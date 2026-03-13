Airport Review | Globall Art Toronto Pearson XP12

Von Paul Beckwith

Original Review ist hier erschienen übersetzt und abgedruckt mit Genehmigung X-Plained.com.

Der Toronto Pearson International Airport (CYYZ), markengeschützt als Toronto Pearson International Airport (einfach bekannt als Pearson Airport oder Pearson), ist der primäre internationale Flughafen, der Toronto, seine Metropolregion und die umliegende Region namens Golden Horseshoe in Ontario, Kanada, bedient. Er liegt 22,5 km (14,0 Meilen) nordwestlich der Innenstadt von Toronto, wobei der Großteil des Flughafens in der Stadt Mississauga und ein kleiner Teil des Flughafens im Stadtteil Etobicoke von Toronto liegt. Der Flughafen ist nach Lester B. Pearson benannt, dem 14. Premierminister von Kanada und Friedensnobelpreisträger.

Pearson ist der größte und geschäftigste Flughafen Kanadas. Im Jahr 2019 fertigte er 50,5 Millionen Passagiere ab. Pearson ist das wichtigste Drehkreuz für Air Canada. Er dient auch als Drehkreuz für WestJet, die Frachtfluggesellschaft FedEx Express und als Basis für Air Transat und Sunwing Airlines. Pearson wird von über 75 Fluggesellschaften angeflogen, die mehr als 180 Ziele bedienen.

Toronto Pearson ist einer von nur zwei Flughäfen in Kanada mit ausgewiesenen Standorten für die Grenzkontrolle der Vereinigten Staaten (United States border preclearance), der andere ist der Billy Bishop Toronto City Airport. Er ist einer der acht kanadischen Flughäfen, die US-Grenzkontrollen vor dem Abflug anbieten.

Der Flughafen verfügt über fünf Start- und Landebahnen, von denen drei in Ost-West-Richtung und zwei in Nord-Süd-Richtung verlaufen. Ein großes Netzwerk von Rollwegen mit einer Gesamtlänge von über 40 km (25 Meilen) ermöglicht den Zugang zu den Start- und Landebahnen und den beiden Terminalgebäuden.

Layout-Grafik des Toronto Pearson International Airport

Globall Art hat diesen massiven Flughafen nun für X-Plane 12 umgesetzt. Schauen wir uns an, wie sie diese gewaltige Aufgabe bewältigt haben.

Einleitung

Toronto Pearson International Airport (CYYZ) ist Kanadas geschäftigster Flughafen und das primäre Langstrecken-Tor für den Großraum Toronto. Gelegen in Mississauga, etwa 20 km nordwestlich der Innenstadt von Toronto, dient er als wichtiges Drehkreuz für Air Canada und als zentraler Verbindungspunkt zwischen Inlandsrouten, Transborder-Diensten in die Vereinigten Staaten und interkontinentalen Flügen über den Atlantik und Pazifik.

Für die Flugsimulation ist Pearson eine fesselnde Kulisse, da er eine hohe Dichte an Fluggesellschaften, vielfältige Betreiber und eine komplexe Flugplatzgeometrie mit der markanten Ausdehnung der umliegenden Vororte und des Autobahnnetzes verbindet.

Die Geschichte des Flughafens begann als Malton Airport, der in den späten 1930er Jahren auf Farmland als Alternative zu Torontos Insel-Flugplatz entwickelt wurde. Das Wachstum der Luftfahrt während und nach dem Krieg drängte Malton schnell vom Status eines „Ausweichplatzes“ zum Hauptflughafen von Toronto, was Jahrzehnte der Erweiterung von Landebahnen, Vorfeldern und Terminals auslöste, während Passagierjets die Kolbenmotor-Airliner ersetzten und das Verkehrsaufkommen stieg.

1984 wurde er zu Ehren von Lester B. Pearson umbenannt – Kanadas 14. Premierminister und Friedensnobelpreisträger –, was seine Identität als Kanadas Flaggschiff unter den internationalen Toren festigte.

