discord

Globale Expansion im MSFS 2024: Die neuesten Flughafen-Highlights bei simMarket

Die Entwickler-Community gibt beim Microsoft Flight Simulator 2024 (FS24) ordentlich Gas. Auf simMarket sind in den letzten Tagen mehrere hochkarätige Szenerien erschienen, die die neuen technischen Möglichkeiten des Simulators – wie verbessertes Mesh, natives Boden-Handling und das neue Lichtsystem – voll ausnutzen.

Hier sind die wichtigsten Neuzugänge für deine nächste Flugplanung:

1. Jorge Newbery Airport (SABE) – Sierrasim Simulation

Der wichtigste Stadtflughafen von Buenos Aires ist nun in einer nativen FS24-Version verfügbar. Sierrasim hat den direkt am Rio de la Plata gelegenen Airport mit hochauflösenden Texturen und detaillierten Terminal-Innenräumen umgesetzt. Besonders bei Nachtanflügen auf die Piste 13/31 glänzt die Szenerie durch die dichte Stadtkulisse Argentiniens.

2. Guiyang Longdongbao (ZUGY) – SamScene

SamScene bringt einen der wichtigsten Luftfahrt-Knotenpunkte Südwestchinas in den Simulator. Die Szenerie umfasst nicht nur den hochdetaillierten Flughafen mit seinen markanten Terminalgebäuden, sondern wertet auch die umliegende Stadtlandschaft auf – ein Markenzeichen der SamScene-Produkte, das für eine extrem stimmige Atmosphäre sorgt.

3. Essex County Airport (KCDW) – DC Scenery Design

Für General Aviation (GA) Piloten im Raum New York ist der Essex County Airport in New Jersey ein absolutes Muss. Das Team von DC Scenery Design hat den populären Ausweichplatz mit handplatzierten Objekten und realistischen Bodenmarkierungen umgesetzt, die perfekt mit der neuen FS24-Engine harmonieren.

4. Whanganui Airport (NZWU) – ShadeScene

Willkommen in Neuseeland! ShadeScene liefert eine charmante Umsetzung des Whanganui Airports auf der Nordinsel. Die Szenerie besticht durch die typisch neuseeländische Detailverliebtheit, von den lokalen Hangars bis hin zur exakten Darstellung der Ufervegetation am angrenzenden Whanganui River.

5. Benin City Airport (DNBE) – Africa4FS

Africa4FS setzt seine Mission fort, den afrikanischen Kontinent detaillierter abzubilden. Der Benin City Airport in Nigeria ist eine wichtige regionale Drehscheibe und wurde mit aktuellen PBR-Materialien ausgestattet, um die Hitze und Atmosphäre des Standorts authentisch wiederzugeben.

6. Tonga Eau Kaufana Airport (NFTE) – Shadow Media

Wer die Herausforderung auf kleinen Inseln sucht, sollte den Eau Kaufana Airport in Tonga ansteuern. Shadow Media nutzt das präzise Terrain-Mesh des FS24, um die Klippen und Küstenlinien dieser Pazifik-Perle spektakulär in Szene zu setzen.

7. Araxá Airport (SBAX) – DC Scenery Design

Ein weiterer interessanter Regionalflughafen aus Brasilien. Der Flughafen Araxá ist ideal für Inlandsflüge mit kleineren Maschinen oder Regionaljets. DC Scenery Design hat hier besonderen Wert auf die korrekte Umsetzung der Hangars und der lokalen Vegetation gelegt.

Abonnieren
Benachrichtige mich bei
guest

0 Kommentare
Inline Feedbacks
Alle Kommentare anzeigen
Nie wieder Klicken? Ein StreamDeck XL Review
HardwareRezension
Nie wieder Klicken? Ein StreamDeck XL Review
In diesem Review werfen wir einen Blick auf ein ganz besonderes Stück Hardware, das ursprünglich gar nicht für die Flugsimulation ...
/ / Keine Kommentare zu Nie wieder Klicken? Ein StreamDeck XL Review
Nu freilisch, fliecht nach Dreesdn: Der Flughafen Dresden ist im MSFS gelandet!
AtelicMSFS2020MSFS2024Rezension
Nu freilisch, fliecht nach Dreesdn: Der Flughafen Dresden ist im MSFS gelandet!
Nu freilisch, fliecht nach Dreesdn! Atelic veröffentlicht den Flughafen Dresden (EDDC) nativ für MSFS 2020 ...
/ / Keine Kommentare zu Nu freilisch, fliecht nach Dreesdn: Der Flughafen Dresden ist im MSFS gelandet!
Canuckair veröffentlicht „Airport World V4.2.0“ für den MSFS 2024
MSFS2020MSFS2024
Canuckair veröffentlicht „Airport World V4.2.0“ für den MSFS 2024
Canuckair bietet mit Airport World V4.2.0 ein globales Update für den MSFS 2024 an. Das ...
/ / Keine Kommentare zu Canuckair veröffentlicht „Airport World V4.2.0“ für den MSFS 2024
SWS Kodiak 100 für MSFS 2024: Der Buschflieger-König ist zurück – und besser denn je!
MSFS2024ProduktvorstellungSimWorks Studios
SWS Kodiak 100 für MSFS 2024: Der Buschflieger-König ist zurück – und besser denn je!
SimWorks Studios veröffentlicht die native Kodiak 100 für den MSFS 2024. Mit Walkaround-Check, dynamischer Verschmutzung ...
/ / 2 Kommentare zu SWS Kodiak 100 für MSFS 2024: Der Buschflieger-König ist zurück – und besser denn je!
A340-600 Pro erhält erstes Update
AerosoftMSFS2020MSFS2024TOLISS INC
A340-600 Pro erhält erstes Update
Der Aerosoft A340-600 Pro, entwickelt in Zusammenarbeit mit ToLiss, hat soeben sein erstes Update erhalten ...
/ / Keine Kommentare zu A340-600 Pro erhält erstes Update
Navigraph Update: „Approach Bundle“ bringt interaktive Karten-Overlays
ATCNavigraph
Navigraph Update: „Approach Bundle“ bringt interaktive Karten-Overlays
Technisches Update bei Navigraph: Das neue Approach Bundle ermöglicht die direkte Einblendung von Anflugkarten als ...
/ / Keine Kommentare zu Navigraph Update: „Approach Bundle“ bringt interaktive Karten-Overlays
Chania International Airport (LGSA): 29Palms bringt die griechische Sonne in den MSFS 2024
29 PalmsMSFS2024Produktvorstellung
Chania International Airport (LGSA): 29Palms bringt die griechische Sonne in den MSFS 2024
29Palms veröffentlicht den Chania Airport (LGSA) für den MSFS 2024. Die von Grund auf neu ...
/ / Keine Kommentare zu Chania International Airport (LGSA): 29Palms bringt die griechische Sonne in den MSFS 2024
0
Wir würden uns über deine Meinung freuen!x