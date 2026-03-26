Facebook-f Youtube Instagram Discord

Navigraph Update: „Approach Bundle“ bringt interaktive Karten-Overlays

Navigraph hat ein technisches Funktionspaket für seine Charts-Applikationen veröffentlicht. Das sogenannte „Approach Bundle“ integriert Anflugkarten nun direkt als dynamische Overlays in die Enroute-Ansicht und erweitert die Unterstützung für VFR- und IFR-Verfahren.

Das Update zielt darauf ab, den Medienbruch zwischen der großflächigen Streckennavigation und den spezifischen Anflugblättern (Charts) zu eliminieren. Durch die Zusammenführung beider Informationsebenen soll das Situationsbewusstsein in der kritischen Flugphase zwischen Sinkflug und Landung erhöht werden.

Technische Neuerungen im Detail

Das Bundle umfasst funktionale Erweiterungen für die Desktop-App, die Cloud-Version sowie das In-Game-Panel für den Microsoft Flight Simulator:

  • Georeferenzierte Chart-Overlays: Anflugkarten können nun als halbtransparente Ebene direkt über die Weltkarte gelegt werden. Da die Karten georeferenziert sind, decken sich die darauf verzeichneten Funkfeuer, Fixes und Landebahnen exakt mit der dynamischen Moving-Map-Position des Flugzeugs.
  • Workflow-Automatisierung: Die Software erkennt auf Basis des geladenen Flugplans (z. B. via SimBrief-Import) den Zielflughafen und die geplante Landebahn. Passende Karten werden priorisiert vorgeschlagen, was die manuelle Suche in der Datenbank während des Fluges reduziert.
  • VFR-Platzrunden-Integration: Für die Sichtflugnavigation wurden die Visual Approach Charts (VAC) optimiert. Hindernisse, Pflichtmeldepunkte und Platzrundenhöhen werden präziser mit den Satellitendaten der Basiskarte abgeglichen.
  • Echtzeit-Synchronisation: Alle Auswahlprozesse und Markierungen werden über das Navigraph-Konto in Echtzeit zwischen Tablet (iPad/Android), Desktop und dem Simulator-Panel synchronisiert.

Verfügbarkeit und Kosten

Das Approach Bundle ist integraler Bestandteil des Navigraph Ultimate Abonnements. Für Bestandskunden entstehen keine zusätzlichen Kosten. Um die Funktionen nutzen zu können, ist lediglich eine Aktualisierung der Navigraph Charts Software auf die neueste Version erforderlich.

Dieses Release folgt unmittelbar auf die Auszeichnungen beim FlightSimWeekend 2026, bei denen Navigraph unter anderem für die beste Tool-Innovation geehrt wurde.

Abonnieren
Benachrichtige mich bei
guest

0 Kommentare
Inline Feedbacks
Alle Kommentare anzeigen
Chania International Airport (LGSA): 29Palms bringt die griechische Sonne in den MSFS 2024
29 PalmsMSFS2024Produktvorstellung
Chania International Airport (LGSA): 29Palms bringt die griechische Sonne in den MSFS 2024
29Palms veröffentlicht den Chania Airport (LGSA) für den MSFS 2024. Die von Grund auf neu gebaute Szenerie auf Kreta bietet ...
/ / Keine Kommentare zu Chania International Airport (LGSA): 29Palms bringt die griechische Sonne in den MSFS 2024
FlightFinder: Mit einem Klick vom realen Flightradar24-Flug zum SimBrief-Flugplan
Tools
FlightFinder: Mit einem Klick vom realen Flightradar24-Flug zum SimBrief-Flugplan
Flugplanung leicht gemacht: Das Tool FlightFinder auf fr24tosimbrief.com verbindet reale Flugdaten direkt mit SimBrief. Dank ...
/ / 4 Kommentare zu FlightFinder: Mit einem Klick vom realen Flightradar24-Flug zum SimBrief-Flugplan
FlyByWire Simulations auf dem FSWeekend 2026: Massive Performance-Sprünge und neue Features
FlyByWireMSFS2024
FlyByWire Simulations auf dem FSWeekend 2026: Massive Performance-Sprünge und neue Features
FlyByWire Simulations zeigt auf dem FSWeekend 2026 beeindruckende Fortschritte: Die native MSFS 2024 Version des ...
/ / Keine Kommentare zu FlyByWire Simulations auf dem FSWeekend 2026: Massive Performance-Sprünge und neue Features
Rowsfire A108: Das modulare 4-in-1 Flugdisplay für Airbus-Enthusiasten (Pre-Order Special!)
Hardware
Rowsfire A108: Das modulare 4-in-1 Flugdisplay für Airbus-Enthusiasten (Pre-Order Special!)
Sonderangebot bei Rowsfire: Das neue A108 4-in-1 Display für Airbus-Cockpits ist da! Sichere dir in ...
/ / 2 Kommentare zu Rowsfire A108: Das modulare 4-in-1 Flugdisplay für Airbus-Enthusiasten (Pre-Order Special!)
Dresden Airport (EDDC) für den MSFS: Atelic bringt Sachsens Tor zur Welt in den Simulator
AtelicMSFS2020MSFS2024Produktvorstellung
Dresden Airport (EDDC) für den MSFS: Atelic bringt Sachsens Tor zur Welt in den Simulator
Atelic veröffentlicht den Flughafen Dresden (EDDC) für den Microsoft Flight Simulator. Erhältlich in optimierten Versionen ...
/ / 3 Kommentare zu Dresden Airport (EDDC) für den MSFS: Atelic bringt Sachsens Tor zur Welt in den Simulator
Fly the Maddog: kleines Entwickler Update
Leonardo SHMSFS2024
Fly the Maddog: kleines Entwickler Update
Leonardo Software House gibt Einblicke in das neueste Update der Fly the Maddog 20th Anniversary ...
/ / Keine Kommentare zu Fly the Maddog: kleines Entwickler Update
FSWeekend 2026: Vector Studio enthüllt 787-9
MSFS2024Vector Studio
FSWeekend 2026: Vector Studio enthüllt 787-9
Nach dem plötzlichen Auftauchen des neuen Entwicklerstudios namens Vector (wir berichten), wurde auf dem FS ...
/ / Keine Kommentare zu FSWeekend 2026: Vector Studio enthüllt 787-9
0
Wir würden uns über deine Meinung freuen!x