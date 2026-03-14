Innovation im Cockpit: Got Friends stellt „Gravity Reactive Motion“ für die Taylorcraft BC12D vor

Der renommierte Add-on-Entwickler Got Friends hat eine bahnbrechende neue Technologie namens „Gravity Reactive Motion“ angekündigt. Das System verspricht eine bisher unerreichte Dynamik im Cockpit und wird erstmals in der kommenden Taylorcraft BC12D zum Einsatz kommen.

In der Welt der Flugsimulation sind es oft die kleinen Details, die den Unterschied zwischen einem starren Modell und einem lebendigen Flugzeug ausmachen. Got Friends, bekannt für hochwertige Bushplanes wie die Wilga oder die PZL-104, hebt diesen Realismus nun auf eine neue Stufe. Mit der neu entwickelten Gravity Reactive Motion reagieren Objekte im Flugzeug erstmals physikalisch korrekt auf die Umgebung und die Flugzustände.

Was ist Gravity Reactive Motion?

Hinter dem Begriff verbirgt sich ein prozedural gesteuertes System, das kleine Komponenten im Cockpit und am Äußeren des Flugzeugs in Echtzeit auf die Physik des Flugzeugs reagieren lässt. Während in herkömmlichen Add-ons viele Hebel oder Objekte statisch sind, werden sie hier durch folgende Faktoren beeinflusst:

G-Kräfte & Fluglage: Bei harten Manövern, steilen Kurven (Bank) oder Nickbewegungen (Pitch) bewegen sich Objekte entsprechend der Fliehkraft und Gravitation.

Bei harten Manövern, steilen Kurven (Bank) oder Nickbewegungen (Pitch) bewegen sich Objekte entsprechend der Fliehkraft und Gravitation. Vibrationen & Einschläge: Landungen oder das Rollen auf unebenen Pisten lassen Teile realistisch erzittern.

Landungen oder das Rollen auf unebenen Pisten lassen Teile realistisch erzittern. Aerodynamik: Faktoren wie Luftstrom (Airspeed), der Propellerwind (Propwash) und das seitliche Schieben (Slip) wirken sich direkt auf bewegliche Teile aus.

Details zum „lebendigen“ Cockpit

In einem ersten Teaser zeigt Got Friends, wie sich das System in der Taylorcraft BC12D auswirkt. Konkret bedeutet das:

Türgriffe und Riegel: Diese wackeln und reagieren auf das Öffnen und Schließen der Türen sowie auf Erschütterungen während des Fluges.

Diese wackeln und reagieren auf das Öffnen und Schließen der Türen sowie auf Erschütterungen während des Fluges. Kraftstoffanzeigen: Sogar der Kraftstoffstand (oft mechanische Schwimmer in diesen alten Maschinen) reagiert träge auf die Flugbewegungen.

Sogar der Kraftstoffstand (oft mechanische Schwimmer in diesen alten Maschinen) reagiert träge auf die Flugbewegungen. Kleine Zubehörteile: Lose Gegenstände oder Taschen im Innenraum gewinnen durch die prozedurale Animation ein Eigenleben.

Die Taylorcraft BC12D: Ein Abschied und Neuanfang

Die Taylorcraft BC12D befindet sich derzeit in der finalen Phase der Entwicklung. Interessant für Nutzer des Microsoft Flight Simulator: Die Taylorcraft wird laut Entwickler das letzte Projekt sein, das nativ für den MSFS 2020 erscheint.

Got Friends nutzt dieses Flugzeug als „Abschiedsgeschenk“ für die 2020-Community, wird aber gleichzeitig eine native Version für den MSFS 2024 veröffentlichen. Zukünftige Projekte des Teams sollen dann exklusiv für die neuen Technologien des MSFS 2024 (wie das modulare System) optimiert werden.

Ausblick

Die Taylorcraft BC12D soll noch in diesem Frühjahr erscheinen (eine geschlossene Beta ist für März 2026 angesetzt). Mit der Einführung von „Gravity Reactive Motion“ setzt Got Friends erneut einen Standard für „Immersion“, der zeigt, dass die Grenze zwischen Simulation und Realität im Detail liegt.

Got-Friends Website: https://www.got-friends.com/, Discord: https://discord.gg/GE3RCM2P