Das moderne Pearson ist um zwei Passagierterminals organisiert: Terminal 1 (der Hauptkomplex mit Fokus auf Air Canada/Star Alliance) und Terminal 3 (Heimat einer Mischung aus Inlands-, Transborder- und internationalen Fluggesellschaften). Der heutige Fußabdruck des Flughafens ist das Ergebnis eines langen Modernisierungszyklus, der in einem neu gebauten Terminal 1 und einer aktualisierten luftseitigen Infrastruktur gipfelte, die für Widebody-Operationen, hochfrequente Kurzstreckenflüge und den stetigen regionalen Verkehr ausgelegt ist.

Zwischen mehreren Abflughallen, weitläufigen Gate-Linien und einem komplizierten Netzwerk von Rollwegen bietet der Flughafen reichlich operative Vielfalt – von kurzen Hüpfern nach Ottawa und Montréal bis hin zu Transatlantik-Abflügen und Langstrecken-Heavies.

Funktionell ist Pearsons Flugplatz auf Durchsatz und Flexibilität ausgelegt. Ein Layout mit mehreren Start- und Landebahnen – verankert durch parallele Ost-West-Paare und ergänzt durch eine Nord-Süd-Bahn – unterstützt gemischte Ankunfts-/Abflugströme je nach Wind, Verkehrsspitzen und den Anforderungen der Enteisungssaison.

Hinzu kommen prominente Frachtaktivitäten, geschäftige Bewegungen der allgemeinen Luftfahrt (GA) und des Geschäftsreiseverkehrs sowie ständige Bodenfahrzeug-Operationen, und man erhält einen Flughafen, auf dem Beleuchtung, Beschilderung, Details der Fahrbahnbeläge und eine genaue Rollführung ebenso wichtig sind wie die Modellierung der Terminals.

Diese Kombination aus Geschichte, Größe und alltäglicher Komplexität macht CYYZ zu einem exzellenten Thema für ein X-Plane 12 Szenerie-Paket. Der Fokus dieses Reviews wird darauf liegen, wie überzeugend das Add-on Pearsons „Sense of Place“ einfängt – Terminalformen und Fluggastbrücken, Rampen-Objekte und Servicestraßen, Startbahn- und Rollweggeometrie und das Gesamterlebnis des Flughafens, wenn man bei geringer Sicht rollt oder sich während der Stoßzeiten durch den Verkehr fädelt.

Installation und Dokumentation

Die Installationsmethode für die Szenerie hängt davon ab, wo man sie erwirbt. Es handelt sich entweder um einen komprimierten Datei-Download, den man manuell in den Ordner „Custom Scenery“ extrahiert, oder sie wird über die Software-Anwendung des Anbieters wie Aerosoft One installiert, die dann die Installation für einen übernimmt.

Aerosoft One bietet die Option, das Flughafenpaket direkt in den Ordner „Custom Scenery“ oder in einen von Ihnen angegebenen Bibliotheksordner zu installieren. Wenn es im Bibliotheksordner installiert wird, erstellt die Routine alle notwendigen Verknüpfungen, damit X-Plane die Szenerie finden und laden kann. Einmal installiert, belegt Toronto Pearson etwa 2,64 GB Speicherplatz auf Ihrer Festplatte.

Das installierte Paket fügt drei Ordner zum „Custom Scenery“-Ordner hinzu. Sie sollten „CA-CYYZ-A-Toronto Airport Pearson“, „CA-CYYZ-C-Toronto Airport Traffic“ und „CA-CYYZ-E-Toronto Mesh“ haben. Die Ordner sollten in dieser Reihenfolge in Ihrer scenery_packs.ini-Datei aufgeführt sein.

