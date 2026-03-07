Facebook-f Youtube Instagram Discord

Zuwachs für die MD-11: Flight Sim First Officer jetzt für den TFDi-Frachter und -Liner

Der Entwickler Flight Simulator Innovative Addons hat sein Portfolio erweitert und bietet ab sofort eine spezialisierte Version seines beliebten „Flight Sim First Officer“-Tools für die TFDi Design MD-11 an. Wer im Cockpit des legendären Dreistrahlers Unterstützung sucht, kann sich nun einen virtuellen Co-Piloten an die Seite holen.

Unterstützung im Cockpit der MD-11

Die MD-11 ist bekannt für ihre Komplexität und ihr hohes Arbeitspensum, besonders in kritischen Flugphasen. Der Flight Sim First Officer übernimmt gezielte Aufgaben, arbeitet Checklisten ab und unterstützt bei den Prozeduren, um den Kapitän zu entlasten. Das Tool wurde spezifisch auf die Systeme der TFDi MD-11 (sowohl Passagier- als auch Frachtversion) abgestimmt.

Die wichtigsten Funktionen für die MD-11:

  • Interaktive Checklisten und Prozeduren.
  • Übernahme von Standardaufgaben durch den virtuellen Co-Piloten.
  • Nahtlose Integration in die TFDi-Systemlogik.

Das Tool ist ab sofort bei SIMMARKET erhältlich: Flight Sim First Officer – TFDi MD-11 – SIMMARKET

Ein Blick auf das Portfolio

Flight Simulator Innovative Addons hat sich darauf spezialisiert, komplexe Airliner mit einer intuitiven Crew-Simulation zu ergänzen. Die MD-11 ist dabei nur der neueste Zugang in einer beachtlichen Reihe von Unterstützungs-Tools. Zum Portfolio gehören unter anderem spezialisierte First-Officer-Module für:

  • PMDG 737 & 777: Unterstützung für die Boeing-Klassiker.
  • Fenix A320: Ein virtueller Partner für den High-End-Airbus.
  • Leonardo „Maddog“ MD-80: Hilfe für den „Iron Dog“.
  • Inibuilds A300: Unterstützung für den klassischen Airbus-Frachter.

Das gesamte Sortiment des Entwicklers, das viele der anspruchsvollsten Flugzeuge im MSFS abdeckt, findet ihr hier in der Übersicht: Flight Simulator Innovative Addons Portfolio – SIMMARKET

Abonnieren
Benachrichtige mich bei
guest

0 Kommentare
Inline Feedbacks
Alle Kommentare anzeigen
Exklusiv! Großes A340-600 Preview
AerosoftTOLISS INC
Exklusiv! Großes A340-600 Preview
Endlich ist es soweit, ein Release des Airbus A340-600 von Aerosoft und Toliss rückt näher und wir dürfen ausführliche und ...
/ / 4 Kommentare zu Exklusiv! Großes A340-600 Preview
Atelic teasert Dresden für MSFS2024 und 2020
Atelic
Atelic teasert Dresden für MSFS2024 und 2020
Der Szenerieentwickler Atelic hat soeben auf Discord ihr neustes Produkt angekündigt: den Flughafen Dresden (EDDC) ...
/ / 1 Kommentar zu Atelic teasert Dresden für MSFS2024 und 2020
MK-Studios: Großes Update und Sale für Düsseldorf (EDDL)
MK STUDIOSMSFS2020MSFS2024
MK-Studios: Großes Update und Sale für Düsseldorf (EDDL)
MK-Studios bringt Düsseldorf auf den Stand von 2026! Das neue Update 1.1.0 für EDDL passt ...
/ / Keine Kommentare zu MK-Studios: Großes Update und Sale für Düsseldorf (EDDL)
Airport im Sonnenparadies: Palm Beach
MSFS2020MSFS2024Rezension
Airport im Sonnenparadies: Palm Beach
Rund 80 Kilometer nördlich von Miami im „Sunshine State“, dem 27. US-Bundesstaat Florida, befindet sich ...
/ / Keine Kommentare zu Airport im Sonnenparadies: Palm Beach
Von Provinz zu Provinz – Umlauf und Test mit der iFly 737 MAX
FlugberichteProduktvorstellung
Von Provinz zu Provinz – Umlauf und Test mit der iFly 737 MAX
Flugbericht! Das heißt wir nehmen uns ein bestimmtes Flugzeug, heute die iFly 737MAX im MSFS2024, ...
/ / 3 Kommentare zu Von Provinz zu Provinz – Umlauf und Test mit der iFly 737 MAX
Navigraph Charts: Neues Update bringt Annotations und Scratchpads auf alle Plattformen
ATCNavigraph
Navigraph Charts: Neues Update bringt Annotations und Scratchpads auf alle Plattformen
Navigraph setzt neue Maßstäbe für das digitale Cockpit: Mit dem neuesten Update für Navigraph Charts ...
/ / Keine Kommentare zu Navigraph Charts: Neues Update bringt Annotations und Scratchpads auf alle Plattformen
Drzewiecki Design liefert Updates für 6 Szenerien
Drzewiecki Design
Drzewiecki Design liefert Updates für 6 Szenerien
Der renomierte Szenerieentwickler Drzewiecki Design informiert via Facebook über zahlreiche Updates seiner vielen Produkte. Diese ...
/ / 1 Kommentar zu Drzewiecki Design liefert Updates für 6 Szenerien
0
Wir würden uns über deine Meinung freuen!x