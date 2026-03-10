Papa Westray: Ein fliegerisches Kleinod von Bijan Habashi für den MSFS 2024

Es gibt Orte in der Flugsimulation, die nicht durch ihre Größe, sondern durch ihre Einzigartigkeit bestechen. Papa Westray (von den Einheimischen liebevoll „Papay“ genannt) gehört zweifellos dazu. Der Entwickler Bijan Habashi, bekannt für seine umfassenden Vegetations- und Jahreszeiten-Add-ons, hat sich dieser entlegenen Orkney-Insel angenommen und sie für den Microsoft Flight Simulator 2024 detailgetreu umgesetzt.

Geschichte und Mythos: Die „Insel der Priester“

Papa Westray blickt auf eine über 5.000-jährige Geschichte zurück. Der Name leitet sich vom Altnordischen „Papar-ey“ ab, was so viel wie „Insel der Priester“ bedeutet – ein Hinweis auf frühe christliche Eremiten, die hier noch vor den Wikingern siedelten. Das Highlight der Insel ist der Knap of Howar, eines der ältesten erhaltenen Steinhaus-Ensembles in Nordeuropa (ca. 3.800 v. Chr.) und damit älter als die ägyptischen Pyramiden.

Warum Papa Westray für Piloten legendär ist

In der Luftfahrtwelt ist Papa Westray (EGEP) weltberühmt für den kürzesten Linienflug der Welt. Die Verbindung zwischen Westray und Papa Westray wird von Loganair mit der Britten-Norman Islander bedient.

Distanz: Nur etwa 2,7 Kilometer.

Nur etwa 2,7 Kilometer. Flugzeit: Offiziell zwei Minuten, doch bei gutem Wind liegt der Rekord bei unglaublichen 53 Sekunden. Es ist ein Flug, der oft kürzer ist als die Startbahn mancher internationaler Großflughäfen und für die rund 600 Inselbewohner eine lebenswichtige Verbindung darstellt.

Die Umsetzung von Bijan Habashi

Bijan Habashi geht über eine reine Flughafenszenerie hinaus. In seinem Paket wurde die gesamte Insel (ca. 6 km lang und 1,5 km breit) handgefertigt:

Maßgeschneiderte Architektur: Jedes Haus, jede Scheune und die typischen Trockensteinmauern wurden individuell modelliert.

Jedes Haus, jede Scheune und die typischen Trockensteinmauern wurden individuell modelliert. Wichtige Landmarks: Die historische St. Boniface Kirk und das Denkmal für den ausgestorbenen Riesenalken (Great Auk) an den Klippen von Fowl Craig sind enthalten.

Die historische und das Denkmal für den ausgestorbenen (Great Auk) an den Klippen von Fowl Craig sind enthalten. Lebendige Atmosphäre: Die Szenerie umfasst den Hafen, lokale Fischerboote und sogar das Vieh auf den Weiden, um den Anflug so authentisch wie möglich zu gestalten.

Für Piloten, die eine Herausforderung abseits von Jet-Routen suchen, ist dieser „Hüpfer“ ein absolutes Muss – besonders in der Britten-Norman Islander.

Das Add-on ist ab sofort bei SIMMARKET erhältlich: Papa Westray Island Scenery MSFS24 – SIMMARKET

Dieses Video zeigt den realen Flug zwischen Westray und Papa Westray und vermittelt ein perfektes Gefühl für die Atmosphäre, die dich in dieser Szenerie erwartet: