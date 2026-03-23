Fly the Maddog: kleines Entwickler Update

Leonardo Software House hat ein neues Entwicklungs-Update für die legendäre „Maddog“ veröffentlicht. Das Team arbeitet intensiv an der weiteren Optimierung der 20th Anniversary Edition, um die MD-82 im Microsoft Flight Simulator auf ein neues Level an Realismus zu heben.
Nachdem das Flugzeug kürzlich bei den Flight Sim Awards 2026 für das „Outstanding Update“ nominiert wurde, ruhen sich die Entwickler nicht aus. Der Fokus des aktuellen Updates liegt auf der tiefgreifenden Systemintegration und der Vorbereitung auf kommende Plattform-Standards.
Die wichtigsten Neuerungen im Überblick:
- Avionik-Verfeinerungen: Optimierung des Flight Management Systems (FMS) und verbesserte Darstellung der Display-Einheiten.
- MSFS 2024 Kompatibilität: Die Architektur wird weiter angepasst, um die neuen Features des Simulators 2024 voll auszuschöpfen.
- Sound- & Visual-Polishing: Kleinere Korrekturen an den Texturen im Cockpit und eine weitere Verfeinerung des charakteristischen JT8D-Triebwerkssounds.
- Performance-Optimierung: Effizientere Code-Struktur für stabilere Frameraten bei komplexen Anflügen.
Die MD-82 von Leonardo gilt seit zwei Jahrzehnten als eine der anspruchsvollsten und detailgetreuesten Simulationen eines Verkehrsflugzeugs. Mit der 20th Anniversary Edition bleibt dieser Klassiker auch in der neuesten Simulator-Generation das Maß der Dinge für Fans von „Steam Gauges“ und komplexen Systemen.
Die Fly the Maddog 20th Anniversary Edition ist für den MSFS 2020 und 2024 ab sofort bei simMarket erhältlich.