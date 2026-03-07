Zuwachs für die MD-11: Flight Sim First Officer jetzt für den TFDi-Frachter und -Liner

Der Entwickler Flight Simulator Innovative Addons hat sein Portfolio erweitert und bietet ab sofort eine spezialisierte Version seines beliebten „Flight Sim First Officer“-Tools für die TFDi Design MD-11 an. Wer im Cockpit des legendären Dreistrahlers Unterstützung sucht, kann sich nun einen virtuellen Co-Piloten an die Seite holen.
Unterstützung im Cockpit der MD-11
Die MD-11 ist bekannt für ihre Komplexität und ihr hohes Arbeitspensum, besonders in kritischen Flugphasen. Der Flight Sim First Officer übernimmt gezielte Aufgaben, arbeitet Checklisten ab und unterstützt bei den Prozeduren, um den Kapitän zu entlasten. Das Tool wurde spezifisch auf die Systeme der TFDi MD-11 (sowohl Passagier- als auch Frachtversion) abgestimmt.
Die wichtigsten Funktionen für die MD-11:
- Interaktive Checklisten und Prozeduren.
- Übernahme von Standardaufgaben durch den virtuellen Co-Piloten.
- Nahtlose Integration in die TFDi-Systemlogik.
Das Tool ist ab sofort bei SIMMARKET erhältlich: Flight Sim First Officer – TFDi MD-11 – SIMMARKET
Ein Blick auf das Portfolio
Flight Simulator Innovative Addons hat sich darauf spezialisiert, komplexe Airliner mit einer intuitiven Crew-Simulation zu ergänzen. Die MD-11 ist dabei nur der neueste Zugang in einer beachtlichen Reihe von Unterstützungs-Tools. Zum Portfolio gehören unter anderem spezialisierte First-Officer-Module für:
- PMDG 737 & 777: Unterstützung für die Boeing-Klassiker.
- Fenix A320: Ein virtueller Partner für den High-End-Airbus.
- Leonardo „Maddog“ MD-80: Hilfe für den „Iron Dog“.
- Inibuilds A300: Unterstützung für den klassischen Airbus-Frachter.
Das gesamte Sortiment des Entwicklers, das viele der anspruchsvollsten Flugzeuge im MSFS abdeckt, findet ihr hier in der Übersicht: Flight Simulator Innovative Addons Portfolio – SIMMARKET