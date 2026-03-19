UK2000 Scenery bringt Portsmouth Airport in den Simulator – bereit für MSFS 2020 und 2024

Der britische Szenerie-Spezialist UK2000 Scenery hat ein neues Projekt veröffentlicht: Portsmouth Airport (Limes Farm). Das Add-on ist ab sofort verfügbar und wurde explizit für den Microsoft Flight Simulator 2020 entwickelt, ist jedoch voll kompatibel mit dem neuen MSFS 2024.

Mit dem Portsmouth Airport (Limes Farm) bringt UK2000 ein Stück amerikanische Flugplatz-Atmosphäre in den Simulator. Der Flugplatz, der vor allem für die allgemeine Luftfahrt (General Aviation) genutzt wird, besticht durch seine detaillierte Umsetzung und die typisch britische Anmutung kleinerer Airfields.

Details zur Szenerie

Die Szenerie nutzt die modernen Möglichkeiten des Simulators voll aus und bietet unter anderem:

Detaillierte Gebäude: Alle Flugplatzgebäude wurden mit hochauflösenden Texturen und PBR-Materialien umgesetzt.

Alle Flugplatzgebäude wurden mit hochauflösenden Texturen und PBR-Materialien umgesetzt. Realistische Bodenlayouts: Markierungen und Oberflächenstrukturen entsprechen dem realen Vorbild.

Markierungen und Oberflächenstrukturen entsprechen dem realen Vorbild. Statische Objekte: Zahlreiche Details wie Fahrzeuge, Zäune und Flugplatz-Equipment sorgen für eine lebendige Atmosphäre.

Zahlreiche Details wie Fahrzeuge, Zäune und Flugplatz-Equipment sorgen für eine lebendige Atmosphäre. Nachtbeleuchtung: Eine stimmige Beleuchtung ermöglicht auch Anflüge in der Dämmerung und bei Nacht.

Ein Wort zur Kompatibilität

Besonders interessant für Umsteiger: UK2000 listet das Produkt bereits als MSFS 2024 kompatibel. Dies unterstreicht einen Trend, den wir erst kürzlich in unserem Hintergrundbericht beleuchtet haben.

Wie wir in unserem Artikel „MSFS 2024 Kompatibilität: Warum ihr eure MSFS 2020 Szenerien nicht sofort wegwerfen müsst“ erklärt haben, funktionieren viele für den MSFS 2020 entwickelte Szenerien dank der Abwärtskompatibilität hervorragend im neuen Simulator. UK2000 nutzt hier die bestehende Technologie, um sicherzustellen, dass Käufer ihr Investment über beide Simulator-Generationen hinweg nutzen können, ohne zwingend auf ein (oft kostenpflichtiges) „natives“ Upgrade warten zu müssen.

Portsmouth Airport ist somit eine sichere Investition für Piloten, die aktuell noch im 2020er unterwegs sind, aber bereits den Wechsel auf die 2024er Version planen.

Die Szenerie ist ab sofort bei simMarket erhältlich.