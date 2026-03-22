FSWeekend 2026: Vector Studio enthüllt 787-9

Nach dem plötzlichen Auftauchen des neuen Entwicklerstudios namens Vector (wir berichten), wurde auf dem FS Weekend in Leystad nun mehr über die kommende Boenig 787-9 preisgegeben.

Ellie von Vector Studio stellte am Sonntagmorgen das ambitionierte Projekt live vor, übertragen im folgenden Stream:

Kurz darauf schreibt das Team auf Discord:

Danke an alle, die heute an unserem Q&A teilgenommen haben, sowohl vor Ort als auch online.

Wir sind heute tiefer denn je auf das eingegangen, was wir entwickeln – von den Kernsystemen bis hin zum Flugzeug selbst. Hier sind einige Bilder aus der Präsentation. [siehe unten]

Aufbauend auf dem Screenshot, den wir letzte Woche geteilt haben, erweitern diese zusätzlichen electric Synoptic Pages dasselbe Szenario und beginnen, das Ausmaß der Systemtiefe zu zeigen, die sich im gesamten Flugzeug entwickelt.

Nebenbei werden auch TCP-Interaktionen, ein laufender SATCOM-Call, Wetterradaroptionen und CDU-Routings sichtbar – ein kleiner Einblick, wie alles miteinander verbunden ist.

Einige der gezeigten Daten befinden sich noch in der Entwicklung und können sich ändern.

Und es geht nicht nur um die Systeme. Vom detaillierten Triebwerk bis hin zu elektronisch dimmbaren Fenstern und markanten Außenwinkeln nimmt das Flugzeug sowohl innen als auch außen Form an.

Bleibt dran für mehr in unserer Snapshot-Serie in den kommenden Monaten.

Aus der ersten Ankündigung im Februar diesen Jahres ging bereits hervor, dass Vector Studio die Boeing 787-9 vollständig eigenständig und unabhängig vom Asobo-Standardflugzeug entwickelt. Die Arbeiten begannen vor über einem Jahr im Hintergrund, nun wurde das Projekt offiziell vorgestellt. Das Team besteht aus mehr als 20 erfahrenen Entwicklern aus der Flugsimulationsszene, darunter auch aktive 787-Piloten.

Die 787-9 entsteht als kommerzielles Payware-Add-on primär für den Microsoft Flight Simulator 2024 auf PC und Konsole. Technisch wird das Flugzeug in WASM umgesetzt, um die nötige Systemtiefe und Performance für ein komplexes Langstreckenflugzeug zu gewährleisten. Vector betont den Anspruch, eine besonders realistische, „lebendig“ wirkende Simulation mit detaillierten Systemen und authentischem Flugverhalten zu liefern. Beide Triebwerksvarianten (GEnx und Rolls-Royce) sollen enthalten sein.