Der Flughafen

Das Rollfeld – Start- und Landebahnen, Rollwege und Vorfelder

Toronto Pearson ist einer jener Flughäfen, die überall Start- und Landebahnen sowie Rollwege zu haben scheinen. In Wahrheit hat er fünf Bahnen, die das Hauptvorfeld um Terminal 1 und Terminal 3 bedienen, zusammen mit drei Frachtbereichen und zwei Bereichen für die allgemeine Luftfahrt. Das Netz der Rollwege, das diese Bahnen verbindet, reicht aus, um die fleißigste Spinne neidisch zu machen.

Das bedeutet eine Menge befestigter Flächen, die für dieses Szeneriepaket reproduziert werden mussten, und Globall Art scheint der Herausforderung gewachsen gewesen zu sein. Die Wirksamkeit jeder Flugplatz-Bodenfläche in jedem Szeneriepaket hängt von drei Dingen ab: Textur, Farbe und Interaktion mit dem Umgebungslicht (oft als PBR bezeichnet). Letzteres wird mit dem verbesserten Beleuchtungsmodell, das in X-Plane 12 eingeführt wurde, noch wichtiger.

Eine Untersuchung des Pearson-Flughafenvorfelds unterstreicht das Talent, das die Entwickler bei der Gestaltung eingebracht haben. Es werden mehrere Texturen verwendet, um Ähnlichkeiten für Asphalt und Beton in unterschiedlichen Zuständen und Nutzungen darzustellen. Obwohl sie in einigen Fällen nicht exakt mit Satellitenfotos übereinstimmen mögen, sind sie mehr als andeutungsweise für das tatsächliche Vorfeld und es gibt keine Anforderung, dass sie mehr als das sein müssen. Die Texturen sind mit realistischen Farben versehen und reagieren akkurat auf wechselnde Lichtverhältnisse.

Die gemalten Linien, Zahlen und anderen Indikatoren sind präzise, klar und nützlich für die Navigation auf dem Flughafen. Auf den Vorfeldern sind die Richtungsanzeiger genau und deutlich. Parkpositionen sind gut markiert und leicht zu identifizieren. Texturen und Farben schaffen auch hier eine immersive Umgebung.

Die Befeuerung der Landebahnen scheint mit der in der Flugplatzkarte angegebenen übereinzustimmen, wobei Anflug-, Gleitweg-, Mittellinien- und Randbefeuerung alle im Einsatz und korrekt platziert sind. Rollweg- und Vorfeldbeleuchtung sind vollständig und übernehmen nach Einbruch der Dunkelheit die Aufgabe der gemalten Richtungsweiser. Die Beschilderung ist akkurat platziert und nachts beleuchtet.

Die Verwendung von Satellitenbildern in Flughafenszenerien wird mit Sicherheit ein Gespräch darüber auslösen, was gut und was weniger gut daran ist. Einer der weniger guten Aspekte zeigt sich rechts von der Landebahn 6R, wo die Rollwege Yankee (Y) und Whisky (W) fehlen, was anscheinend das Ergebnis der Verwendung älterer Bilder als Taxiway-Karte ist.

Rollwege

Die Entwickler bewiesen ein gutes Urteilsvermögen bei der Verwendung von Bodenverkehr und Vorfeld-Gegenständen / Clutter, die in der gesamten Szenerie zu finden sind.

Ein zusätzlicher erwähnenswerter Punkt sind die in die Szenerie eingebauten Rollrouten und Flughafenanweisungen. KI-Flugzeuge schienen kein Problem damit zu haben, sich auf dem Flughafen zu bewegen. Es wurden keine Inkonsistenzen bei der Fortbewegung festgestellt und kein Verkehr fuhr entgegen der genutzten Route. Dies macht es wahrscheinlich, dass ATC / Bodenkontrollanweisungen angemessen und im Einklang mit den Wetterbedingungen wären.

