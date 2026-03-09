Review: Ein Airport (fast) als Nebensache: Key West

Die Florida Keys sind eine schmale, rund 290 Kilometer lange Inselkette, die aus über 200 Koralleninseln süd(west)lich des 27. US-Bundesstaates Florida besteht. Die größten sind Key Largo (auf Spanisch Cayo Largo) im Norden und Key West (Cayo Hueso) im Süden. Untereinander und mit dem Festland verbunden sind sie durch den weitgehend auf Brücken erbauten U.S. Highway 1.

2026 Google

Key West www.cityofkeywest-fl.gov ist die südlichste Ortschaft in den USA. Sie liegt auf einer rund 19 km² großen Insel rund 250 Kilometer von Miami entfernt und ist Sitz des Monroe County www.monroecounty-fl.gov, welches sich über die gesamten Keys und den Südwesten von Florida erstreckt. In Key West leben rund 25.000 Menschen vor allem vom Tourismus, Handwerk und Dienstleistungen.

Der bekannte US-Schriftsteller Tennessee Williams (* 26. März 1911 † 25. Februar 1983) lebte von 1950 bis zu seinem Tode zumeist in Key West. Sein Haus in der Duncan Street ist heute eines von vier Museen www.kwahs.org in der Stadt.

Welcome to the Conch Republic

Am 23. April 1982 kam es kurzfristig zur Unabhängigkeitserklärung von Key West vom Rest der USA. Grund waren Straßensperren der Border Patrol auf dem U.S. Highway 1 in Richtung Norden, um illegale Einwanderer vor allem aus Kuba aufzugreifen.

Die Aktion führte zu erheblichen Verkehrsbehinderungen und wirkte sich negativ auf den Tourismus in der Region aus. Die Stadtregierung scheiterte vor einem US-Gericht damit, die Blockade aufheben zu lassen. Darauf erklärte der damalige Bürgermeister, Dennis Wardlow, die Stadt als „Conch Republic“ für unabhängig und wurde zum Ministerpräsidenten ernannt. Kurze Zeit später bewarf er einen Offizier der US Navy auf der nahegelegenen Naval Air Station Key West mit einem kubanischen Brot und erklärte den USA den Krieg. Nach Überlieferungen kapitulierte Wardlow eine Minute später im Namen der Conch Republic und forderte finanzielle Hilfe von den USA zum Ausgleich der „Kriegsfolgen“ …

Key West wurde durch diese ultrakurze „Unabhängigkeitserklärung“ weltbekannt und bei Touristen bis heute umso beliebter. Vermehrt legen Kreuzfahrer hier an. Jährlich kommen bis zu 1,1 Millionen Übernachtungsgäste hierher. Schätzungen sprechen von 60.000 Besuchern täglich – bei rund halb so vielen Einwohnern.

Der „Unabhängigkeitstag“ wird jährlich ab dem 23. April ausgiebig unter anderem mit Umzügen gefeiert. Die Conch Republic https://conchrepublic.com besteht heute als „State of Mind“ (Staat im Geist ohne Gebietsanspruch) mit Sitz in Key West weiter mit einem Generalsekretär an der Spitze und eigenem (inoffiziellen) Pass, den jedermann beantragen kann. Die Flagge trägt das „Wappentier“, die Fechterschnecke, auf Englisch „Conch“.

Flughafen Key West

Der Airport https://eyw.com mit den IATA- und ICAO-Kennungen EYW und KEYW nimmt den südöstlichen Teil der Insel Key West ein. Von „Old Town“ ist er nur drei Kilometer entfernt. Nord- und südöstlich sowie südwestlich des Platzes wurden Hotels und Resorts eröffnet. Nördlich befindet sich eine Paintball-Anlage und der Ortsteil Poinciana Plaza.

Die einzige Asphaltbahn 9/27 misst übersichtliche 1.547 mal 30 Meter. Sie wurde wie folgt ausgestattet:

Bahn ILS RNP TDZ REIL PAPI 9 – ja nein ja links 27 – ja nein ja rechts

Das Terminal wurde 1957 eröffnet und mehrfach umgebaut und erweitert. 2009 wurde das Parkhaus mit 150 Parkplätzen für Mietwagen und weiteren 150 für Besucher und Fluggäste überbaut und das Terminal auf 2.800 m² erweitert. 2022 begannen die Arbeiten zum luftseitigen Anbau eines verglasten Vorbaus, der mit dem Terminal verbunden werden sollte. Er wurde am 14. April 2025 mit einer Fläche von weiteren 4.600 m² eröffnet. Er verfügt über acht Parkpositionen mit Jetways.

Der alte, rot-weiß lackierte Kontrollturm stand westlich der Terminals. Er wurde am 10. September 2017 von Hurrikan „Irma“ stark beschädigt. Die FAA ließ daraufhin einen mobilen Tower aufstellen: https://www.facebook.com/FAA/photos/a-mobile-faa-air-traffic-control-tower-arrived-at-key-west-international-airport/165939121743582

Wenig später wurde „nebenan“ ein aus rot-weißen Seecontainern bestehender Tower errichtet. Dieser wird noch heute benutzt.

Der beschädigte Tower wurde im August 2024 abgerissen. Siehe hier: https://www.keysnews.com/news/government/key-west-international-airport-aging-control-tower-finally-comes-down/article_2edba5bc-59a3-11ef-a8fd-372ae2875cde.html. Er wird auf aktuellen Karten von FAA und Jeppesen immer noch am alten Standort indiziert.

