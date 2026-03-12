X-Plane 12 News-Flut reißt nicht ab: Neues All-in-One Tool „X-Dispatch“ veröffentlicht

Während es um den MSFS 2024 derzeit verdächtig ruhig ist und die Community sehnsüchtig auf offizielle Lebenszeichen der Entwickler wartet, überschlagen sich bei X-Plane 12 die Neuigkeiten. Neben den großen Plattform-Updates sorgt nun die Freeware-Szene für Aufsehen: Mit X-Dispatch ist ein mächtiges neues Tool auf X-Plane.org erschienen, das den Workflow für Piloten grundlegend verändert.

Ein moderner Hub für den Flugsimulator

X-Dispatch fungiert als zentrale Schaltstelle vor dem eigentlichen Flug. Es kombiniert Funktionen, für die man bisher oft mehrere externe Programme oder Webseiten benötigte, in einer schicken, modernen Benutzeroberfläche.

Die Kernfunktionen im Überblick:

Interaktive Weltkarte: Eine flüssige Map, auf der Flughäfen, Navigationspunkte und aktuelle Wetterdaten (METAR) direkt eingesehen werden können.

Eine flüssige Map, auf der Flughäfen, Navigationspunkte und aktuelle Wetterdaten (METAR) direkt eingesehen werden können. Flight Launcher: Flüge können direkt aus dem Tool heraus geplant und gestartet werden, inklusive der Auswahl von Flugzeug, Beladung und Startposition.

Flüge können direkt aus dem Tool heraus geplant und gestartet werden, inklusive der Auswahl von Flugzeug, Beladung und Startposition. Add-on Manager: Das Tool hilft dabei, installierte Szenerien und Plugins zu verwalten – ein Feature, das sich viele Nutzer schon lange nativ im Simulator gewünscht haben.

Das Tool hilft dabei, installierte Szenerien und Plugins zu verwalten – ein Feature, das sich viele Nutzer schon lange nativ im Simulator gewünscht haben. SimBrief-Integration: Flugpläne können nahtlos von SimBrief importiert werden, was die Vorbereitungszeit drastisch verkürzt.

Kontrast zum MSFS: X-Plane im Aufwind?

Es ist auffällig, dass die Informationsdichte rund um X-Plane 12 – angefangen bei der Apple Vision Pro Ankündigung über das massive 12.4.1 Update bis hin zu solchen Community-Tools – aktuell deutlich höher ist als beim Konkurrenten aus dem Hause Microsoft. Während man dort auf den nächsten Developer-Stream wartet, liefert die X-Plane-Plattform fast täglich neue Gründe, den Simulator zu starten.

Verfügbarkeit

X-Dispatch ist als Freeware verfügbar und kann von registrierten Nutzern im X-Plane.org Forum heruntergeladen werden: X-Dispatch – World Map, Flight Launcher & Addon Manager

Das Tool befindet sich in aktiver Entwicklung, und das Team hinter dem Projekt hat bereits weitere Funktionen für die kommenden Wochen angekündigt.