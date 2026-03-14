Facebook-f Youtube Instagram Discord

Doppelpack von Rowsfire: Neues A108 Display-Panel und A320 Overhead angekündigt

Der Hardware-Hersteller Rowsfire hat gleich zwei Neuheiten für Flugsimulations-Enthusiasten vorgestellt, die auf mehr Immersion im heimischen Cockpit abzielen. Im Fokus stehen dabei ein vielseitiges Display-Panel sowie eine Pro-Version des beliebten A320 Overheads.

Rowsfire A108: 2-in-1 Flight Display Panel

Das komplett neu gestaltete und aufgewertete A108 ist ein duales PFD/ND-Display-Panel. Es ist laut Hersteller mit einer Vielzahl von Flugzeugtypen kompatibel, darunter A320/A350/A380 sowie B737 und B777. Das Panel verspricht eine nahtlose Integration in die gängigen Simulatoren MSFS, X-Plane 12 und P3D.

Interessenten können sich über die Produktseite für Benachrichtigungen anmelden, um sich Vorverkaufsdetails und exklusive Rabatte zu sichern.

Rowsfire A107 Pro: A320 Overhead Panel

Zusätzlich arbeitet Rowsfire an der Verfeinerung des A107 Pro A320 Overhead Panels. Das Besondere hierbei: Der Hersteller ruft die Community dazu auf, das Design aktiv mitzugestalten. Über eine Umfrage können Nutzer Feedback zu Druckpunkten der Knöpfe, Hintergrundbeleuchtung und weiteren Details geben.

Teilnehmer, deren Vorschläge übernommen werden, winken exklusive Vorteile wie Priorität beim Kauf, Rabatte oder kostenloses Zubehör. Weitere Informationen zum A107 Pro gibt es hier.

Abonnieren
Benachrichtige mich bei
guest

0 Kommentare
Inline Feedbacks
Alle Kommentare anzeigen
Innovation im Cockpit: Got Friends stellt „Gravity Reactive Motion“ für die Taylorcraft BC12D vor
MSFS2020MSFS2024
Innovation im Cockpit: Got Friends stellt „Gravity Reactive Motion“ für die Taylorcraft BC12D vor
Got Friends revolutioniert die Cockpit-Immersion: Mit der neuen „Gravity Reactive Motion“ reagieren Türgriffe, Hebel und Anzeigen in Echtzeit auf G-Kräfte, ...
/ / Keine Kommentare zu Innovation im Cockpit: Got Friends stellt „Gravity Reactive Motion“ für die Taylorcraft BC12D vor
Airport Review | Globall Art Toronto Pearson XP12
RezensionX-PLANE
Airport Review | Globall Art Toronto Pearson XP12
Das vollständige Review zu Globall Arts Toronto Pearson (CYYZ) für X-Plane 12. Paul Beckwith analysiert ...
/ / Keine Kommentare zu Airport Review | Globall Art Toronto Pearson XP12
WINGFLEX kündigt Teilnahme am FlightSimWeekend 2026 an: Fokus auf Next-Gen Hardware
HardwarePressemitteilungWingflex
WINGFLEX kündigt Teilnahme am FlightSimWeekend 2026 an: Fokus auf Next-Gen Hardware
WINGFLEX zieht es nach Lelystad: Auf dem FlightSimWeekend 2026 präsentiert der Hardware-Hersteller seine nächste Generation ...
/ / Keine Kommentare zu WINGFLEX kündigt Teilnahme am FlightSimWeekend 2026 an: Fokus auf Next-Gen Hardware
Review: Airport auf dem Land - ENGM Oslo Gardermoen Airport
MSFS2024Rezension
Review: Airport auf dem Land – ENGM Oslo Gardermoen Airport
Willkommen im hohen Norden! Bert Groner analysiert den Flughafen Oslo-Gardermoen im MSFS 2024. Wir vergleichen ...
/ / Keine Kommentare zu Review: Airport auf dem Land – ENGM Oslo Gardermoen Airport
X-Plane 12 News-Flut reißt nicht ab: Neues All-in-One Tool „X-Dispatch“ veröffentlicht
X-PLANE
X-Plane 12 News-Flut reißt nicht ab: Neues All-in-One Tool „X-Dispatch“ veröffentlicht
Während der MSFS schweigt, liefert X-Plane: Mit "X-Dispatch" erscheint ein neues, kostenloses All-in-One Tool, das ...
/ / Keine Kommentare zu X-Plane 12 News-Flut reißt nicht ab: Neues All-in-One Tool „X-Dispatch“ veröffentlicht
Deep-Dive: X-Plane 12.4.1 – Ein massives Upgrade für Physik, Grafik und Welt-Details
X-PLANE
Deep-Dive: X-Plane 12.4.1 – Ein massives Upgrade für Physik, Grafik und Welt-Details
Das Megaupdate ist da: X-Plane 12.4.1 liefert eine runderneuerte Triebwerksphysik, massive Upgrades der Scenery Assets ...
/ / 2 Kommentare zu Deep-Dive: X-Plane 12.4.1 – Ein massives Upgrade für Physik, Grafik und Welt-Details
A340-600: Release morgen, weitere Previews heute
AerosoftTOLISS INC
A340-600: Release morgen, weitere Previews heute
Nach langem Warten ist es soweit, der Release des Airbus A340-600 von Aerosoft und Toliss ...
/ / 1 Kommentar zu A340-600: Release morgen, weitere Previews heute
0
Wir würden uns über deine Meinung freuen!x