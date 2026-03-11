A340-600: Release morgen, weitere Previews heute

Nach langem Warten ist es soweit, der Release des Airbus A340-600 von Aerosoft und Toliss findet morgen, am 12. März 2026 statt und wir können heute nochmal eine zweite Runde an exklusiven Previews teilen!

Nachdem wir ihm ersten Teil den Fokus primär auf visuelle Aspekte gelegt haben, nehmen wir uns nun nochmal die technische Seite vor. Dazu lohnt besonders ein Blick in das detaillierte EFB, welches so manche Funktionen bietet, die andere MSFS-Add-Ons nicht besitzen.

Startup / Situations

Neben dem schnellen Aktivieren der „Aircraft States“ (wie Cold and Dark oder mit angeschlossener Ground Power Unit), ermöglicht diese EFB-Seite das Laden einzelner Flugsituationen. Doch dies ist viel mehr als ein bekanntes AutoSave-System (welches natürlich auch vorhanden ist). Mit gespeicherten Situationen können bestimmte Anflüge oder im Allgemeinen Flugphasen in sekundenschnelle immer und immer wieder geladen werden. Bereits von Haus aus bringt der A340-600 einige Situations mitsamt passender Wetterpresets mit. Doch hierbei handelt es sich nicht immer um schöne Anflüge bei bestem Wetter: egal ob Hydraulikfehler, Windshear oder Triebwerksausfall, diese Situation können Flugzeug und Piloten einiges abverlangen!

Aircraft Config / Sim Control

Diese Seite bietet primär detaillierte Einstellungsmöglichkeiten des Flugzeugs und seinem Verhalten im Simulator. Besonders stechen die Funktionen „Wingflex-Stärke“ und „Performance-Adjustments“ ins Auge. ToLiss gewährt damit, dass jeder Nutzer nach Belieben die Eigenschaften seines Add-Ons feintunen kann.

Die bennanten Performance Adjustments verändern zum Beispiel das Alter der Triebwerke. Während brandneue Engines noch die erwartete Leistung abliefern können, schaffen dies ältere Triebwerke nicht mehr und brauchen insgesamt noch etwas mehr Treibstoff.

Fehlersimulation

Neben den oben gennanten Situationen mit vorprogrammierten Fehlern, kann der Nutzer sich diese auch noch selbst erstellen. Egal ob Elektrik, Hydraulik, Türen, Treibstoff oder sonstige Systeme: ToLiss hat hier wirklich jeden kleinsten Bereich abgebildet. Sobald man dann den Fehler gefunden hat, welchen man gerne üben möchte, darf noch ausgewählt werden, wann dieser denn auftreten soll. Hiermit können also Procedures wie im Full Flight Simulator für Piloten trainiert werden. Denn auch die Abarbeitung eines Fehlers ist nicht nur mit korrekten ECAM-Anzeigen abgedeckt, sondern auch die „Reset-Switches“ funktionieren. Und sollte das Flugzeug noch zu schwer für eine Landung sein, so kann auch das „Fuel Jettison“ System zum Ablassen von Treibstoff genutzt werden.

PS: Auch das Auftreten zufälliger Fehler und deren Häufigkeit kann im EFB aktiviert werden. Damit wird jeder Flug von jetzt auf gleich zur Herausforderung.

Sounds / Replay

Feintuning findet nicht nur beim Einstellen von Fehlern, sondern auch bei der Soundkulisse statt. Obwohl das Soundset bereits im Standardzustand bereits sehr stimmig ist, kann hier mit jedem Regler etwas nach Belieben angepasst werden.

Doch das eigentliche Highlight dieser EFB Seite ist der Replay Modus. Ganz unabhängig von Drittanbieter-Tools kann hier zum Beispiel die Landung nochmals aus einer anderen Perspektive angesehen werden. Trotz dem simpel gestalteten Interface, hat ToLiss hiermit ein super nützliches und sehr funkionales Feature geliefert.

Joystick / Actions

Klar, Schubhebelkalibrierung kann jeder, aber am unteren Rand des EFBs befindet sich hier etwas äußerst nützliches für alle Langstreckenpiloten. Zwar kann man unter „Sim Control“ bereits mit einer erhöhten Simrate einen langen Flug beschleunigen, doch „Jump Ahead“ bietet noch einiges mehr.

Man kann sowohl zum nächsten Wegpunkt im Flugplan springen, als auch einen ganz bestimmten Punkt aussuchen. Dort angekommen kann festgestellt werden: die Simulatorzeit ist weitergelaufen und auch die vorhandene Treibstoffmenge dementsprechend gesunken. Es spricht also nichts dagegen einen realistischen LongHaul Flug durchzuführen, während man im Reiseflug einzelne Passagen etwas abkürzt.

Release: morgen, 12. März!

Ein genauer Releasezeitraum, sowie ein Preis steht noch nicht fest. Dieser sollte sich aber laut Aerosoft „am Markt orientieren“ und wird zeitgleich mit dem Release bekanntgegeben.