Ein Hinweis zu Plugins

Die Szenerie lädt zwei Instanzen von GroundTraffic 2.20, die im X-Plane Plugin Admin beobachtet werden können. Eine steuert die Bewegung des Verkehrs auf den Straßen innerhalb der Grenzen des Add-ons. Es ist unklar, was die zweite Instanz tut, da die Deaktivierung keine Auswirkungen zu haben schien.

Die Szenerie ist auch so konfiguriert, dass sie ein veraltetes Plugin nutzt, das von Laminar Research wegen Inkompatibilität auf die schwarze Liste gesetzt wurde. Diese Funktionen wurden für dieses Review nicht getestet.

Die Terminals

Terminal 1

Terminal 1 ist das größte und wichtigste Terminal des Flughafens und bedient die meisten internationalen, Transborder- (U.S.) und Inlandsflüge, einschließlich der Haupt-Hub-Operationen von Air Canada.

Das ursprüngliche Terminal 1, bekannt als Aeroquay 1, wurde 1964 eröffnet und wies ein kreisförmiges Design auf, das die Fußwege zwischen Parkplätzen und Flugzeugen minimieren sollte. Aeroquay 1 konnte nicht leicht erweitert werden und litt unter Überfüllung, als der Flugverkehr zunahm. Die Greater Toronto Airports Authority startete Ende der 1990er Jahre eine umfassende Neuentwicklung, die 2004 zur Schließung des alten Terminal 1 führte.

Terminal 1 Übersicht

Das neue Terminal 1 wurde ab 2004 in Phasen eröffnet. Es ersetzte mehrere ältere Einrichtungen und war der Beginn eines skalierbaren, langfristigen Designs für Pearson. Das Terminal ist eine flexible Struktur, die den Betrieb konsolidiert und in der Lage ist, den Flughafen in der Zukunft zu unterstützen. Es wurde als heller, linearer Komplex konzipiert, um hohe Passagierzahlen effizient abzuwickeln. Es verfügt über lange Abflughallen, viel natürliches Licht und integrierte Zoll- und Sicherheitseinrichtungen. Sein Layout ermöglicht es den Passagieren, sich logisch vom Check-in über die Sicherheit zu den Gates zu bewegen.

Terminal 1 ist das größte Terminal in Kanada. Die Bodenfläche im Terminal wird mit über 346.000 Quadratmetern angegeben. Das entspricht etwa 68 Fußballfeldern. Es ist über erhöhte und geschlossene Fußgängerbrücken mit einem achtstöckigen Parkhaus verbunden.

Die Konstruktion des Terminals im Globall Art-Paket ist eine realistische und genaue Darstellung der komplexen Architektur, die im realen Gebäude zu sehen ist. Die vier Ebenen des Terminals sowie die geschlossenen Fußgängerbrücken und das achtstöckige Parkhaus wurden alle für das Szeneriepaket gerendert. Die Fertigstellung dieser Struktur beinhaltete die Verwendung mehrerer Texturen, die nahtlos über mehrere Formen ineinander übergehen mussten. Dieses Ziel wurde von den Modellierern erreicht. Jede Textur muss mit der Umgebung interagieren, was sie tut.

Die Concourses sind lang und komplex mit geschwungener Architektur und einer Vielzahl von überbrückten Gates. Details wurden von den Fototexturen für das Dach bis hin zu den Müllcontainern und anderem Clutter an jedem Gate eingefangen. Die Schöpfer demonstrieren eine meisterhafte Fähigkeit, verschiedene Formen zu einem stimmigen Ganzen zu verschmelzen.

Erwähnenswert ist, obwohl es nicht direkt Terminal 1 ist, die detaillierte Arbeit am angeschlossenen Parkhaus. Der Dacheingang und die Seiteneingänge sind in die Struktur geschnitten, und die Entwickler sind so weit gegangen, Richtungsschilder innerhalb der Öffnungen einzubauen. Die Modellierung des Straßennetzes um das Terminal ist ebenfalls eine beachtenswerte Leistung.

