WINGFLEX kündigt Teilnahme am FlightSimWeekend 2026 an: Fokus auf Next-Gen Hardware

Die Messe-Saison 2026 nimmt Fahrt auf: Der Hardware-Spezialist WINGFLEX hat offiziell seine Teilnahme am kommenden FlightSimWeekend 2026 bestätigt. Die Veranstaltung, die als eines der wichtigsten jährlichen Treffen der weltweiten Flugsimulation-Community gilt, findet am 21. und 22. März 2026 im niederländischen Aviodrome Lelystad statt.

Innovationen zum Anfassen in der Meridian Hall

WINGFLEX nutzt die Bühne in Lelystad, um seine neuesten Produkte und Technologien einem breiten Publikum vorzustellen. Der Fokus des Messeauftritts liegt dabei auf den Steuerungsmodulen der nächsten Generation. Besucher haben am Stand die Möglichkeit, die hochpräzisen und originalgetreuen (High-Fidelity) Hardware-Lösungen nicht nur zu betrachten, sondern im Rahmen von Demonstrationen auch selbst auszuprobieren.

Das Unternehmen betont, dass das FlightSimWeekend mehr als nur eine reine Produktpräsentation ist. Es gehe vor allem darum, direktes Feedback von Nutzern einzuholen und in den Dialog mit der globalen Community sowie Industriepartnern zu treten.

Details für Besucher

Wer die Hardware von WINGFLEX live erleben möchte, findet das Team während des gesamten Wochenendes an folgendem Standort:

Event: FlightSimWeekend 2026

FlightSimWeekend 2026 Datum: 21.–22. März 2026

21.–22. März 2026 Ort: Aviodrome Lelystad, Niederlande

Aviodrome Lelystad, Niederlande Standort: Meridian Hall, Stand 56

Das Team von WINGFLEX wird vor Ort sein, um detaillierte Einblicke in die Entwicklungen zu geben und über die Zukunft der Simulationstechnologie zu diskutieren.