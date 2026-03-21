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WINCTRL auf dem FSWeekend 2026: Die Force-Feedback-Revolution und der Overhead Panel

Im Rahmen einer beeindruckenden Live-Präsentation in Lelystad hat WINCTRL (ehemals WinWing) eine wahre Flut an Neuankündigungen präsentiert. Unter dem Motto „Control Your Reality“ stellte das Team die neue Cyber-Taurus-Serie vor, die Force-Feedback-Technologie aus dem professionellen Training in das heimische Cockpit bringt.

Hier sind die wichtigsten Details und Ankündigungen der Präsentation im Überblick:

1. Die Cyber-Taurus Force-Feedback (FFB) Serie

Das Herzstück der Präsentation war die neue Cyber-Taurus Produktlinie. WINCTRL verspricht echtes Force Feedback, das mechanische, hydraulische und aerodynamische Kräfte simuliert – inklusive synchronisierter Steuerung für Dual-Cockpit-Setups [06:42].

  • Cyber-Taurus Joystick Bases: Drei Versionen wurden vorgestellt:
    • EB23 (Belt-Driven): 23 Nm Drehmoment (30 Nm Peak) für klassische Flugzeuge [08:49].
    • EB64 (Belt-Driven): Das Kraftpaket mit über 60 Nm (80 Nm Peak) für maximale Realität [09:10].
    • ED16 (Direct Drive): Die weltweit erste Direct-Drive-FFB-Base für Flugsimulation – Fokus auf absolute Präzision und Null Latenz [09:44].
    • Preise bleiben wie angekündigt; Vorbestellung startet in zwei Wochen, Versand Ende April [12:08].
  • Cyber-Taurus Rudder Pedals: Elektronische Dämpfung und Federung, die aerodynamisches Feedback und Trim-Bewegungen wiedergibt. Das Topmodell (EB 590) liefert gewaltige 590 Newton Kraft [11:32].
  • Cyber-Taurus Yoke: Ein Highlight für Airliner-Piloten. Das Force Feedback wurde mit echten 737-Kapitänen abgestimmt. Es bietet 30 cm Steuerweg auf einer realistisch geschwungenen Bahn, 575 N Kraft in der Nickachse und 60 Nm Drehmoment beim Rollen [13:34].
    • Ein günstigeres Modell im Bereich von 400–500 $ mit 200 N Kraft wird für Juni vorbereitet [14:52].

2. Der Airbus-Traum: Overhead 32 SOP

WINCTRL komplettiert das A320-Ökosystem mit dem Overhead 32 SOP. Das Panel bildet jeden Schalter, Knopf und Indikator des realen Vorbilds nach und ist auf die Standard Operating Procedures (SOP) optimiert [18:12].

  • Preis: Sensationelle 349.95 $ [18:54].
  • Verfügbarkeit: Weitere Details im Juni.

3. Weitere Hardware-Neuheiten

  • 3×0 Metal Side Stick: Der Klassiker kehrt in einer Vollmetall-Version zurück, inklusive Vibrationsmodul für dynamisches Feedback. Preis: 69,95 $ [20:05].
  • Ursa Minor Fighter Throttle: Ein neuer Allzweck-Schubhebel, der perfekt zum Ursa Minor Joystick passt. Erhältlich ab Mai [22:09].
  • Viper Ace Throttle Grip 2: Überarbeiteter F-16 Griff mit integriertem Vibrationsmodul zum Preis der Vorgängerversion. Erhältlich ab April [23:42].
  • MIP UFC Panel 2: Upgrade von Silikon- auf mechanische Tasten für ein präziseres Klickgefühl. Erhältlich ab Mai [24:01].
  • Desk Mount Expansion System: Ein neues Halterungssystem für MCDU, RMP und andere Panels. Verfügbar ab Mai für 29,77 $ (4 Halterungen) [20:59].

4. Software & Integration: SimPro 2

Die Steuerungssoftware wurde von Grund auf neu gebaut. SimPro 2 bietet ein modernisiertes UI und über 7.000 spezifische Flugzeug-Integrationen, um echtes „Plug-and-Fly“ zu ermöglichen [15:45].

5. Kooperation mit Eagle Dynamics (DCS)

In enger Zusammenarbeit mit Eagle Dynamics wurden zwei neue Cold-War-Klassiker für DCS World präsentiert: die F-100C Super Sabre und die MiG-17 Fresco [25:14]. Messebesucher können diese am Stand bereits in Force-Feedback-Cockpits testen

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