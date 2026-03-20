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iniBuilds: Neues zu Tristar, A220 und A380

Aircraft Development Update – Lockheed Tristar kurz vor Release, bevorstehende Testphase des A220 und weitere Entwicklung beim A380

Rückblick auf Produktupdates

Seit dem letzten Entwicklungsupdate im Dezember hat das Team intensiv an mehreren Flugzeugprojekten gearbeitet. In den Wochen vor Mitte März wurden zunächst Updates für bestehende Modelle veröffentlicht, darunter A300-600R, A340 und A350. Diese Aktualisierungen konzentrierten sich vor allem auf Leistungsoptimierungen, stabilere Systeme, realistischere Flugführung sowie visuelle und akustische Verbesserungen, wobei Rückmeldungen aus der Community eine wichtige Rolle spielten.

Mit großen Schritten in Richtung Tristar Release

Parallel dazu rückte die Entwicklung des TriStar-Airliners zunehmend in den Mittelpunkt. Anfang der betreffenden Woche wurde ein erstes Präsentationsvideo veröffentlicht, das einen Einblick in das Flugzeug innerhalb des Simulators gab. Kurz darauf folgte eine detailliertere Vorstellung der Systeme, Sounds und grafischen Umsetzung. Ein zentraler Entwicklungsschwerpunkt lag auf der realistischen Nachbildung des Drei-Mann-Cockpits, insbesondere durch einen virtuellen Flugingenieur, der automatisierte Abläufe übernimmt und mit Audio-Feedback sowie Sprachansagen arbeitet. Ergänzend wurde ein dynamisches Kabinencrew-System integriert, das auf Flugphasen reagiert.

Im Bereich Navigation wurden mehrere Betriebsmodi umgesetzt (RADNAV, INS, GPS und Kombinationen), die unterschiedliche historische und moderne Flugerfahrungen ermöglichen. Hinzu kommen ein bewegliches Karten-Display sowie die Integration von Flugplandaten. Mit dem sogenannten „Paper Flight Bag“ wurde zudem ein zentrales Steuer- und Planungstool geschaffen, das Funktionen wie automatische Abläufe, Beladungsmanagement und Leistungsberechnungen bietet.

Auch die akustische Entwicklung wurde vorangetrieben: Dafür wurden Originalaufnahmen eines echten Flugzeugs genutzt, um eine möglichst authentische Klangkulisse zu erzeugen. Parallel arbeitete das Art-Team an der visuellen Umsetzung, einschließlich detaillierter Kabine, periodentypischer Beleuchtung und spezieller Bereiche wie der optionalen unteren Lounge. Zusätzlich wurde eine besondere POD-Variante mit veränderten Flugeigenschaften und Einschränkungen umgesetzt.

Gegen Ende des Updates wurde angekündigt, dass sich die TriStar in der finalen Entwicklungsphase befindet und noch im März veröffentlicht werden soll. Vorab wird das Flugzeug auf dem FS Weekend präsentiert und Content Creatorn zur Verfügung gestellt.

A220 kurz vor der Testphase

Neben der TriStar wurde auch der Fortschritt beim Synaptic A220 beschrieben. Dieses Projekt hat seit 2025 große technische Fortschritte gemacht, darunter vollständig überarbeitete Flugsteuerungssysteme, komplexe Bordelektronik und ein neu entwickeltes Flugmanagementsystem. Das Flugzeug nähert sich der Testphase für die danach folgende Veröffentlichung.

Ein Dickschiff: Der A380

Abschließend wurde ein Ausblick auf das nächste Großprojekt gegeben: den A380. Dessen Entwicklung läuft bereits im Hintergrund, mit Fokus auf realitätsnahe Datenbasis, umfangreiche Referenzsammlung und Zusammenarbeit mit echten Piloten. Erste Einblicke zeigen, dass sich das Projekt noch im Aufbau befindet, aber bereits fortgeschritten ist.

Zum originalen Post: https://forum.inibuilds.com/topic/35855-inibuilds-aircraft-development-update-march-2026/

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