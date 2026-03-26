Facebook-f Youtube Instagram Discord

Chania International Airport (LGSA): 29Palms bringt die griechische Sonne in den MSFS 2024

Der Flughafen Chania „Ioannis Daskalogiannis“ auf Kreta ist ab sofort in einer brandneuen Version von 29Palms erhältlich. Nachdem die bisherige Version (veröffentlicht über Aerosoft) in die Jahre gekommen war, liefert das Team nun eine von Grund auf neu gebaute Szenerie, die speziell auf die technischen Möglichkeiten des MSFS 2024 zugeschnitten ist.

LGSA ist nicht nur ein Touristenmagnet im Sommer, sondern auch eine strategisch wichtige Basis der hellenischen Luftstreitkräfte (Hellenic Air Force). Diese Doppelfunktion macht den Anflug besonders für Fans von militärischem und zivilem Flugverkehr gleichermaßen spannend.

Die Highlights der neuen Chania-Szenerie

  • Native MSFS 2024 Entwicklung: Dies ist kein einfaches Port-Update. 29Palms hat die Szenerie neu aufgebaut, um Features wie verbesserte Boden-Tessellierung, realistischere Vegetation und das neue Beleuchtungssystem voll auszunutzen [1.1][1.2].
  • Begehbares Terminal: Das Passagierterminal wurde nicht nur von außen detailliert modelliert, sondern verfügt auch über ein optimiertes Innenleben, durch das du im Simulator sogar herumlaufen kannst [1.4].
  • Dual-Runway-Herausforderung: Der Flughafen verfügt über eine 3.348 Meter lange Hauptbahn (11L/29R). Die südliche Rollbahn dient der Luftwaffe als Notfall-Landebahn (11R/29L) – ein Detail, das in der Szenerie präzise umgesetzt wurde [1.6].
  • Lebendige Atmosphäre: Dank der Zusammenarbeit mit FlyTampa-Entwicklern enthält die Szenerie spezifische Details wie EKO-Tankwagen, animierte Flaggen und statische sowie animierte Personen, die das Vorfeld beleben [1.4].
  • Realistisches Terrain: Eine Sloped Runway (geneigte Landebahn) sorgt dafür, dass das Höhenprofil des Flughafens exakt dem realen Vorbild entspricht [1.3].

Warum sich der Umstieg lohnt

Die alte Version basierte noch auf Daten aus der Prepar3D-Ära. Die neue Version von 29Palms nutzt hingegen hochauflösende PBR-Texturen (4K) und aktuelle Layout-Daten der Fraport (Stand 2025/2026). Ob du mit einer Ryanair-Maschine Touristen einfliegst oder mit einer F-16 der Luftwaffe trainierst – die Immersion ist auf einem völlig neuen Level.

Preis und Verfügbarkeit

Der Chania International Airport (LGSA) ist ab sofort bei simMarket für ca. 19,00 € erhältlich.

Abonnieren
Benachrichtige mich bei
guest

0 Kommentare
Inline Feedbacks
Alle Kommentare anzeigen
FlightFinder: Mit einem Klick vom realen Flightradar24-Flug zum SimBrief-Flugplan
Tools
FlightFinder: Mit einem Klick vom realen Flightradar24-Flug zum SimBrief-Flugplan
Flugplanung leicht gemacht: Das Tool FlightFinder auf fr24tosimbrief.com verbindet reale Flugdaten direkt mit SimBrief. Dank der integrierten Flugsuche findest du ...
/ / 4 Kommentare zu FlightFinder: Mit einem Klick vom realen Flightradar24-Flug zum SimBrief-Flugplan
FlyByWire Simulations auf dem FSWeekend 2026: Massive Performance-Sprünge und neue Features
FlyByWireMSFS2024
FlyByWire Simulations auf dem FSWeekend 2026: Massive Performance-Sprünge und neue Features
FlyByWire Simulations zeigt auf dem FSWeekend 2026 beeindruckende Fortschritte: Die native MSFS 2024 Version des ...
/ / Keine Kommentare zu FlyByWire Simulations auf dem FSWeekend 2026: Massive Performance-Sprünge und neue Features
Rowsfire A108: Das modulare 4-in-1 Flugdisplay für Airbus-Enthusiasten (Pre-Order Special!)
Hardware
Rowsfire A108: Das modulare 4-in-1 Flugdisplay für Airbus-Enthusiasten (Pre-Order Special!)
Sonderangebot bei Rowsfire: Das neue A108 4-in-1 Display für Airbus-Cockpits ist da! Sichere dir in ...
/ / 2 Kommentare zu Rowsfire A108: Das modulare 4-in-1 Flugdisplay für Airbus-Enthusiasten (Pre-Order Special!)
Dresden Airport (EDDC) für den MSFS: Atelic bringt Sachsens Tor zur Welt in den Simulator
AtelicMSFS2020MSFS2024Produktvorstellung
Dresden Airport (EDDC) für den MSFS: Atelic bringt Sachsens Tor zur Welt in den Simulator
Atelic veröffentlicht den Flughafen Dresden (EDDC) für den Microsoft Flight Simulator. Erhältlich in optimierten Versionen ...
/ / 3 Kommentare zu Dresden Airport (EDDC) für den MSFS: Atelic bringt Sachsens Tor zur Welt in den Simulator
Fly the Maddog: kleines Entwickler Update
Leonardo SHMSFS2024
Fly the Maddog: kleines Entwickler Update
Leonardo Software House gibt Einblicke in das neueste Update der Fly the Maddog 20th Anniversary ...
/ / Keine Kommentare zu Fly the Maddog: kleines Entwickler Update
FSWeekend 2026: Vector Studio enthüllt 787-9
MSFS2024Vector Studio
FSWeekend 2026: Vector Studio enthüllt 787-9
Nach dem plötzlichen Auftauchen des neuen Entwicklerstudios namens Vector (wir berichten), wurde auf dem FS ...
/ / Keine Kommentare zu FSWeekend 2026: Vector Studio enthüllt 787-9
FSWeekend 2026: Showcase von FlightControlReplay V6 + FlightControlSpotter V2
FlightControlToolsMSFS2020MSFS2024
FSWeekend 2026: Showcase von FlightControlReplay V6 + FlightControlSpotter V2
FlightControlTools präsentiert auf dem Aviodrome Aviation Museum in Lelystad eine Vorschau auf die kommenden Produktupdates, ...
/ / Keine Kommentare zu FSWeekend 2026: Showcase von FlightControlReplay V6 + FlightControlSpotter V2
0
Wir würden uns über deine Meinung freuen!x