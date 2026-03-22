FSWeekend 2026: Vorstellung der Bo 105 von Stratoware x Miltech

Stratoware entwickelt in Zusammenarbeit mit Miltech Simulations die MBB Bo 105 für Microsoft Flight Simulator 2020 und 2024 und hat im Rahmen des FS Weekends 2026 einen Trailer zu ihrem neuen Produkt präsentiert.

Die Bo 105, ein vielseitiger deutscher Helikopter, bekannt für seine Verwendung in der Akrobatik, als Rettungshubschrauber (HEMS) und im militärischen Bereich, werde mit einem starken Fokus auf Realismus nachgebildet. Das Flugmodell wurde in Zusammenarbeit mit einem echten Bo 105-Piloten entwickelt und biete realistische Steuerung und akrobatische Fähigkeiten. Zudem soll auch die fortschrittliche Flugmodelltechnik von MSFS 2024 mit einer nativen Integration genutzt werden.

Das Paket wird verschiedene Varianten und Lackierungen enthalten, darunter militärische, Polizeihubschrauber, akrobatische Versionen und medizinische Einsätze. Ein realistisches Soundset, entwickelt von Echo 19 mit Aufnahmen einer echten Bo 105, soll die Immersion weiter verstärken. Ein Veröffentlichungstermin wurde noch nicht bekannt gegeben.

Bereits im Januar diesen Jahres gab es ein Devlog und Q&A Video zur BO 105 (wir berichten).