Chania International Airport (LGSA): 29Palms bringt die griechische Sonne in den MSFS 2024

Der Flughafen Chania „Ioannis Daskalogiannis“ auf Kreta ist ab sofort in einer brandneuen Version von 29Palms erhältlich. Nachdem die bisherige Version (veröffentlicht über Aerosoft) in die Jahre gekommen war, liefert das Team nun eine von Grund auf neu gebaute Szenerie, die speziell auf die technischen Möglichkeiten des MSFS 2024 zugeschnitten ist.

LGSA ist nicht nur ein Touristenmagnet im Sommer, sondern auch eine strategisch wichtige Basis der hellenischen Luftstreitkräfte (Hellenic Air Force). Diese Doppelfunktion macht den Anflug besonders für Fans von militärischem und zivilem Flugverkehr gleichermaßen spannend.

Die Highlights der neuen Chania-Szenerie

Native MSFS 2024 Entwicklung: Dies ist kein einfaches Port-Update. 29Palms hat die Szenerie neu aufgebaut, um Features wie verbesserte Boden-Tessellierung, realistischere Vegetation und das neue Beleuchtungssystem voll auszunutzen [1.1][1.2].

Dies ist kein einfaches Port-Update. 29Palms hat die Szenerie neu aufgebaut, um Features wie verbesserte Boden-Tessellierung, realistischere Vegetation und das neue Beleuchtungssystem voll auszunutzen [1.1][1.2]. Begehbares Terminal: Das Passagierterminal wurde nicht nur von außen detailliert modelliert, sondern verfügt auch über ein optimiertes Innenleben , durch das du im Simulator sogar herumlaufen kannst [1.4].

Das Passagierterminal wurde nicht nur von außen detailliert modelliert, sondern verfügt auch über ein , durch das du im Simulator sogar herumlaufen kannst [1.4]. Dual-Runway-Herausforderung: Der Flughafen verfügt über eine 3.348 Meter lange Hauptbahn (11L/29R). Die südliche Rollbahn dient der Luftwaffe als Notfall-Landebahn (11R/29L) – ein Detail, das in der Szenerie präzise umgesetzt wurde [1.6].

Der Flughafen verfügt über eine 3.348 Meter lange Hauptbahn (11L/29R). Die südliche Rollbahn dient der Luftwaffe als Notfall-Landebahn (11R/29L) – ein Detail, das in der Szenerie präzise umgesetzt wurde [1.6]. Lebendige Atmosphäre: Dank der Zusammenarbeit mit FlyTampa-Entwicklern enthält die Szenerie spezifische Details wie EKO-Tankwagen, animierte Flaggen und statische sowie animierte Personen, die das Vorfeld beleben [1.4].

Dank der Zusammenarbeit mit FlyTampa-Entwicklern enthält die Szenerie spezifische Details wie EKO-Tankwagen, animierte Flaggen und statische sowie animierte Personen, die das Vorfeld beleben [1.4]. Realistisches Terrain: Eine Sloped Runway (geneigte Landebahn) sorgt dafür, dass das Höhenprofil des Flughafens exakt dem realen Vorbild entspricht [1.3].

Warum sich der Umstieg lohnt

Die alte Version basierte noch auf Daten aus der Prepar3D-Ära. Die neue Version von 29Palms nutzt hingegen hochauflösende PBR-Texturen (4K) und aktuelle Layout-Daten der Fraport (Stand 2025/2026). Ob du mit einer Ryanair-Maschine Touristen einfliegst oder mit einer F-16 der Luftwaffe trainierst – die Immersion ist auf einem völlig neuen Level.

Preis und Verfügbarkeit

Der Chania International Airport (LGSA) ist ab sofort bei simMarket für ca. 19,00 € erhältlich.