Sky Simulations veröffentlicht Update v3.2.5 für die Douglas DC-9 im MSFS 2024

Sky Simulations hat ein umfangreiches Update für seine Douglas DC-9 im Microsoft Flight Simulator 2024 angekündigt. Die Version 3.2.5 bringt eine lange Liste an Verfeinerungen mit sich, die Flugdynamik, Systeme und visuelle Effekte des klassischen T-Tail-Jets deutlich verbessern.
Die Entwickler von Sky Simulations haben intensiv daran gearbeitet, ihre DC-9-Replikation an die neuen Standards und Karriere-Funktionen des MSFS 2024 anzupassen. Dieses Update konzentriert sich sowohl auf die technische Stabilität als auch auf die Immersion.
Verfeinerungen an Flugmodell und Systemen
Ein Highlight der Version 3.2.5 ist die Anpassung von Gewicht und Schwerpunkt (Weight & Balance), um eine unrealistische Neigung zum „Aufbäumen“ (Pitch-up) in bestimmten Flugphasen zu verhindern. Auch die Triebwerkseinstellungen wurden für eine höhere Genauigkeit nachjustiert.
Die Autopiloten-Logik wurde weiter verfeinert und ein bekannter Fehler, der zu einem leeren Bildschirm beim Wetterradar führte, wurde behoben. Für diejenigen, die den neuen „Karrieremodus“ im MSFS 2024 nutzen, wurden zudem spezifische Probleme behoben, die den Fortschritt mit der DC-9 bisher beeinträchtigt hatten.
Mehr Immersion und visuelle Details
Auf der visuellen Seite hat Sky Simulations neue Fenster- und Glaseffekte im Innenraum hinzugefügt, was dem Cockpit und der Kabine ein deutlich realistischeres Gefühl verleiht. Auch die Richtung des Regeneffekts wurde korrigiert, um korrekt auf die Flugbewegung zu reagieren.
Weitere Verbesserungen im Überblick:
- Cold & Dark Realismus: Die Kraftstoff-Absperrhebel (Fuel Cut-off) sind nun im Cold & Dark Zustand korrekt deaktiviert.
- EFB-Updates: Überarbeitete EFB-Vorlagen und korrigierte Checkbox-Logik zwischen GPS und Wetterradar.
- Modell-Details: Die DC-9-10 Variante hat nun funktionierende Strobe-Lights und die Federung des Bugrads wurde angepasst.
Das Douglas DC-9 Update v3.2.5 ist ab sofort verfügbar. Nutzer, die das Flugzeug über SimMarket erworben haben, können die neueste Version über ihr Kundenkonto herunterladen.