Canuckair veröffentlicht „Airport World V4.2.0“ für den MSFS 2024

Der Entwickler Canuckair hat mit „Airport World V4.2.0“ ein umfangreiches Erweiterungspaket für den Microsoft Flight Simulator 2024 veröffentlicht. Das Produkt zielt darauf ab, die Standard-Datenbank des Simulators um eine Vielzahl fehlender oder unzureichend dargestellter Flugplätze weltweit zu ergänzen.
Im Gegensatz zu hochspezialisierten Einzel-Szenerien handelt es sich hierbei um ein globales System-Update, das den Fokus auf die schiere Masse und die grundlegende Nutzbarkeit von Flugplätzen legt, die in der Standardversion des Simulators oft nur als rudimentäre Flächen existieren.
Inhalt und technischer Ansatz
Das Paket umfasst laut Entwicklerangaben tausende Anpassungen an kleineren Flugplätzen und regionalen Hubs. Die wesentlichen Merkmale der Version 4.2.0 sind:
- Ergänzung fehlender Flugplätze: Hinzufügen von Flugplätzen, die in den Standard-Navigationsdaten des MSFS 2024 fehlen, aber in der realen Welt existieren.
- Korrektur von Bodenlayouts: Anpassung von Start- und Landebahnen, Rollwegen und Vorfeldern basierend auf aktuellen Satellitendaten.
- Objektplatzierung: Verwendung von Standard-Bibliotheksobjekten (Assets) des MSFS, um die generischen Flugplätze optisch aufzuwerten, ohne die Systemleistung durch individuelle 3D-Modelle massiv zu belasten.
- Natives FS24-Format: Die Szenerien wurden für die Engine des MSFS 2024 optimiert, um Kompatibilitätsprobleme zu vermeiden, die bei reinen Portierungen aus der 2020-Version auftreten können.
Zielgruppe und Einsatzzweck
„Airport World“ richtet sich primär an Piloten, die häufig in entlegenen Regionen oder auf kleinen Flugplätzen unterwegs sind (Bush-Flying, General Aviation), die von großen Entwicklerstudios selten berücksichtigt werden. Es dient als „Basis-Schicht“, um die globale Immersion zu erhöhen, ohne dass für jeden einzelnen Platz eine dedizierte Payware-Szenerie erworben werden muss.
Es ist anzumerken, dass dieses Produkt keinen Ersatz für handgefertigte High-End-Szenerien darstellt. Die Qualität der einzelnen Plätze variiert und basiert maßgeblich auf der verbesserten Platzierung von Standard-Objekten und korrekten Bodenmarkierungen.
Verfügbarkeit
Das Paket Airport World V4.2.0 von Canuckair ist ab sofort bei simMarket für den Microsoft Flight Simulator 2024 erhältlich.