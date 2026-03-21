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Microsoft-Präsentation auf dem FSWeekend 2026

Im Rahmen des FSWeekend 2026 in Lelystad gab das Microsoft-Team heute Vormittag mehrere Updates zur weiteren Entwicklung des Microsoft Flight Simulators (MSFS) bekannt. Die Präsentation erfolgte teils digital, da Projektleiter Jorg Neumann nicht persönlich vor Ort sein konnte.

Erweiterung der Plattformen: PSVR 2-Support

Microsoft bestätigte die Einführung von PSVR 2-Unterstützung für die PlayStation 5-Version des Simulators. Die Implementierung soll mit dem kommenden Sim Update 5 (SU5) erfolgen. Damit wird die VR-Funktionalität, die bisher PC-Nutzern vorbehalten war, auf die Konsole ausgeweitet. Vor Ort wurden erste Test-Stationen mit dem Sony-Headset aufgebaut.

Regionale Inhalte: City Update 14

Passend zum Veranstaltungsort wurde das City Update 14 veröffentlicht. Das kostenlose Datenpaket konzentriert sich auf die Benelux-Region und umfasst Photogrammetrie-Daten für insgesamt zehn Städte, darunter:

  • Niederlande: Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven und Utrecht.
  • Belgien: Antwerpen und Brügge.

Neues Flugzeug: Fokker F27 „Friendship“

Als Teil der „Local Legend“-Reihe wurde die Fokker F27 Friendship vorgestellt und veröffentlicht. Das von iniBuilds entwickelte Kurzstrecken-Turboprop-Flugzeug ist ab sofort im Marktplatz erhältlich. Es bietet volle Integration in die neuen Systeme des MSFS 2024, einschließlich des Karriere-Modus.

Technische Roadmap: AAU 4 und SU 5

Für die nahe Zukunft wurde das Aircraft & Avionics Update 4 (AAU 4) angekündigt, das zusammen mit dem Sim Update 5 erscheinen soll. Der Fokus liegt hierbei auf der technischen Angleichung älterer Flugzeugmodelle an die Standards der 2024er-Version.

  • Die ATR 42/72 sowie die Antonov An-2 erhalten signifikante Überarbeitungen der Avionik und Flugphysik.
  • Das Update für die Fokker F.VII (ebenfalls von iniBuilds) bringt Unterstützung für CFD (Computational Fluid Dynamics) und das neue Karrieresystem.

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