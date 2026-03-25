FlightFinder: Mit einem Klick vom realen Flightradar24-Flug zum SimBrief-Flugplan

Wer kennt es nicht? Man stößt auf Flightradar24 auf einen interessanten Flug in Echtzeit und möchte diesen sofort im Simulator nachfliegen. Bisher bedeutete das: Flugnummer, Flugzeugtyp, Start- und Zielflughafen manuell in SimBrief übertragen. Das kostenlose Tool „FlightFinder“ automatisiert diesen Prozess nun vollständig.
Die Web-App fr24tosimbrief.com ist ein minimalistisches, aber extrem effizientes Werkzeug für alle Piloten im Microsoft Flight Simulator, X-Plane oder Prepar3D, die Wert auf aktuelle, reale Flugverbindungen legen.
Zwei Wege zum perfekten Flugplan
Der FlightFinder bietet dir zwei flexible Möglichkeiten, deine nächste Route zu finden:
1. Die Direkteingabe (Von Flightradar24 in den Sim)
Wenn du bereits einen spannenden Flug auf Flightradar24 entdeckt hast, gibst du einfach die Flugnummer (z. B. BAW123) oder das Kennzeichen (Registration) des Flugzeugs ein. Das Tool zieht sich sofort alle Live-Daten wie Abflugort, Ziel, Flugzeugtyp und das aktuelle Rufzeichen.
2. Die „Flight Finder“-Option (Suche direkt im Tool)
Das ist das eigentliche Highlight für alle, die Inspiration suchen, ohne die Seite zu verlassen. Über den integrierten Flight Finder kannst du direkt nach Abflug- oder Zielflughäfen suchen.
- Du gibst beispielsweise nur deinen Heimatflughafen (z. B. EDDF für Frankfurt) ein und das Tool listet dir alle aktuell stattfindenden oder geplanten realen Flüge auf.
- Du wählst einfach eine Verbindung aus der Liste aus und alle Daten werden automatisch für den SimBrief-Export vorbereitet. Du sparst dir also den Umweg über externe Radar-Webseiten komplett.
Die Vorteile für Sim-Piloten
- Zeitersparnis: Das manuelle Abtippen von ICAO-Codes und Flugnummern entfällt komplett.
- Realismus-Faktor: Du fliegst exakt mit dem Rufzeichen und dem Flugzeugtyp, der zum aktuellen Zeitpunkt auch in der realen Welt unterwegs ist.
- Historische Daten: Das Tool findet oft auch die zuletzt absolvierten Flüge einer bestimmten Maschine, falls der aktuelle Flug gerade erst gestartet oder bereits gelandet ist.
- Kostenlos & Web-basiert: Es ist keine Installation nötig. Das Tool funktioniert im Browser und ist damit auch ideal für Tablet-Nutzer, die ihre Flugplanung separat vom PC durchführen.
Fazit
Der FlightFinder von fr24tosimbrief.com ist eines dieser „Quality of Life“-Tools, die man nach dem ersten Ausprobieren nicht mehr missen möchte. Es ist die perfekte Ergänzung für Gelegenheitsflieger und Hardcore-Simmer gleichermaßen, um den täglichen Flugplan abwechslungsreich und realitätsnah zu gestalten.