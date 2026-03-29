Globale Expansion im MSFS 2024: Die neuesten Flughafen-Highlights bei simMarket

Die Entwickler-Community gibt beim Microsoft Flight Simulator 2024 (FS24) ordentlich Gas. Auf simMarket sind in den letzten Tagen mehrere hochkarätige Szenerien erschienen, die die neuen technischen Möglichkeiten des Simulators – wie verbessertes Mesh, natives Boden-Handling und das neue Lichtsystem – voll ausnutzen.

Hier sind die wichtigsten Neuzugänge für deine nächste Flugplanung:

Der wichtigste Stadtflughafen von Buenos Aires ist nun in einer nativen FS24-Version verfügbar. Sierrasim hat den direkt am Rio de la Plata gelegenen Airport mit hochauflösenden Texturen und detaillierten Terminal-Innenräumen umgesetzt. Besonders bei Nachtanflügen auf die Piste 13/31 glänzt die Szenerie durch die dichte Stadtkulisse Argentiniens.

SamScene bringt einen der wichtigsten Luftfahrt-Knotenpunkte Südwestchinas in den Simulator. Die Szenerie umfasst nicht nur den hochdetaillierten Flughafen mit seinen markanten Terminalgebäuden, sondern wertet auch die umliegende Stadtlandschaft auf – ein Markenzeichen der SamScene-Produkte, das für eine extrem stimmige Atmosphäre sorgt.

Für General Aviation (GA) Piloten im Raum New York ist der Essex County Airport in New Jersey ein absolutes Muss. Das Team von DC Scenery Design hat den populären Ausweichplatz mit handplatzierten Objekten und realistischen Bodenmarkierungen umgesetzt, die perfekt mit der neuen FS24-Engine harmonieren.

Willkommen in Neuseeland! ShadeScene liefert eine charmante Umsetzung des Whanganui Airports auf der Nordinsel. Die Szenerie besticht durch die typisch neuseeländische Detailverliebtheit, von den lokalen Hangars bis hin zur exakten Darstellung der Ufervegetation am angrenzenden Whanganui River.

Africa4FS setzt seine Mission fort, den afrikanischen Kontinent detaillierter abzubilden. Der Benin City Airport in Nigeria ist eine wichtige regionale Drehscheibe und wurde mit aktuellen PBR-Materialien ausgestattet, um die Hitze und Atmosphäre des Standorts authentisch wiederzugeben.

Wer die Herausforderung auf kleinen Inseln sucht, sollte den Eau Kaufana Airport in Tonga ansteuern. Shadow Media nutzt das präzise Terrain-Mesh des FS24, um die Klippen und Küstenlinien dieser Pazifik-Perle spektakulär in Szene zu setzen.

Ein weiterer interessanter Regionalflughafen aus Brasilien. Der Flughafen Araxá ist ideal für Inlandsflüge mit kleineren Maschinen oder Regionaljets. DC Scenery Design hat hier besonderen Wert auf die korrekte Umsetzung der Hangars und der lokalen Vegetation gelegt.