Wenn das Terminal 1 Modell einen Nachteil hat, dann ist es der, dass sich die Landseite leblos anfühlt, trotz all der detaillierten Beschilderung an jedem Eingang und des weitläufigen Straßennetzes. Einige parkende Autos und das Gefühl, dass Menschen kommen und gehen, würden dieses Modell von exzellent zu spektakulär heben.

Bodenansicht

Parkhaus

Terminal 3

Terminal 3 am Toronto Pearson International Airport wurde 1991 als Teil einer größeren Erweiterung eröffnet, um das schnelle Wachstum des Passagierverkehrs und der Airline-Vielfalt am geschäftigsten Flughafen Kanadas zu bewältigen.

Terminal 1 Luftansicht

Ursprünglich von der Airport Development Corporation entwickelt und darauf ausgelegt, unabhängig von den älteren Terminals zu funktionieren, wurde Terminal 3 als moderne Anlage mit hoher Kapazität konzipiert, die sowohl inländische als auch internationale Operationen abwickeln kann. Im Laufe der Zeit entwickelte sich seine Rolle parallel zu den Neuausrichtungen der Fluggesellschaften in Pearson und wurde zu einem primären Terminal für Nicht-Star-Alliance-Carrier und freizeitorientierte Airlines, während es auch die US-Pre-Clearance und internationale Langstreckendienste unterstützt.

Das Terminal unterstützt eine breite Mischung von Verkehrsarten – inländisch, transborder und international –, was parallele Zoll-, Einreise- und Sicherheitsströme innerhalb einer einzigen Anlage erfordert. Das Gebäude wird durch eine große zentrale Halle definiert, die mit einem gewölbten Glasdach bedeckt ist. Es ist direkt in die landseitige Infrastruktur integriert, einschließlich eines hoteleigenen Hotels (Sheraton), Parkhäusern und dem automatisierten Terminal Link Train, der koordinierte Abläufe mit Terminal 1 ermöglicht. Inkrementelle Upgrades über die Jahre konzentrierten sich auf die Sicherheitskontrollkapazität, die Gepäckabwicklung und die Umgestaltung des Einzelhandels.

Terminal 3 wird auf dieselbe geschickte Weise wie Terminal 1 dargestellt. Jede Form, Textur, jedes Objekt und jedes Detail arbeiten zusammen, um die Essenz dieses großen, weitläufigen Komplexes einzufangen. Offensichtlich wird unter dem lokalen Verständnis von Terminal 3 sowohl ein Cluster von Unterstützungsstrukturen als auch das tatsächliche Terminalgebäude verstanden, wobei das abseits gelegene Parkhaus und das integrierte Sheraton Hotel berücksichtigt werden.

All dies ist mit dem automatisierten Zugsystem und seiner erforderlichen Infrastruktur aus Schienen und Stationen verbunden. All dies wurde mit einer Detailgenauigkeit eingefangen, die zum „Spazierengehen“ zwischen den Modellen einlädt. Die Verwendung von Verkehrs- / Warnkegeln, Müllcontainern, Gepäckwagen und anderer Rampenausrüstung, die man um Terminal 1 sieht, setzt sich bei Terminal 3 fort. Dieses Terminal hat einen Satelliten-Pier, der mit einem Shuttlebus erreichbar ist und der mit der gleichen Sorgfalt modelliert wurde wie die angeschlossenen Piers.

Die Modellierung dieses Gebäudes fängt die Schwere der zum damaligen Zeitpunkt verwendeten Architektur ein und stellt sie dem moderneren Architekturverständnis von Terminal 1 gegenüber. Ein Merkmal, das die betonlastige Konstruktion des Terminals auflockert, ist das große gewölbte Glasdach.

Das Dach ist dargestellt, aber die Textur wurde nicht als Glas gerendert, sodass die Reflexion während des Tages fehlt und die nächtliche Innenbeleuchtung, die nach außen dringt, nicht vorhanden ist. Wie bei Terminal 1 würde der landseitige Eingangsbereich nicht durch das Hinzufügen von Fußgängern und Fahrzeugen geschädigt werden.

