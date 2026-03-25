Facebook-f Youtube Instagram Discord

FlightFinder: Mit einem Klick vom realen Flightradar24-Flug zum SimBrief-Flugplan

Wer kennt es nicht? Man stößt auf Flightradar24 auf einen interessanten Flug in Echtzeit und möchte diesen sofort im Simulator nachfliegen. Bisher bedeutete das: Flugnummer, Flugzeugtyp, Start- und Zielflughafen manuell in SimBrief übertragen. Das kostenlose Tool „FlightFinder“ automatisiert diesen Prozess nun vollständig.

Die Web-App fr24tosimbrief.com ist ein minimalistisches, aber extrem effizientes Werkzeug für alle Piloten im Microsoft Flight Simulator, X-Plane oder Prepar3D, die Wert auf aktuelle, reale Flugverbindungen legen.

Zwei Wege zum perfekten Flugplan

Der FlightFinder bietet dir zwei flexible Möglichkeiten, deine nächste Route zu finden:

1. Die Direkteingabe (Von Flightradar24 in den Sim)

Wenn du bereits einen spannenden Flug auf Flightradar24 entdeckt hast, gibst du einfach die Flugnummer (z. B. BAW123) oder das Kennzeichen (Registration) des Flugzeugs ein. Das Tool zieht sich sofort alle Live-Daten wie Abflugort, Ziel, Flugzeugtyp und das aktuelle Rufzeichen.

2. Die „Flight Finder“-Option (Suche direkt im Tool)

Das ist das eigentliche Highlight für alle, die Inspiration suchen, ohne die Seite zu verlassen. Über den integrierten Flight Finder kannst du direkt nach Abflug- oder Zielflughäfen suchen.

  • Du gibst beispielsweise nur deinen Heimatflughafen (z. B. EDDF für Frankfurt) ein und das Tool listet dir alle aktuell stattfindenden oder geplanten realen Flüge auf.
  • Du wählst einfach eine Verbindung aus der Liste aus und alle Daten werden automatisch für den SimBrief-Export vorbereitet. Du sparst dir also den Umweg über externe Radar-Webseiten komplett.

Die Vorteile für Sim-Piloten

  • Zeitersparnis: Das manuelle Abtippen von ICAO-Codes und Flugnummern entfällt komplett.
  • Realismus-Faktor: Du fliegst exakt mit dem Rufzeichen und dem Flugzeugtyp, der zum aktuellen Zeitpunkt auch in der realen Welt unterwegs ist.
  • Historische Daten: Das Tool findet oft auch die zuletzt absolvierten Flüge einer bestimmten Maschine, falls der aktuelle Flug gerade erst gestartet oder bereits gelandet ist.
  • Kostenlos & Web-basiert: Es ist keine Installation nötig. Das Tool funktioniert im Browser und ist damit auch ideal für Tablet-Nutzer, die ihre Flugplanung separat vom PC durchführen.

Fazit

Der FlightFinder von fr24tosimbrief.com ist eines dieser „Quality of Life“-Tools, die man nach dem ersten Ausprobieren nicht mehr missen möchte. Es ist die perfekte Ergänzung für Gelegenheitsflieger und Hardcore-Simmer gleichermaßen, um den täglichen Flugplan abwechslungsreich und realitätsnah zu gestalten.

Abonnieren
Benachrichtige mich bei
guest

0 Kommentare
Inline Feedbacks
Alle Kommentare anzeigen
FlyByWire Simulations auf dem FSWeekend 2026: Massive Performance-Sprünge und neue Features
FlyByWireMSFS2024
FlyByWire Simulations auf dem FSWeekend 2026: Massive Performance-Sprünge und neue Features
FlyByWire Simulations zeigt auf dem FSWeekend 2026 beeindruckende Fortschritte: Die native MSFS 2024 Version des A380X verspricht bis zu 50 ...
/ / Keine Kommentare zu FlyByWire Simulations auf dem FSWeekend 2026: Massive Performance-Sprünge und neue Features
Rowsfire A108: Das modulare 4-in-1 Flugdisplay für Airbus-Enthusiasten (Pre-Order Special!)
Hardware
Rowsfire A108: Das modulare 4-in-1 Flugdisplay für Airbus-Enthusiasten (Pre-Order Special!)
Sonderangebot bei Rowsfire: Das neue A108 4-in-1 Display für Airbus-Cockpits ist da! Sichere dir in ...
/ / 1 Kommentar zu Rowsfire A108: Das modulare 4-in-1 Flugdisplay für Airbus-Enthusiasten (Pre-Order Special!)
Dresden Airport (EDDC) für den MSFS: Atelic bringt Sachsens Tor zur Welt in den Simulator
AtelicMSFS2020MSFS2024Produktvorstellung
Dresden Airport (EDDC) für den MSFS: Atelic bringt Sachsens Tor zur Welt in den Simulator
Atelic veröffentlicht den Flughafen Dresden (EDDC) für den Microsoft Flight Simulator. Erhältlich in optimierten Versionen ...
/ / 3 Kommentare zu Dresden Airport (EDDC) für den MSFS: Atelic bringt Sachsens Tor zur Welt in den Simulator
Fly the Maddog: kleines Entwickler Update
Leonardo SHMSFS2024
Fly the Maddog: kleines Entwickler Update
Leonardo Software House gibt Einblicke in das neueste Update der Fly the Maddog 20th Anniversary ...
/ / Keine Kommentare zu Fly the Maddog: kleines Entwickler Update
FSWeekend 2026: Vector Studio enthüllt 787-9
MSFS2024Vector Studio
FSWeekend 2026: Vector Studio enthüllt 787-9
Nach dem plötzlichen Auftauchen des neuen Entwicklerstudios namens Vector (wir berichten), wurde auf dem FS ...
/ / Keine Kommentare zu FSWeekend 2026: Vector Studio enthüllt 787-9
FSWeekend 2026: Showcase von FlightControlReplay V6 + FlightControlSpotter V2
FlightControlToolsMSFS2020MSFS2024
FSWeekend 2026: Showcase von FlightControlReplay V6 + FlightControlSpotter V2
FlightControlTools präsentiert auf dem Aviodrome Aviation Museum in Lelystad eine Vorschau auf die kommenden Produktupdates, ...
/ / Keine Kommentare zu FSWeekend 2026: Showcase von FlightControlReplay V6 + FlightControlSpotter V2
FSWeekend 2026: Vorstellung der Bo 105 von Stratoware x Miltech
Miltech SimulationsMSFS2020MSFS2024
FSWeekend 2026: Vorstellung der Bo 105 von Stratoware x Miltech
Stratoware entwickelt in Zusammenarbeit mit Miltech Simulations die MBB Bo 105 für Microsoft Flight Simulator ...
/ / 4 Kommentare zu FSWeekend 2026: Vorstellung der Bo 105 von Stratoware x Miltech
0
Wir würden uns über deine Meinung freuen!x