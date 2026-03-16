Ordnung im Cockpit: Zwei neue GSX Profile Manager erleichtern den Ground-Service

GSX Pro von FSDreamTeam ist aus dem Microsoft Flight Simulator kaum wegzudenken, doch die Verwaltung hunderter Flughafen-Profile kann schnell im Chaos enden. Auf Flightsim.to sind nun zwei neue Tools erschienen, die genau hier ansetzen: Der „GSX Profile Manager“ und „Dave’s GSX Profile Manager“. Wir haben geschaut, welcher Helfer was bietet.
Wer Realismus liebt, nutzt spezifische GSX-Profile für seine Add-on-Airports. Diese sorgen für korrekte Pushback-Routen, passgenaue Fahrzeuge und funktionierende Passagierwege. Doch oft verliert man den Überblick: Welches Profil ist installiert? Gibt es Konflikte? Fehlt für einen neuen Flughafen noch die passende Konfiguration?
Zwei neue (und kostenlose) Tools auf Flightsim.to versprechen Abhilfe:
1. GSX Profile Manager (von julianvonn)
Dieses Tool konzentriert sich auf die einfache Installation und Deinstallation von Profilen. Da GSX-Konfigurationen oft aus einer
.ini– und einer
.py-Datei bestehen, sorgt dieses Tool dafür, dass beide Dateien immer als Paar behandelt werden.
- Zentrale Verwaltung: Listet alle installierten Profile an einem Ort auf.
- Sauberes Löschen: Entfernt beim Löschen eines Flughafens automatisch sowohl die Konfigurations- als auch die Python-Datei.
- Konfliktvermeidung: Hilft dabei, doppelte Profile für denselben ICAO-Code zu identifizieren.
- Link zum Tool: GSX Profile Manager
2. Dave’s GSX Profile Manager (von DaveGaming)
Daves Tool geht einen Schritt weiter in Richtung Inventur und Automatisierung. Es scannt nicht nur den GSX-Ordner, sondern vergleicht diesen mit eurem Community-Ordner (und den offiziellen Asobo-Ordnern).
- Audit-Funktion: Das Tool zeigt euch eine Liste aller installierten Szenerien an und markiert farblich, für welche Flughäfen bereits ein GSX-Profil vorhanden ist und für welche nicht.
- Direkte Suche: Findet das Tool einen Flughafen ohne Profil, führt ein Button direkt zur entsprechenden Suche auf Flightsim.to, wobei der ICAO-Code bereits vorausgefüllt ist.
- Massenauswahl: Erlaubt das gleichzeitige Ignorieren oder Löschen mehrerer Profile.
- Kompatibilität: Unterstützt MSFS 2020 und bereits den MSFS 2024.
- Link zum Tool: Dave’s GSX Profile Manager
Fazit: Welches Tool für wen?
Der GSX Profile Manager ist ideal für Nutzer, die eine schlanke Oberfläche suchen, um ihre vorhandenen Dateien sauber zu verwalten und zu löschen.
Dave’s GSX Profile Manager ist hingegen das mächtigere Werkzeug für „Power-User“. Es ist besonders hilfreich, um Lücken in der eigenen Profil-Bibliothek aufzuspüren und sicherzustellen, dass jeder installierte Add-on-Airport auch wirklich optimal mit GSX versorgt ist.
GSX PRO ist bei simMarket erhältlich: https://secure.simmarket.com/fsdreamteam-gsx-ground-services-x-pro-msfs2420.phtml