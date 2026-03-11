Update: Korrektur zum X-Plane 12.4.1 Release – Die tatsächlichen Neuerungen

In unserem ersten Bericht zum X-Plane Update 12.4.1 haben sich einige Ungenauigkeiten eingeschlichen. Nach einem direkten Hinweis von Laminar Research korrigieren wir hiermit die Details zu dieser Version, die sich aktuell in der Beta-Phase befindet.

X-Plane 12.4.1 ist das erste kleinere Release im Jahr 2026. Entgegen der ersten Annahme eines „massiven Upgrades“ handelt es sich primär um eine Stabilitätsverbesserung und gezielte Fehlerbehebungen in verschiedenen Systembereichen.

Die wichtigsten Fakten der Version 12.4.1

Status der Version: Es handelt sich um ein unstabiles Beta-Release . Nutzer sollten beachten, dass visuelle Fehler und Instabilitäten auftreten können. Laminar Research bittet darum, Bugs ausschließlich über den offiziellen Bug Reporter zu melden.

Es handelt sich um ein . Nutzer sollten beachten, dass visuelle Fehler und Instabilitäten auftreten können. Laminar Research bittet darum, Bugs ausschließlich über den offiziellen Bug Reporter zu melden. Performance: Die Optimierungen betreffen in dieser Version ausschließlich die CPU . Nutzer, die durch ihre Grafikkarte (GPU-limited) limitiert sind, werden kaum Performance-Steigerungen bemerken.

Die Optimierungen betreffen in dieser Version . Nutzer, die durch ihre Grafikkarte (GPU-limited) limitiert sind, werden kaum Performance-Steigerungen bemerken. SAM-Blacklist: Ein wichtiger technischer Hinweis ist die offizielle Blacklist für das SAM-Plugin (seit Version 12.4.0). Nutzer sollten auf openSAM umsteigen, um Inkompatibilitäten zu vermeiden.

Gezielte Verbesserungen an Flugzeugen und Systemen

Die Release Notes führen zahlreiche Detailverbesserungen an der Standardflotte auf:

Airbus A330-300: Korrekturen an der Zeitanzeige (ZULU statt Lokalzeit), Fehlerbehebungen beim Chronometer und dem Autopiloten (ALT CRZ Logik) sowie eine funktionierende 3D-RAT (Ram Air Turbine) am Außenmodell.

Korrekturen an der Zeitanzeige (ZULU statt Lokalzeit), Fehlerbehebungen beim Chronometer und dem Autopiloten (ALT CRZ Logik) sowie eine funktionierende 3D-RAT (Ram Air Turbine) am Außenmodell. Cessna 172 Skyhawk: Überarbeitung der Materialien für bessere „Wet Effects“ und eine Korrektur der Bus-System-Verkabelung sowie der Stromversorgung der Borduhr.

Überarbeitung der Materialien für bessere „Wet Effects“ und eine Korrektur der Bus-System-Verkabelung sowie der Stromversorgung der Borduhr. Avionik: Das G1000 erhält ein neues Wetterradar-Overlay auf der Hauptkarte (Softkey „WX RADAR“).

Das erhält ein neues Wetterradar-Overlay auf der Hauptkarte (Softkey „WX RADAR“). Grafik & Stabilität: Insbesondere für Nutzer von AMD-Grafikkarten wurde die Stabilität des Simulators deutlich verbessert.

Verbesserte Hardware-Unterstützung

Das Update bringt neue Joystick-Profile für Virpil-Hardware (CDT-VMAX Throttle und R1-FALCON Rudder) sowie für Hardware von Honeycomb. Zudem wurde die Nutzung von Tobii Eye Tracker und TrackIR optimiert.

Fußnote: Dieser Artikel wurde auf Basis der offiziellen X-Plane 12.4.1 Release Notes überarbeitet, nachdem uns der Entwickler Laminar Research freundlicherweise auf die Diskrepanzen im ursprünglichen Bericht hingewiesen hat.