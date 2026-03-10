Facebook-f Youtube Instagram Discord

MSFS 2024: Sim Update 5 Beta (1.7.10.0) veröffentlicht – Einziges Lebenszeichen der Entwickler

In einer Phase auffälliger Stille seitens Microsoft und Asobo gibt es nun wieder ein technisches Lebenszeichen: Die Beta-Version 1.7.10.0 für das Sim Update 5 des Microsoft Flight Simulator 2024 wurde veröffentlicht. Während die Community händisch auf größere Ankündigungen oder Roadmaps wartet, konzentriert sich dieses Update primär auf Stabilität und Fehlerbehebungen im Hintergrund.

Fokus auf Stabilität und Performance

Das Update 1.7.10.0 adressiert vor allem kritische Absturzursachen (Crashes) und verfeinert verschiedene Systeme des Simulators. Besonders im Bereich der Speicherverwaltung und der allgemeinen Performance wurden Optimierungen vorgenommen, um die Stabilität bei längeren Flügen zu erhöhen.

Die wichtigsten Punkte der Release Notes im Überblick:

  • Systemstabilität: Mehrere Absturzursachen im gesamten Simulator wurden behoben.
  • Navigation & Avionik: Korrekturen an Flugplansystemen und Instrumentenanzeigen.
  • Welt & Grafik: Kleinere Korrekturen an der Objektdarstellung und dem Streaming von Geländedaten.
  • Peripherie: Verbesserungen bei der Erkennung und Belegung externer Hardware.

Das einzige Lebenszeichen zurzeit

Bemerkenswert ist dieses Update vor allem deshalb, weil es aktuell die einzige aktive Kommunikation aus dem Entwickler-Lager darstellt. Abgesehen von diesen technischen Beta-Releases ist es um die großen „Developer Livestreams“ oder detaillierte Ausblicke auf kommende Features für den MSFS 2024 derzeit sehr ruhig geworden. Für viele Nutzer ist die Fortführung des Beta-Programms daher das wichtigste Signal, dass im Hintergrund kontinuierlich an der Verbesserung der Plattform gearbeitet wird.

Den vollständigen Changelog und die Diskussion im offiziellen Forum findet ihr hier: Sim Update 5 Beta 1.7.10.0 Release Notes

