FSWeekend 2026: Bluebird mit neuem 757 Trailer und Release in Q3

Bei den gestrigen Präsentationen auf dem FSWeekend 2026 in Lelystadt ergriff auch Bluebird Simulations das Wort und präsentierte einen neuen Trailer für ihre Boeing 757.

Der Gründer des Entwicklerstudios, Shervin, teilte mit, dass die Entwicklung des FMS bereits so gut wie fertiggestellt ist. Auch im Trailer werden systemrelevante Details gennant: So sind etwa 300 ECAM Messages, über 100.000 Nieten und Schrauben, sowie mehr als 200 funktionierende Sicherungen nachgebildet worden. Ein Release der 757-200 soll im dritten Quartal 2026 erfolgen.