Operativ Teil von Terminal 3 ist der Infield Concourse (IFC) mit 11 Flugzeug-Gates mit Brücken. Dieser wird genutzt, um zusätzliche Kapazität während geschäftiger Reisezeiten zu schaffen. Passagiere checken ein, passieren den Zoll und geben ihr Gepäck an den Terminals 1 oder 3 auf und werden dann mit dem Bus zum IFC gebracht.

Terminal 3 Luftansicht

Terminal 3 Luftansicht

Man kann sicher sagen, dass die Terminalbereiche des Add-on-Pakets einen guten Eindruck von der kommerziellen Luftverkehrsaktivität vermitteln, die dies zu Kanadas geschäftigstem Flughafen macht.

Die Tower

Pearson hat zwei operative Tower. Der Vorfeld-Tower (Apron Tower) ist an Terminal 1 angebaut. Er ist zweiundzwanzig Stockwerke hoch und beherbergt das Verkehrsmanagement des Flughafens, das für alle Flugzeugbewegungen auf den Vorfeldern vom Rollweg zum Gate verantwortlich ist.

Der Kontrollturm (Control Tower) ist eine Beton- und Glaskonstruktion, die sich auf dem Infield neben der Air Canada Frachteinrichtung befindet. Er wurde 2004 fertiggestellt und erhebt sich 215 Fuß über den Boden. Beide Tower sind mit demselben Geschick wie die Terminals eingefangen und gerendert, mit einer korrekten Darstellung der bei ihrer Konstruktion verwendeten Materialien.

Das Infield

Das Infield ist der weitläufige Bereich, der zwischen den Landebahnen 15R/33L und 15L/33R liegt. Der Bereich ist in das Nordvorfeld und das Südvofeld unterteilt.

Zu den Merkmalen des Nordvorfelds gehören der Infield Concourse, das Cargo West Vorfeld mit zwei großen Air Canada Gebäuden: eines ist das Frachtgebäude und das andere ein Wartungsgebäude für Ausrüstung. Zusätzlich gibt es ein American Airlines Frachtlager und ein gemischt genutztes Frachtgebäude. Die Beschreibung dieses Bereichs läuft auf eine Wiederholung der gleichen Lobeshymnen hinaus, die bei der Betrachtung der Terminals verwendet wurden. Die Darstellung läuft auf eine geschickte Verwendung der richtigen Materialien hinaus, um ein realistisches Gefühl dieser Gebäude, wie sie existieren, zu erzeugen.

Das Südvorfeld beherbergt einen der drei Parkbereiche für die allgemeine Luftfahrt am Toronto Pearson. Begleitet wird dies von gut ausgeführten Darstellungen der ESSO Avitat und Skyservice FBO-Standorte, einem Hangar mit drei Buchten, dem NAV Canada Büro am Toronto Pearson und der Gate Gourmet Catering-Einrichtung. Der bereits erwähnte Kontrollturm befindet sich ebenfalls hier. Der Bereich bot den Entwicklern eine weitere Gelegenheit zu zeigen, was sie mit Texturen, Materialeigenschaften und Strukturen tun können.

Die eine Anomalie in diesem Bereich findet sich auf dem West-Frachtvorfeld. Der Flughafen verlangt Einwinker (Marshaller) an diesen Positionen, wenn sie genutzt werden, und jede Position hat tatsächlich einen Marshaller. Diese scheinen aus einer Plugin-Bibliothek zu stammen, und dieses Plugin war für dieses Review nicht installiert. Das Ergebnis war, dass sie immer sichtbar waren und nicht animiert waren.

Das letzte Merkmal des Infields ist der Enteisungsbereich. Die Dokumentation liefert Details zu den Animationsfähigkeiten dieses Bereichs, die nur mit wenigen ausgewählten Flugzeugmodellen funktionieren. Keines dieser Modelle war für dieses Review verfügbar, sodass diese Funktionalität ungetestet blieb.

