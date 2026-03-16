Aerosoft x ToLiss A340-600 Pro jetzt bei SimMarket!

Er ist da! Der Release des Airbus A340-600 von Aerosoft und Toliss hatt stattgefunden und das Add-On ist nun auch im SimMarket erhältlich. Während Aerosoft die Texturen und 3D-Modelle bereitgestellt hat, liefert ToLiss die aus X-Plane bekannten Flugzeugsysteme sowie Flug- und Triebwerksmodelle.

Der Aerosoft A340-600 Pro, entwickelt in Zusammenarbeit mit ToLiss, bildet eines der bekanntesten Langstreckenflugzeuge originalgetreu nach, mit außergewöhnlicher Liebe zum Detail, fortschrittlicher Systemsimulation und immersiver Flugdynamik. Dieses Langstrecken-Flaggschiff wurde für passionierte Flugsimulations-Enthusiasten entwickelt und bietet ein authentisches Erlebnis vom Cockpit bis zur Kabine. Aerosoft bei SimMarket

Die Umsetzung des A340-600 verfügt über ein speziell entwickeltes Flugmodell, das die Flugphysik und das Verhalten der Steuerflächen besonders realistisch darstellt. Auch die Flugsteuerungsgesetze des Airbus (Normal Law, Alternate Law und Direct Law) sind implementiert und beeinflussen das Handling wie im realen Flugzeug. Die Simulation enthält sehr detaillierte Modelle der wichtigsten Flugzeugsysteme, darunter elektrische, hydraulische, Treibstoff-, Triebwerks- und Bleed-Air-Systeme, die miteinander verbunden sind und sich gegenseitig beeinflussen. Insgesamt können über 300 verschiedene Systemfehler ausgelöst werden, die teilweise auch über die funktionalen ResetSwitches zurückgesetzt werden können.

Das Flugmanagementsystem ist umfassend umgesetzt und bietet drei unabhängige MCDUs sowie die zwei Autopiloten. Es unterstützt unter anderem vertikale Navigation, Step-Climbs, Holdings und benutzerdefinierte Wegpunkte. Zusätzlich gibt es ein Electronic Flight Bag (EFB) mit Funktionen wie Navigationskarten (in Verbindung mit einer Navigraph Subscription), Flugplananzeige (OFP von Simbrief), Gewichts- und Balanceberechnung sowie Leistungsrechnern für Start und Landung. Die Simulation bietet außerdem Möglichkeiten zum Speichern von Flugzuständen, Schnellstarts von Systemen und verschiedene voreingestellte Flugzeugzustände.

Visuell verfügt das Modell über ein sehr detailliertes 3D-Flugzeug mit zahlreichen Animationen, darunter alle beweglichen Steuerflächen, Fahrwerk, Türen und ein realistisch simuliertes WingFlex. Auch Cockpit und Kabine sind vollständig modelliert. Ergänzend enthält die Simulation mehrere vorbereitete Szenarien, in denen unterschiedliche Situationen und Systemausfälle trainiert werden können.

Folgende Lackierung sind bereits inkludiert:

Standard Livery | Aerosoft House | D-AERO (Fictional)

Standard Livery | Azerbaijan Government | 4K-AI08 (Current)

Standard Livery | Azman Air | 5N-AMM (Past)

Standard Livery | Cathay Pacific | B-HQC (Past)

Standard Livery | China Eastern Airlines | B-6051 (Past)

Standard Livery | Conviasa | YV3545 (Current)

Standard Livery | Etihad Airways | A6-EHI (Past)

Standard Livery | Hainan Airlines | B-6510 (Past)

Old Livery | Iberia | EC-JLE (Past)

New Livery | Lufthansa | D-AIHI (Current)

Old Livery | Lufthansa | D-AIHY (Current)

Standard Livery | Mahan Air | EP-MMQ (Current)

Standard Livery | Plus Ultra | EC-NFQ (Past)

Standard Livery | Qatar Airways | A7-AGA (Past)

Standard Livery | Sky Prime | HZ-SKY (Past)

Standard Livery | South African Airways | ZS-SNA (Past)

Standard Livery | Thai Airways | HS-TNA (Past)

Standard Livery | Universal Sky Carrier (USC) | D-AUSZ (Current)

Classic Livery | Virgin Atlantic Airways | G-VWIN (Past)

Erhältlich ist das Add-On bei SimMarket zum Preis von knapp 70 Euro.

Lest unsere Previews dazu hier: