Rowsfire A108: Das modulare 4-in-1 Flugdisplay für Airbus-Enthusiasten (Pre-Order Special!)

Der Hardware-Hersteller Rowsfire hat mit dem A108 ein neues, hochspezialisiertes Display-Panel auf den Markt gebracht, das eine Marktlücke schließt. Das Besondere: Ein einziges Gerät kann als PFD, ND, ECAM oder EWD konfiguriert werden und deckt dabei die Optik der A320-, A330-, A350- und A380-Serien ab. Zum Start gibt es ein attraktives Spar-Angebot für Schnellentschlossene.

Wer sein Home-Cockpit modular aufbauen möchte, steht oft vor der Wahl: Welches Display brauche ich für welches Flugzeug? Rowsfire löst dies mit dem A108 Flight Display Panel, das durch Software-Flexibilität und hochwertige IPS-Technologie besticht.

Die Highlights des Rowsfire A108

4-in-1 Funktionalität: Über die zugehörige Software lässt sich das Panel mit einem Klick umschalten. Es fungiert wahlweise als PFD (Primary Flight Display), ND (Navigation Display), EWD (Engine/Warning Display) oder SD/ECAM (System Display).

Über die zugehörige Software lässt sich das Panel mit einem Klick umschalten. Es fungiert wahlweise als (Primary Flight Display), (Navigation Display), (Engine/Warning Display) oder (System Display). Multi-Modell-Support: Das Design und die Anzeige-Logik sind für die gesamte Airbus-Palette von der A320-Familie bis hin zur A380 optimiert.

Das Design und die Anzeige-Logik sind für die gesamte Airbus-Palette von der bis hin zur optimiert. Plug-and-Play: Dank USB-Anschluss und nativer Unterstützung für MSFS 2020, MSFS 2024 und X-Plane ist die Einrichtung denkbar einfach.

Dank USB-Anschluss und nativer Unterstützung für MSFS 2020, MSFS 2024 und X-Plane ist die Einrichtung denkbar einfach. Hochwertige Hardware: Ein hochauflösendes IPS-Display sorgt für exzellente Farbtreue und weite Betrachtungswinkel – ideal für den Einbau in ein Main-Instrument-Panel (MIP).

Pre-Order Special: Jetzt 50 $ sparen!

Rowsfire feiert den Launch mit einer besonderen Aktion für die Community. Wer innerhalb der ersten Woche bestellt, kann massiv sparen:

Regulärer Preis: 299,99 $

299,99 $ Pre-Order Preis: 249,99 $

Ersparnis: 50 $ Rabatt

Gültigkeit: Dieses Angebot gilt nur für 7 Tage ab Veröffentlichung!

Integration in das Ökosystem

Das Rowsfire A108 ist die ideale Ergänzung für Nutzer, die bereits Hardware von Herstellern wie WinCTRL nutzen. In Kombination mit Tools wie MobiFlight 11, das wir erst kürzlich für seine hervorragenden neuen Features gelobt haben, lässt sich das A108 nahtlos in komplexe Cockpit-Umgebungen integrieren.

Das Rowsfire A108 ist ab sofort über den offiziellen Rowsfire Webshop vorbestellbar. Wer sein Cockpit aufrüsten möchte, sollte bei diesem Einführungsrabatt schnell zugreifen.