FlyByWire Simulations auf dem FSWeekend 2026: Massive Performance-Sprünge und neue Features

Auf der Bühne des FSWeekend 2026 gab FlyByWire Simulations (FBW) spannende Einblicke in die Auf der Bühne des FSWeekend 2026 gab FlyByWire Simulations (FBW) spannende Einblicke in die Entwicklung des vergangenen Jahres und die Zukunft ihrer Open-Source-Projekte. Im Fokus standen dabei signifikante Performance-Optimierungen für den A380X im MSFS 2024 sowie neue Avionik-Funktionen.

Das Team hinter FlyByWire ist mittlerweile auf über 300 beitragende Entwickler angewachsen, die alle auf freiwilliger Basis an der Vision eines kostenlosen, hochdetaillierten Airbus-Ökosystems arbeiten.

Der A380X: Meilensteine im Jahr 2025

Seit dem Release Ende 2024 hat das Team den A380X kontinuierlich verbessert. Zu den wichtigsten Neuerungen des letzten Jahres gehören:

Vertical Display (VD): Piloten haben nun eine vertikale Ansicht ihres Flugplans, die Steig- und Sinkpfade sowie Geländeprofile visualisiert.

Piloten haben nun eine vertikale Ansicht ihres Flugplans, die Steig- und Sinkpfade sowie Geländeprofile visualisiert. Onboard Integrated Terminal (OIT): Das zweite Terminal neben dem EFB wurde um zahlreiche Avionik-Seiten erweitert, die Statusberichte zu Autoland- und Flugsystemen sowie detaillierte Logdaten liefern.

Das zweite Terminal neben dem EFB wurde um zahlreiche Avionik-Seiten erweitert, die Statusberichte zu Autoland- und Flugsystemen sowie detaillierte Logdaten liefern. Animationen & Modell: Zahlreiche Korrekturen an der Mesh-Struktur und den Klickspots sorgen für eine flüssigere Bedienung im Cockpit.

Fokus auf MSFS 2024: Native Version und Performance

Obwohl der A380X bereits im MSFS 2024 funktioniert, arbeitet FBW mit Hochdruck an einer nativen Version, die das neue SDK voll ausnutzt. Das Ziel: Maximale Performance durch moderne Rendering-Techniken.

Ein Highlight der Präsentation waren die Performance-Daten eines Low-End-Systems (RTX 3070, 8GB VRAM):

FPS-Boost: Allein durch den Wechsel auf das native 2024er SDK stiegen die durchschnittlichen FPS von 40 auf 55 (mit Kabine) bzw. 61 FPS (ohne Kabine) – ein Zuwachs von bis zu 50 %.

Allein durch den Wechsel auf das native 2024er SDK stiegen die durchschnittlichen FPS von 40 auf 55 (mit Kabine) bzw. – ein Zuwachs von bis zu 50 %. Optionale Kabine: Um VRAM-Probleme auf schwächeren Grafikkarten zu vermeiden, wird es in der nativen Version möglich sein, die Kabine beim Laden des Flugzeugs komplett zu deaktivieren.

Um VRAM-Probleme auf schwächeren Grafikkarten zu vermeiden, wird es in der nativen Version möglich sein, die Kabine beim Laden des Flugzeugs komplett zu deaktivieren. Beleuchtung: Das neue Lichtsystem des MSFS 2024 wurde bereits implementiert, was zu realistischeren Instrumentenanzeigen und verbesserten Rollscheinwerfern führt.

Neuerungen für den A320neo (A32NX)

Auch der „Klassiker“ von FBW wurde nicht vergessen. Der A32NX erhielt ein wichtiges Update für das Secondary Flight Plan System, das nun Diversions und Triebwerksausfall-Verfahren deutlich einfacher planbar macht. Zudem wurde die Unterstützung für Drittanbieter-CPDLC (wie Beyond ATC oder SayIntentions) direkt in das EFB integriert.

Eine Talentschmiede für die Industrie

Stolz verwies FBW auf ihren Status als Lernplattform. Viele Entwickler, die als Schüler oder Studenten bei FBW begannen, sind heute Profis in der Tech- oder Luftfahrtbranche. Ein prominentes Beispiel ist Boris von Boris Audio Works (Gewinner des Rising Star Awards 2026), der seine Karriere als Sound-Entwickler für den A32NX startete.

Ausblick: FlyByWire hofft, die native MSFS 2024 Version noch in diesem Jahr zu veröffentlichen, gab jedoch aufgrund der ehrenamtlichen Struktur kein festes Datum bekannt.