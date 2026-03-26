Navigraph Update: „Approach Bundle“ bringt interaktive Karten-Overlays

Navigraph hat ein technisches Funktionspaket für seine Charts-Applikationen veröffentlicht. Das sogenannte „Approach Bundle“ integriert Anflugkarten nun direkt als dynamische Overlays in die Enroute-Ansicht und erweitert die Unterstützung für VFR- und IFR-Verfahren.
Das Update zielt darauf ab, den Medienbruch zwischen der großflächigen Streckennavigation und den spezifischen Anflugblättern (Charts) zu eliminieren. Durch die Zusammenführung beider Informationsebenen soll das Situationsbewusstsein in der kritischen Flugphase zwischen Sinkflug und Landung erhöht werden.
Technische Neuerungen im Detail
Das Bundle umfasst funktionale Erweiterungen für die Desktop-App, die Cloud-Version sowie das In-Game-Panel für den Microsoft Flight Simulator:
- Georeferenzierte Chart-Overlays: Anflugkarten können nun als halbtransparente Ebene direkt über die Weltkarte gelegt werden. Da die Karten georeferenziert sind, decken sich die darauf verzeichneten Funkfeuer, Fixes und Landebahnen exakt mit der dynamischen Moving-Map-Position des Flugzeugs.
- Workflow-Automatisierung: Die Software erkennt auf Basis des geladenen Flugplans (z. B. via SimBrief-Import) den Zielflughafen und die geplante Landebahn. Passende Karten werden priorisiert vorgeschlagen, was die manuelle Suche in der Datenbank während des Fluges reduziert.
- VFR-Platzrunden-Integration: Für die Sichtflugnavigation wurden die Visual Approach Charts (VAC) optimiert. Hindernisse, Pflichtmeldepunkte und Platzrundenhöhen werden präziser mit den Satellitendaten der Basiskarte abgeglichen.
- Echtzeit-Synchronisation: Alle Auswahlprozesse und Markierungen werden über das Navigraph-Konto in Echtzeit zwischen Tablet (iPad/Android), Desktop und dem Simulator-Panel synchronisiert.
Verfügbarkeit und Kosten
Das Approach Bundle ist integraler Bestandteil des Navigraph Ultimate Abonnements. Für Bestandskunden entstehen keine zusätzlichen Kosten. Um die Funktionen nutzen zu können, ist lediglich eine Aktualisierung der Navigraph Charts Software auf die neueste Version erforderlich.
Dieses Release folgt unmittelbar auf die Auszeichnungen beim FlightSimWeekend 2026, bei denen Navigraph unter anderem für die beste Tool-Innovation geehrt wurde.