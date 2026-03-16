Passenger2x: Massives Plattform-Update mit neuem UI und kostenlosem „Historic Airlines“ DLC

Der Entwickler Passenger2 hat das bisher umfangreichste Update für seine Airline-Management-Software Passenger2x veröffentlicht. Das Upgrade modernisiert nahezu alle Kernbereiche der Simulation – von der Benutzeroberfläche über die Performance bis hin zu völlig neuen Gameplay-Features.
Ein moderner Look und spürbare Performance-Schübe
Die auffälligste Neuerung ist das komplett überarbeitete User Interface (UI). Eine neue, icon-basierte Navigationsleiste ersetzt die alte Menüstruktur und ermöglicht einen deutlich schnelleren Zugriff auf wichtige Funktionen. Zudem ist das UI nun dynamisch und passt sich verschiedenen Bildschirmgrößen optimal an.
Unter der Haube wurde die Datenarchitektur grundlegend erneuert. Laut Lead-Entwickler Scott wurde das System so optimiert, dass selbst riesige Flotten mit tausenden Flügen ohne Verzögerungen geladen und verwaltet werden können. Dank verbesserter API-Systeme und schnellerer Datenbankzugriffe reagiert die Plattform nun deutlich flüssiger.
Drag-and-Drop Scheduling & KI-Flüge
Ein von der Community häufig gewünschtes Feature wurde nun implementiert: Das neue Drag-and-Drop-System für Flugpläne. Flüge können jetzt direkt auf einer visuellen Zeitachse erstellt, verschoben oder in der Länge angepasst werden. Ganze Flugtage lassen sich kopieren und Turnaround-Zeiten werden automatisch berechnet.
Auch die KI-Flüge wurden überarbeitet. Diese laufen nun effizient im Hintergrund ab, während der Spieler parallel andere Management-Aufgaben erledigt. Jeder KI-Flug generiert im Anschluss einen detaillierten Bericht, der den vom Spieler selbst durchgeführten Routen in nichts nachsteht.
Nostalgie pur: Kostenloses „Historic Airlines“ DLC
Passend zum Update veröffentlicht Passenger2 den ersten kostenlosen Zusatzinhalt. Das „Historic Airlines“ DLC ist über den Bereich „Extra Content“ verfügbar und bringt 76 klassische Flugzeugtypen in die Simulation. Mit dabei sind 99 historische Sitzpläne und spezifische Kabinen-Assets, mit denen sich die authentische Atmosphäre vergangener Luftfahrt-Epochen originalgetreu nachbauen lässt.
Weitere Informationen
Das Update umfasst zudem zahlreiche Verbesserungen in den Bereichen Personalwesen, Marketing und Flugzeugabwicklung. Alle Details zu den Änderungen und neuen Funktionen findet ihr im ausführlichen Entwickler-Blog von Passenger2.
Passenger2 kann bei simMarket erworben werden: https://secure.simmarket.com/passenger2-passenger2x-msfs-xp-p3d-fsx.phtml
Fußnote: Dieser Artikel basiert auf der offiziellen Pressemitteilung von Passenger2 vom 15. März 2026.