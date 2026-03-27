A340-600 Pro erhält erstes Update

Der Aerosoft A340-600 Pro, entwickelt in Zusammenarbeit mit ToLiss, hat soeben sein erstes Update erhalten. Das Update liefert eine Reihe von BugFixes, Überarbeitungen von Sounds und weiteren allgemeinen Verbesserungen. Die neuste Version des A340 kann ab sofort via Aerosoft One heruntergeladen werden.
Das volle Changelog:
- Fehlende Geräusche der Klimaanlage bei geöffneten Türen behoben
- Fehlende Regengeräusche hinzugefügt
- Klappen-, Kabinen- und Rollgeräusche überarbeitet
- Verbesserungen an der Funktion zum Überspringen von Wegpunkten
- Beim Durchstarten wird nur der Endanflug wieder in den Flugplan eingefügt
- Fehlerbehebungen bei Pilotendaten-Funktionen, einschließlich Speichern der Flugroute
- Wingflex im Flug weniger ruckelig gemacht
- Verbesserungen bei Luftwiderstand und Treibstoffverbrauch in Reiseflughöhe
- Problem behoben, das das Laden neuer Karten im EFB verhindern konnte
- Laden von Situationen beschleunigt
- Unterstützung für die Achsen „Seitenruder links“ und „Seitenruder rechts“ hinzugefügt
- Problem behoben, das dazu führen konnte, dass das integrierte Pushback-System unzuverlässig reagiert
- Tür 2L als erste Tür in der Flugzeugkonfiguration festgelegt, damit MSFS diese für Treppen/Fluggastbrücken priorisiert
- Richtung der Schalter für Air Data und FMS korrigiert
- Cockpit-PBR-Effekte aktualisiert
Außerdem verrät Aerosoft, dass bereits an weiteren Updates gearbeitet wird, die unter anderem die Remodellierung der Flügel und Teile des Rumps enthalten sollen. Sobald dieses „Model Update“ veröffentlicht wurde, werde auch ein offizielles PaintKit released. Hinzu kommt eine Überarbeitung der Cockpitbeleuchtung. Solange diese noch nciht da ist, verweist Aerosoft auf einen Community-Mod von Creator „kdfw“.
Der A340-600 Pro ist auf SimMarket zum Preis von 79,99 Euro erhältlich.