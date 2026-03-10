X-Plane 12 kommt auf die Apple Vision Pro – Cloud-Power macht es möglich

Laminar Research hat heute eine wegweisende Kooperation angekündigt: X-Plane 12 wird offiziell für die Apple Vision Pro verfügbar gemacht. Damit stößt der „fortschrittlichste Flugsimulator der Welt“ in die Ära des Spatial Computing vor. Möglich wird dieser Schritt durch eine enge Zusammenarbeit mit NVIDIA und deren CloudXR-Technologie.

High-End-Simulation ohne lokale Hardware-Hürden

Die Apple Vision Pro verfügt zwar über beeindruckende Rechenleistung durch den M2- und R1-Chip, doch für die komplexe Physik und die grafikintensive Welt von X-Plane 12 reicht die mobile Hardware allein nicht aus. Hier kommt NVIDIA CloudXR ins Spiel.

Über CloudXR 6.0 wird der Simulator von einem leistungsstarken PC oder einer Workstation mit NVIDIA RTX-Grafikkarte direkt auf das Headset gestreamt. Das Besondere: Dank visionOS 26.4 wird eine extrem niedrige Latenz erreicht, die für die Flugsimulation essenziell ist. Der Nutzer erlebt X-Plane in voller Wiedergabetreue, während die schwere Rechenarbeit in der Cloud oder auf dem heimischen Gaming-PC stattfindet.

Immersion durch Mixed Reality

Laminar Research nutzt die Fähigkeiten der Vision Pro für weit mehr als nur ein „virtuelles Display“:

Cockpit-Tracking: Durch die Kombination mit ARKit erkennt der Simulator die physischen Bedienelemente (Joysticks, Throttles) des Nutzers. So verschmelzen das echte Heim-Cockpit und die digitale Welt nahtlos.

Foveated Streaming: Die Grafik wird dort am schärfsten gerendert, wo der Pilot gerade hinsieht, was Bandbreite spart und die Bildqualität maximiert.

Spatial Audio: Die Triebwerksgeräusche und Umweltklänge werden dreidimensional im Raum platziert, was das Gefühl, tatsächlich im Cockpit zu sitzen, drastisch verstärkt.

Verfügbarkeit und Preis

Die Apple Vision Pro selbst ist über die offizielle Apple Verkaufsseite zu einem Preis ab 3.699 € erhältlich. Die für die Nutzung von X-Plane notwendige Companion App soll im späten Frühjahr 2026 im App Store erscheinen. Voraussetzung für die Nutzung wird neben dem Headset die visionOS-Version 26.4 sowie eine stabile Internetverbindung bzw. ein lokales Netzwerk mit hoher Bandbreite sein.

Während Microsoft beim MSFS 2024 aktuell eher zurückhaltend kommuniziert, setzt Laminar Research mit dieser High-Tech-Offensive ein deutliches Zeichen für die VR- und XR-Zukunft des Simulators.

Weitere Details findet ihr in der offiziellen Ankündigung von Laminar Research: X-Plane is coming to Apple Vision Pro with NVIDIA CloudXR