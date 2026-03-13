Facebook-f Youtube Instagram Discord

WINGFLEX kündigt Teilnahme am FlightSimWeekend 2026 an: Fokus auf Next-Gen Hardware

Die Messe-Saison 2026 nimmt Fahrt auf: Der Hardware-Spezialist WINGFLEX hat offiziell seine Teilnahme am kommenden FlightSimWeekend 2026 bestätigt. Die Veranstaltung, die als eines der wichtigsten jährlichen Treffen der weltweiten Flugsimulation-Community gilt, findet am 21. und 22. März 2026 im niederländischen Aviodrome Lelystad statt.

Innovationen zum Anfassen in der Meridian Hall

WINGFLEX nutzt die Bühne in Lelystad, um seine neuesten Produkte und Technologien einem breiten Publikum vorzustellen. Der Fokus des Messeauftritts liegt dabei auf den Steuerungsmodulen der nächsten Generation. Besucher haben am Stand die Möglichkeit, die hochpräzisen und originalgetreuen (High-Fidelity) Hardware-Lösungen nicht nur zu betrachten, sondern im Rahmen von Demonstrationen auch selbst auszuprobieren.

Das Unternehmen betont, dass das FlightSimWeekend mehr als nur eine reine Produktpräsentation ist. Es gehe vor allem darum, direktes Feedback von Nutzern einzuholen und in den Dialog mit der globalen Community sowie Industriepartnern zu treten.

Details für Besucher

Wer die Hardware von WINGFLEX live erleben möchte, findet das Team während des gesamten Wochenendes an folgendem Standort:

  • Event: FlightSimWeekend 2026
  • Datum: 21.–22. März 2026
  • Ort: Aviodrome Lelystad, Niederlande
  • Standort: Meridian Hall, Stand 56

Das Team von WINGFLEX wird vor Ort sein, um detaillierte Einblicke in die Entwicklungen zu geben und über die Zukunft der Simulationstechnologie zu diskutieren.

Abonnieren
Benachrichtige mich bei
guest

0 Kommentare
Inline Feedbacks
Alle Kommentare anzeigen
Review: Airport auf dem Land - ENGM Oslo Gardermoen Airport
MSFS2024Rezension
Review: Airport auf dem Land – ENGM Oslo Gardermoen Airport
Willkommen im hohen Norden! Bert Groner analysiert den Flughafen Oslo-Gardermoen im MSFS 2024. Wir vergleichen die neue Orbx-Version von Finn ...
/ / Keine Kommentare zu Review: Airport auf dem Land – ENGM Oslo Gardermoen Airport
X-Plane 12 News-Flut reißt nicht ab: Neues All-in-One Tool „X-Dispatch“ veröffentlicht
X-PLANE
X-Plane 12 News-Flut reißt nicht ab: Neues All-in-One Tool „X-Dispatch“ veröffentlicht
Während der MSFS schweigt, liefert X-Plane: Mit "X-Dispatch" erscheint ein neues, kostenloses All-in-One Tool, das ...
/ / Keine Kommentare zu X-Plane 12 News-Flut reißt nicht ab: Neues All-in-One Tool „X-Dispatch“ veröffentlicht
Deep-Dive: X-Plane 12.4.1 – Ein massives Upgrade für Physik, Grafik und Welt-Details
X-PLANE
Deep-Dive: X-Plane 12.4.1 – Ein massives Upgrade für Physik, Grafik und Welt-Details
Das Megaupdate ist da: X-Plane 12.4.1 liefert eine runderneuerte Triebwerksphysik, massive Upgrades der Scenery Assets ...
/ / 2 Kommentare zu Deep-Dive: X-Plane 12.4.1 – Ein massives Upgrade für Physik, Grafik und Welt-Details
A340-600: Release morgen, weitere Previews heute
AerosoftTOLISS INC
A340-600: Release morgen, weitere Previews heute
Nach langem Warten ist es soweit, der Release des Airbus A340-600 von Aerosoft und Toliss ...
/ / 1 Kommentar zu A340-600: Release morgen, weitere Previews heute
X-Plane 12 kommt auf die Apple Vision Pro – Cloud-Power macht es möglich
X-PLANE
X-Plane 12 kommt auf die Apple Vision Pro – Cloud-Power macht es möglich
Spatial Computing trifft High-End-Simulation: X-Plane 12 landet auf der Apple Vision Pro! Dank NVIDIA CloudXR ...
/ / Keine Kommentare zu X-Plane 12 kommt auf die Apple Vision Pro – Cloud-Power macht es möglich
Papa Westray: Ein fliegerisches Kleinod von Bijan Habashi für den MSFS 2024
MSFS2024Produktvorstellung
Papa Westray: Ein fliegerisches Kleinod von Bijan Habashi für den MSFS 2024
Nur 53 Sekunden Flugzeit? Willkommen auf Papa Westray! Bijan Habashi bringt die legendäre Orkney-Insel in ...
/ / Keine Kommentare zu Papa Westray: Ein fliegerisches Kleinod von Bijan Habashi für den MSFS 2024
Flight FX: Piaggio P.180 Avanti in zwei Tagen im MSFS2024
FlightFX
Flight FX: Piaggio P.180 Avanti in zwei Tagen im MSFS2024
Nach dem Honda-Jet Release (wir berichten), hat der Entwickler FlightFX angekündigt, dass die Piaggio P.180 ...
/ / Keine Kommentare zu Flight FX: Piaggio P.180 Avanti in zwei Tagen im MSFS2024
0
Wir würden uns über deine Meinung freuen!x