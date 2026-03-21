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Multi Crew Experience für die FSS Boeing 727: Dein virtueller Co-Pilot ist startklar

Die Boeing 727 von FlightSim Studio (FSS) ist für ihre hohe Arbeitsbelastung bekannt – immerhin wurde das Original für eine dreiköpfige Besatzung entworfen. Wer im Microsoft Flight Simulator nicht ständig zwischen Kapitäns-Sitz und dem Panel des Flugingenieurs hin- und herspringen möchte, bekommt nun professionelle Unterstützung: FS Limited (bekannt für Multi Crew Experience) bringt eine dedizierte Crew-Simulation für den legendären Trijet.

Das Add-on MULTI CREW FSS B727 wurde speziell entwickelt, um den Workload im Cockpit realistisch zu verteilen. Es handelt sich nicht um ein einfaches Skript, sondern um eine interaktive Crew-Simulation, die sowohl per Sprache als auch per Tastendruck gesteuert werden kann.

Die wichtigsten Features im Überblick

  • Vollwertiger Co-Pilot: Dein Erster Offizier übernimmt auf Befehl das Flugzeug, bedient Schalter, setzt den Autopiloten (Heading, Altitude, Speed) und führt Checklisten aus.
  • Flugingenieur-Unterstützung: Da die 727 ein komplexes FE-Panel (Flight Engineer) besitzt, kann dein virtueller Kollege Aufgaben wie das Kraftstoffmanagement, die Klimatisierung und die Überwachung der Triebwerksparameter übernehmen.
  • Sprachsteuerung & Button-Control: Du kannst Befehle direkt per Mikrofon geben (in natürlicher Sprache, kein Auswendiglernen starrer Phrasen nötig) oder das System bequem über Joystick-Tasten steuern.
  • Interaktive Checklisten: Die Crew arbeitet Hand in Hand mit dir. Du forderst die Checkliste an, und der Co-Pilot liest sie nicht nur vor, sondern prüft auch die entsprechenden Schalterstellungen.
  • Multilinguales Interface: Die Benutzeroberfläche unterstützt mehrere Sprachen, darunter Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch und Italienisch.
  • SimBrief-Integration: Das Tool kann Daten aus deinem SimBrief-Flugplan lesen, um die Crew auf den bevorstehenden Flug vorzubereiten.

Warum dieses Add-on?

Die FSS Boeing 727 ist ein „Steam-Gauge“-Flieger alter Schule. Ohne modernen Bordcomputer ist das Management von Navigation, Funk und Systemen allein oft stressig. MULTI CREW FSS B727 simuliert die Zusammenarbeit, wie sie in der realen Luftfahrt stattfindet. Das erhöht nicht nur den Realismus, sondern erlaubt es dir, dich voll auf das Fliegen (oder das Navigieren per CIVA INS) zu konzentrieren.

Kompatibilität

Das Produkt ist sowohl mit dem Microsoft Flight Simulator 2020 als auch mit dem neuen MSFS 2024 kompatibel. Es läuft als externer Prozess außerhalb des Simulators, was die Systemressourcen schont und die Stabilität des Hauptspiels nicht beeinträchtigt.

Das Add-on ist ab sofort bei SimMarket zum Preis von ca. 24,99 € erhältlich.

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