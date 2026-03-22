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FSWeekend 2026: Showcase von FlightControlReplay V6 + FlightControlSpotter V2

FlightControlTools präsentiert auf dem Aviodrome Aviation Museum in Lelystad eine Vorschau auf die kommenden Produktupdates, darunter die neuesten Versionen der Replay- und Spotting-Tools.

Die nächste große Version (V6) von FlightControlReplay wurde nun offiziell vorgestellt. Sie befindet sich derzeit in der Entwicklung und in frühen Testphasen. Die neue Version bringt ein komplett überarbeitetes Interface, das auf Effizienz und Benutzerfreundlichkeit setzt, mit einem schnellen Zugang zu den wichtigsten Funktionen und einer intuitiven Slider-Steuerung. Zu den bemerkenswerten Neuerungen gehört ein Fly-By-Kamerasystem, das eine dynamische Verfolgung von Live-Flügen ermöglicht und auch KI-unterstützten Verkehr umfasst. Ein Cinematic Mode erweitert die Kamerabewegungen und ermöglicht filmische Aufnahmen. Weitere Funktionen werden schrittweise enthüllt, während die Entwicklung voranschreitet. Die Veröffentlichung ist für 2026 geplant, wobei bestehende Nutzer von einem günstigeren Upgrade-Preis profitieren können.

Gleichzeitig erhält auch FlightControlSpotter mit Version 2 ein Update, das ebenfalls in der Entwicklung und aktuell in der Testphase ist. Die neue Version fokussiert sich auf eine verbesserte Steuerungsgenauigkeit und Wiederholbarkeit für virtuelle Spotting-Workflows. Ein weiteres Highlight ist die Integration des Fly-By-Kamerasystems in den Spot View, was eine größere Flexibilität beim Verfolgen von Flugbewegungen ermöglicht. Zudem können Nutzer benutzerdefinierte Drohnenkamerapositionen speichern, um eine konsistente Bildkomposition über mehrere Sessions hinweg zu erzielen – eine besonders nützliche Funktion für Content Creator und virtuelle Flugzeugspotter. FlightControlSpotter 2 wird als kostenloses Update für alle bereits vorhandenen Nutzer bereitgestellt und soll voraussichtlich zwischen April und Mai 2026 veröffentlicht werden.

Erhältlich sind beide Tools bereits jetzt in der aktuellen Version (FlightControlReplay in V5 und FlightControlSpotter in V1) bei SimMarket.

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