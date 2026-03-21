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Flight Sim Awards 2026

Das FlightSimWeekend 2026 war Schauplatz der diesjährigen Flight Sim Awards, präsentiert von Partnern wie Cruiselevel, FS Elite und Threshold. In einer feierlichen Zeremonie wurden die herausragendsten Leistungen des vergangenen Jahres in der Flugsimulation geehrt, wobei die Gewinner zu 100 % durch die Community nominiert und gewählt wurden.

Besonders hervorzuheben ist der Erfolg von WinCTRL (ehemals WinWing), die gleich zwei Preise abräumten, sowie Navigraph, die ebenfalls zweifach geehrt wurden (unter anderem für das Lebenswerk von Mitbegründer Magnus Axholt). Auch die Freeware-Szene glänzte, allen voran FlyByWire mit dem lang erwarteten A380X.

Hier ist die vollständige Liste der Preisträger 2026:

Allgemeine Kategorien & Utilities

  • Best Utility: Reset Transponder / Auto FPS [05:42]
  • Best Liveries: Hughes [06:13]
  • Best Developer Support: Fenix Simulations [06:43]
  • Innovation Award: WinCTRL [19:30]
  • Rising Star: Boris Audio Works [23:04]
  • Community Contribution: EasyJetSimPilot [18:14]
  • Lifetime Achievement: Magnus Axholt (Navigraph) [30:50]
  • Best Tool: Navigraph Charts (VFR Charts Update) [34:02]

Hardware & Home Cockpit

  • Home Cockpit Award: MobiFlight [07:04]
  • Outstanding Hardware: WinCTRL (MCDU & FMC) [27:56]

Microsoft Flight Simulator (MSFS)

  • Best Scenery (MSFS): World Update 20: Japan (Microsoft/Asobo) [07:46]
  • Best Payware Scenery (MSFS): iniBuilds – Manchester Airport (EGCC) [37:51]
  • Best Freeware Aircraft (MSFS): FlyByWire Simulations – A380X [09:25]
  • Best Aircraft (MSFS): iniBuilds – Airbus A350 [41:30]
  • Outstanding Update: Fenix Simulations – A320 Block 2 (BFM) [26:24]

X-Plane & DCS World

  • Best Freeware Scenery (X-Plane): Louisville (0 Payear) [08:52]
  • Best Freeware Aircraft (X-Plane): Zibo Mod – Boeing 737-800X [09:44]
  • Best Payware Scenery (X-Plane): Sim-Wings – Hamburg Airport [39:05]
  • Best Aircraft (X-Plane): Flight Factor – Boeing 777 v2 (Freighter) [42:29]
  • Best Aircraft (DCS): Airplane Simulation Company – C-130J [44:15]
  • Best Freeware Mod (DCS): A-4E-C (Hecklac) [10:19]
  • Hover Award (Helikopter): Miltech Simulations – MH-60 Stealth Hawk [24:45]

Die Veranstaltung unterstrich einmal mehr die Innovationskraft der Szene, wobei insbesondere die Integration von Force Feedback und hoch detaillierten Airliner-Simulationen die Trends des Jahres 2026 bestimmen.

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