FedEx und GA-Parkplätze

Der Rollweg Juliet verläuft neben der Landebahn 05/23. Die FedEx- und Bombardier-Gebäude sowie das FedEx-Vorfeld befinden sich neben dem Ende der Bahn 05. Ebenfalls an diesem Rollweg, auf halbem Weg zwischen 15R und 15L, befindet sich ein Vorfeldbereich, der unter anderem der Standort des zweiten Bereichs für allgemeine Luftfahrt um das Skycharter FBO-Gebäude ist. Dies ist der Standort der Feuerwache 2 (Firehall 2) und einer Auswahl von Hangars.

An dem anderen Ende des Flughafens, neben der Landebahn 06R/24L, liegt ein Bereich mit mehreren Gebäuden, einschließlich der primären Feuerwache. Dieser Bereich beherbergt derzeit den dritten GA-Parkbereich in Pearson zusammen mit einem Skyservice FBO-Hangar, der zum Zeitpunkt der Erstellung der zugrunde liegenden Fotobilder noch nicht existierte. Was hier ist, sind Firehall 1, das GTAA-Gebäude und die Busanlage.

Verschiedene erwähnenswerte Punkte

Globall Art hat mehrere Gegenstände um die Flughafen-Umgebung herum eingebaut, die das Paket interessanter machen. Es gibt hier genug, dass sich ein tiefer und langsamer Flug lohnt, um all die fantastische Arbeit zu prüfen, die sie geleistet haben. Sie finden ein Treibstofflager, den Übungsbereich der Feuerwehr, ein Kraftwerk und mehrere maßgeschneiderte Gebäude im vorderen Bereich des Flughafens.

Kraftwerk / Umgebungsgebäude

Das Orthofoto trägt die Hauptlast in diesem vorderen Bereich, wobei die meisten Gebäude durch Fotos ihrer Dächer dargestellt werden. Dies funktioniert in der Höhe sehr effektiv, scheitert aber, wie bei allen Orthofotos, in niedrigen Höhen. Ausschlussbereiche (Exclusion Areas) wurden verwendet, um zu verhindern, dass Standard-Szeneriegebäude platziert werden, was dazu führt, dass sich ein bebauter Bereich leer anfühlt.

Zusammenfassung

Der Flughafen Toronto Pearson ist Kanadas geschäftigster Flughafen, hat aber überraschenderweise ein sehr sauberes und aufgeräumtes Erscheinungsbild beim Anflug. Alles am Flughafen scheint auf Organisation und die beste Nutzung der über 7 Quadratmeilen Land, die er einnimmt, ausgerichtet zu sein. Er nutzt den Raum im Infield gut aus und hat viel freien Platz zwischen dem Netzwerk von Landebahnen und Rollwegen. Die Terminals sind in ähnlichen Stilen mit langen Piers gebaut, welche die Gates über einen großen Bereich verteilen, was das Gefühl von Überfüllung reduziert, das man an vielen Flughäfen findet. Die Nebengebäude sind ordentlich in drei verschiedenen Bereichen um die Außengrenzen des Flughafens organisiert. Ungeachtet dessen, wie sauber er erscheinen mag, ist es immer noch ein großer und komplexer Flughafen, der eine unglaubliche Menge an Flugverkehr abwickelt.

Globall Art hat eine bewundernswerte Arbeit geleistet, um CYYZ in X-Plane 12 zu bringen. Das Ziel des Reviews, wie in der Einleitung angegeben, war es zu sehen, wie gut dieses Szenerie-Add-on den Ort und das Erlebnis des Flughafens einfängt. Es scheint mehr als fair zu sagen, dass Globall Art dieses Ziel zu einem großen Teil erreicht hat.

