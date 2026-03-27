SWS Kodiak 100 für MSFS 2024: Der Buschflieger-König ist zurück – und besser denn je!

SimWorks Studios (SWS) hat heute die mit Spannung erwartete native Version der Kodiak 100 für den Microsoft Flight Simulator 2024 veröffentlicht. Das Add-on, das bereits im MSFS 2020 zu den absoluten Favoriten zählte, wurde von Grund auf an das neue SDK angepasst und bringt zahlreiche exklusive Features mit, die weit über einen einfachen Port hinausgehen.

Die neue Kodiak 100 ist kein bloßes Update, sondern ein eigenständiges Produkt, das die technischen Möglichkeiten des MSFS 2024 voll ausschöpft.

Native 2024-Features: Walkaround und Verschmutzung

Eines der Highlights ist die volle Unterstützung des nativen Walkaround-Features. Piloten können nun das Flugzeug verlassen, um Abdeckungen zu entfernen, Bremsen und Reifen zu inspizieren oder den Ölstand manuell zu prüfen. Zudem reagiert die Außenhaut nun auf das neue Dirt & Weathering System des Simulators, wodurch das Flugzeug je nach Einsatzgebiet realistisch verschmutzt.

Visuelle und technische Highlights

SWS hat die Optik und die Systeme massiv aufgewertet:

Modellierung: Ein vollständig modellierter Motorraum, ein detailliertes Inneres des Cargo-Pods sowie neue Propeller-Grafiken setzen neue Maßstäbe.

Ein vollständig modellierter Motorraum, ein detailliertes Inneres des Cargo-Pods sowie neue Propeller-Grafiken setzen neue Maßstäbe. Passagiere & Fracht: Dank des neuen Insassen-Systems des MSFS 2024 werden nun realistische, animierte Passagiere und unterschiedliche Frachtladungen im Innenraum angezeigt.

Dank des neuen Insassen-Systems des MSFS 2024 werden nun realistische, animierte Passagiere und unterschiedliche Frachtladungen im Innenraum angezeigt. Avionik-Upgrade: Das G1000 NXi wurde mit maßgeschneiderten Bildschirmen ausgestattet. Das ESI500 bietet nun Synthetic Vision, und das Air-Conditioning-Interface wurde komplett neu gezeichnet.

Das G1000 NXi wurde mit maßgeschneiderten Bildschirmen ausgestattet. Das ESI500 bietet nun Synthetic Vision, und das Air-Conditioning-Interface wurde komplett neu gezeichnet. Amphibian inklusive: Im Gegensatz zur 2020-Version enthält das Basispaket nun direkt auch die Amphibien-Variante mit Schwimmern.

Einsteigerfreundlichkeit trotz Systemtiefe

Obwohl die Systeme (vom Triebwerksansprechverhalten bis zur Klimaanlage) deutlich präziser simuliert werden, bietet SWS eine hohe Barrierefreiheit: Die Auto-Start/Stop-Funktion des MSFS wird voll unterstützt. Ein spezieller Code sorgt dafür, dass die Automatik die korrekten Prozeduren einhält (inkl. Avionik-Initialisierung), ohne das Triebwerk zu beschädigen.

Roadmap und Rabatt für Bestandskunden

SWS arbeitet bereits an weiteren Upgrades, darunter die Integration von Navigraph-Charts direkt im G1000 sowie Verbesserungen für das kommende Sim Update 5.

Preis: Die Kodiak 100 ist ab sofort für 34,99 € erhältlich.

Die Kodiak 100 ist ab sofort für erhältlich. Treue-Bonus: Bestehende SWS-Kunden, welche die Kodiak 100 (Wheels) für den MSFS 2020 besitzen, erhalten automatisch einen Rabatt von 50 % an der Kasse.

Die Kodiak 100 für den MSFS 2024 ist ab sofort bei simMarket verfügbar.