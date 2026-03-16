Just Flight Fokker 70/100: Neues Development Update zeigt EFB-Überholung und interaktive Details

Just Flight hat heute, am 16. März 2026, ein frisches Update aus der Entwicklung ihrer mit Spannung erwarteten Regionaljets Fokker 70 und Fokker 100 veröffentlicht. Das Team gibt dabei tiefe Einblicke in neue Komfort-Features, Kabinen-Interaktionen und eine komplett überarbeitete Tablet-Schnittstelle.
Nachdem das Team in den letzten Monaten intensiv an den komplexen Systemen wie dem FMS und dem Sounddesign gefeilt hat, liegt der Fokus des heutigen Updates auf der Benutzererfahrung und den interaktiven Elementen im Cockpit.
Neues EFB-Modell und Design
Eine der markantesten Neuerungen ist das komplett neu gestaltete Electronic Flight Bag (EFB). Da das Tablet mittlerweile das Herzstück für Payload, Treibstoffplanung und Navigraph-Integration ist, hat Just Flight ein neues Modell mit einem modernen „Slick Black“-Design entworfen. Zudem können Piloten nun zwischen zwei verschiedenen Halterungen wählen: einer Wandmontage und einer Fenstermontage.
Die Rückkehr der „Flipcharts“ und Checklisten
Nostalgiker und Freunde klassischer Bedienung werden sich freuen: Die von anderen Just Flight-Airlinern bekannten „Flipcharts“ kehren zurück. Diese kleinen Tabellen im Cockpit liefern wichtige Start- und Landegeschwindigkeiten für verschiedene Klappenstellungen. Praktisch: Das EFB kann das Flipchart automatisch auf das aktuelle Flugzeuggewicht einstellen, oder man blättert manuell darin.
Zusätzlich wurden interaktive Papier-Checklisten am Steuerhorn (Yoke) implementiert. Diese verfügen sogar über eine integrierte Beleuchtung für Nachtflüge und ermöglichen den Import eigener Dokumente.
Lebendige Kabine und tiefe Simulation
Das Update gewährt auch einen Blick hinter die Cockpittür:
- Kabinen-Kommunikation: Das Handset ist nun voll funktionsfähig. Es können Anrufe zwischen Cockpit und Kabine sowie innerhalb der Kabinenstationen getätigt werden – inklusive authentischer Klingeltöne und Chimes.
- Lichtsteuerung: An der Rückwand der vorderen Bordküche (Galley) befindet sich ein funktionierendes Panel zur Steuerung der Kabinenbeleuchtung.
- Livery-spezifische Konfigurationen: Basierend auf umfangreichen Recherchen werden nun automatisch die korrekten Einheiten (kg/lbs) sowie optionale Lichter (Taxi-/Logo-Lights) geladen, je nachdem, welche Bemalung man wählt.
Status der Entwicklung
Just Flight betont, dass man sich „auf der Zielgeraden“ befindet. Ein Großteil der aktuellen Arbeit findet derzeit im „unsichtbaren“ Code statt, um die Stabilität für den Release im Jahr 2026 zu gewährleisten. Das Team arbeitet mit Hochdruck daran, sowohl die MSFS 2020- als auch die MSFS 2024-Version in gewohnter „Professional“-Qualität abzuliefern.
Den vollständigen Berich findet ihr direkt auf der Just Flight Projektseite.