Als einziger Fixed Base Operator (FBO) ist Signature Aviation am Platz präsent.

Acht Airlines bedienen 20 ständige und sieben saisonale Ziele in den USA: https://eyw.com/airlines

Wegen der Kürze der Bahn kommen hier neben Regionaljets die A318 und B737-700 als größte Flugzeuge zum Einsatz.

Das Monroe County meldet als Betreiber des Platzes für 2025 den Transport von 1.477.226 Passagieren. Zu Flugbewegungen und Frachttonnage werden keine Angaben gemacht.

Direkt westlich des Terminals befinden sich der Apron und die Infrastruktur für die Allgemeine Luftfahrt. Ganz im Westen des Platzes steht die An-24 der kubanischen Airline Cubana, die am 1. April 2003 von einem Kubaner auf einem Inlandsflug mit Zwischenlandung zum Auftanken in Havanna hierher entführt wurde. Kuba befindet sich nur 160 Kilometer südlich von Key West.

Südwestlich und südöstlich sowie nordwestlich des Airports wurden Hotels und Resorts errichtet. Im Norden befinden sich einige Sendemasten, eine Paintball-Anlage und der Key-West-Ortsteil Poinciana Plaza. Im Süden steht das Fort East Martello, heute eines der erwähnten vier Museen von Key West.

Informationen

https://de.wikipedia.org/wiki/Key_West_International_Airport https://en.wikipedia.org/wiki/Key_West_International_Airport

Simulation

Mitte 2015 brachte LatinVFR den Platz für den FSX und Prepar3D (P3D) heraus. FSDreamTeam (FSDT) folgte im September 2020 mit einer Umsetzung für den MSFS 2020. Dieses Add-on wurde später zum MSFS 2024 kompatibel gemacht. Im Februar 2021 präsentierte Orbx den Platz für den X-Plane 11. Dieses Label brachte im April 2021 ebenfalls eine Version für den MSFS 2020 heraus.

MK Studios stellte den Platz „nativ“ für den MSFS 2024 Ende Februar 2026 vor. Dieser ist für gut 19 Euro erhältlich im SIMMARKET:

https://secure.simmarket.com/mk-studios-key-west-airport-keyw-msfs24-(de_20959).phtml

… und wir schauen uns die Arbeit jetzt an.

Der Test erfolgte mit dem Angebot von Contrail, welches mit der Contrail-App https://getcontrail.com heruntergeladen und installiert wurde. Wer bei anderen Anbietern kauft, erhält einen Code, der bei Contrail eingelöst werden kann. Der Download ist 1,5 GB groß, die Installation belegt gut 2,2 GB.

Im Anflug zeigt sich die grenzenlose Einpassung des Airports in seine wasserreiche Umgebung. Und es zeigt sich die sorgfältige Gestaltung der Insel Key West einschließlich der Hotels und dem Hafen im Westen. Nach der Landung offenbart die Szenerie ihren Detailreichtum innerhalb des Flughafenzauns: Der Boden und die Bodenmarkierungen, die Schilder, Gebäude, Fahrzeuge, Boden- und sonstigen Objekte, die allesamt plausibel texturiert und beleuchtet werden, sind „Legion“.

Der vor das Terminal gebaute, lichtdurchflutete Anbau wurde innen möbliert und statische Passagiere aufgestellt.

Die verglasten Jetways wurden animiert. Sie docken an das eigene Flugzeug sowie an AI-Flieger an. In ihnen bewegen sich beim Boarding sichtbar Passagiere, wenn das hauseigene Profil für GSX Pro verwendet wird. Es ist auf dem Discord-Server von MK Studios und bei flightsim.to unter https://flightsim.to/file/105159/mkstudios-key-west-airport-keyw-official-gsx-pro-profile zu haben.

Der rot-weiß lackierte Container-Ersatztower steht auf dem Gelände, ebenso wie die An-24 der Cubana.

Der herausragend gute Eindruck wiederholt sich auf der Landseite mit (Zufahrts-)Straßen, Parkplätzen, Verkehrsschildern, Strommasten mit den markanten Transformator-„Eimern“, Leitungen, Hotels, dem Fort East Martello und noch vielem mehr.

Ergänzung

Unbedingt sollten AI-Schiffe zur Belebung der umgebenden Meeresflächen eingesetzt werden: Entweder die Freeware Global AI Ship Traffic v7 von Henrik Nielsen https://flightsim.to/addon/81663/global-ai-ship-traffic-v6 oder die Payware von Seafront Simulations https://orbxdirect.com/partner/seafront-simulations.

Fazit

Der sehr gut gemachte und performante Airport ist nach Vor-Ort-Recherchen von MK Studios entstanden. Ungewöhnlich ist, dass vor allem die Landseite dafür sorgt, dass diese Szenerie sehr viel Immersion erzeugt und den Eindruck vermittelt, nicht nur virtuell dabei, sondern real mittendrin zu sein.

Der Airport wird damit (fast) zur Nebensache, die Szenerie an sich allerdings zum „Zwangskauf“ für Freunde der simulierten USA.

Euch Lesern viel Spaß auf und über den Florida Keys und Gratulation an MK Studios zur verdienten Goldmedaille von FS Reviews!

Bert Groner FS Reviews … im März 2026

Flugnavigationskarten

Freeware: Airnav www.airnav.com/airport/KEYW

Payware: Navigraph (Abo-Modell auf Wunsch mit Flugnavigationsdaten) https://navigraph.com