Alles, was die Entwickler darzustellen wählten, wurde mit einem virtuosen Einsatz von Formen, Farben, Texturen und Eigenschaften getan, die dazu führen, dass alles so auf die Umgebung reagiert, wie man es erwarten würde. Sie stellten sicher, dass sie alles Relevante für ein vollständiges Flughafen-Erlebnis einbezogen und fügten dann noch mehr hinzu. Die Szenerie bietet ein ausgezeichnetes Gefühl der Immersion, mit nur wenigen Ausnahmen.

Das Modell der Entwickler von Toronto Pearson ist beispielhaft, daran gibt es keinen Zweifel. Die Dinge geraten ein wenig aus den Fugen mit der Einführung von Plugins, insbesondere eines, das vom X-Plane Entwickler Laminar Research auf die schwarze Liste gesetzt wurde. Dies mag für einige kommerzielle Airliner ein Ausschlusskriterium sein, da die Verwendung des Plugins die Nutzung der Standard-Jetway-Funktionalität einschränkt. Weniger ein Problem, aber dennoch die Brillanz der Szenerie mindernd, sind die statischen Marshaller auf den Frachtvorfeldern, die ohne das Plugin nichts tun.

In Bezug auf das Fehlen der Rollwege Yankee und Whisky erklärte der Entwickler, dass ein Update des Pakets dies korrigieren würde. Ein Zeitrahmen für dieses Update wurde nicht genannt.

Apropos Rollwege und Plugins: Die Rollwegführung und die Regeln für die Nutzung der Landebahnen scheinen außergewöhnlich gut implementiert zu sein. Das Ergebnis ist, dass die Verwendung eines Flugverkehrs-Add-ons diesem Flughafen eine riesige Menge Leben einhaucht, ohne alberne Eskapaden hinzuzufügen, wie man sie bei einigen anderen gesehen hat.

Das Fazit ist, dass Globall Arts Toronto Pearson als ein solider Eintrag im Bereich der X-Plane Add-ons steht, selbst mit den nicht funktionierenden Jetways und Marshallern. Wenn Ontario, Kanada, auf Ihrem Flugplan steht, sind Sie es sich selbst schuldig, diese Wiedergabe von Kanadas geschäftigstem Flughafen zu erleben.

Wenn Sie sich mit der Suche und Verwendung von Freeware-Plugins wohlfühlen, gibt es eine Umgehungslösung für das veraltete Plugin. Diese wurde für dieses Review nicht getestet. Weitere Informationen zu diesem schönen Flughafen finden Sie auf den speziellen Shop-Seiten von Aerosoft, SimMarket und X-Plane.Org.

Bis zum nächsten Mal, Cheers und Blue Skies!

Kontaktieren Sie mich gerne, wenn Sie zusätzliche Fragen zu diesem Eindruck haben. Sie erreichen mich per E-Mail unter Angelique.van.Campen@gmail.com oder unter Angelique@X-Plained.com.

Mit Grüßen, Paul Beckwith

Add-on-Details:

Add-on: Payware Globall Art Toronto X-Plane 12

Payware Globall Art Toronto X-Plane 12 Publisher | Entwickler: Aerosoft / simMarket / X-Plane.Org | Globall Art

Aerosoft / simMarket / X-Plane.Org | Globall Art Beschreibung: Hochrealistische Darstellung des Internationalen Flughafens von Toronto

Hochrealistische Darstellung des Internationalen Flughafens von Toronto Software-Quelle / Größe: Download / ca. 2,64 GB (entpackt)

Download / ca. 2,64 GB (entpackt) Rezensiert von: Paul Beckwith

Paul Beckwith Veröffentlicht: 9. März 2026

Hardware-Spezifikationen:

Ryzen 99000X3D

32 GB DDR5 4800MHz RAM

Nvidia GeForce RTX 5080 16 GB GDDR6X

Turtle Beach Velocity One Flightdeck

Logitech G Rudder Pedals

Software-Spezifikationen: