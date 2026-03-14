Doppelpack von Rowsfire: Neues A108 Display-Panel und A320 Overhead angekündigt

Der Hardware-Hersteller Rowsfire hat gleich zwei Neuheiten für Flugsimulations-Enthusiasten vorgestellt, die auf mehr Immersion im heimischen Cockpit abzielen. Im Fokus stehen dabei ein vielseitiges Display-Panel sowie eine Pro-Version des beliebten A320 Overheads.

Rowsfire A108: 2-in-1 Flight Display Panel

Das komplett neu gestaltete und aufgewertete A108 ist ein duales PFD/ND-Display-Panel. Es ist laut Hersteller mit einer Vielzahl von Flugzeugtypen kompatibel, darunter A320/A350/A380 sowie B737 und B777. Das Panel verspricht eine nahtlose Integration in die gängigen Simulatoren MSFS, X-Plane 12 und P3D.

Interessenten können sich über die Produktseite für Benachrichtigungen anmelden, um sich Vorverkaufsdetails und exklusive Rabatte zu sichern.

Rowsfire A107 Pro: A320 Overhead Panel

Zusätzlich arbeitet Rowsfire an der Verfeinerung des A107 Pro A320 Overhead Panels. Das Besondere hierbei: Der Hersteller ruft die Community dazu auf, das Design aktiv mitzugestalten. Über eine Umfrage können Nutzer Feedback zu Druckpunkten der Knöpfe, Hintergrundbeleuchtung und weiteren Details geben.

Teilnehmer, deren Vorschläge übernommen werden, winken exklusive Vorteile wie Priorität beim Kauf, Rabatte oder kostenloses Zubehör. Weitere Informationen zum A107 Pro gibt es hier.