Flight FX: Piaggio P.180 Avanti in zwei Tagen im MSFS2024

Nach dem Honda-Jet Release (wir berichten), hat der Entwickler FlightFX angekündigt, dass die Piaggio P.180 Avanti II am 12. März 2026 für den Microsoft Flight Simulator 2024 erscheinen soll. Die neue Version wurde als native Version speziell für den aktuellen Simulator entwickelt. Dazu gehören ein erweitertes Flug- und Triebwerksmodell mit eigener Schadenslogik, eine individuell simulierte Propellersteuerung inklusive automatischer Feather-Funktion sowie ein eigenes Modell für die Kabinendruckregelung. Auch die Leistungsdaten für Start, Steigflug und Reiseflug sollen sich eng an realen Handbüchern orientieren.

Ergänzend wurde das VAMS-Tablet erweitert, das unter anderem Integrationen mit Navigraph, OpenStreetMap und SimBrief bietet und Funktionen wie Weight und Balance Planung und Bodenservice-Steuerung ermöglicht. Auch visuell wurde das Modell mit Hilfe von 3D-Scans detailliert umgesetzt und enthält verschiedene Kabinenoptionen sowie eine Medevac-Variante.

Parallel zur Veröffentlichung der MSFS-2024-Version erhält auch die Variante für den MSFS2020 am selben Tag das Update 2.0.3 mit überarbeitetem Flugmodell, verbesserter Triebwerkslogik, neuer Weight-&-Balance-App im EFB sowie weiteren Systemverbesserungen und Fehlerbehebungen.
Zudem ist das Add-on nun offiziell als Piaggio P.180 Avanti II lizenziert, wodurch Name und Branding entsprechend angepasst werden.

Besitzer der Version für MSFS 2020 sollen ein kostenloses Upgrade auf die Version für MSFS 2024 erhalten.

Die entsprechende Produktseite ist ebenfalls bereits online.

Quelle: FlightFX Discord: https://discord.com/invite/flightfx

