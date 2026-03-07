Facebook-f Youtube Instagram Discord

Exklusiv! Großes A340-600 Preview

Endlich ist es soweit, ein Release des Airbus A340-600 von Aerosoft und Toliss rückt näher und wir dürfen ausführliche und exklusive Previews des Langstreckenfliegers teilen!

Was macht den A340-600 so besonders?

Der Airbus A340-600 gilt als die leistungsstärkste und zugleich markanteste Variante der A340-Familie. Mit einer Länge von rund 75,3 Metern gehörte er bei seinem Erstflug 2001 zu den längsten Verkehrsflugzeugen weltweit und übertraf sogar die Boeing 747-400. Der stark gestreckte Rumpf, das lange Hauptfahrwerk und die charakteristische „Tail-Skid“-Schutzvorrichtung am Heck sind typische Merkmale der -600.

Angetrieben wird das Flugzeug von vier Rolls-Royce Trent 500-Triebwerken, die speziell für diese Variante entwickelt wurden. In Kombination mit der großen Flügelfläche und einer Reichweite von über 14.000 Kilometern war der A340-600 vor allem für hoch ausgelastete Langstreckenverbindungen konzipiert.

Ein Blick von außen

Voller Ungeduld wird der Sim gestartet, die erstbeste (und größentechnnisch mögliche) Position in Frankfurt gewählt und auf „Losfliegen“ gedrückt. Und der erste Eindruck ist einfach nur WOW. Obwohl die Gate Position A54 riesig ist, wird sie gut vom A340-600 gefüllt. Beim Walk-Around wird die detaillierte Modellierung besonders deutlich. Das Fahrwerk besitzt entsprechende Abnutzungsspuren, alles wirkt lebendig und selbst kleinste Nieten sind scharf dargestellt. Seht selbst:

Da der A340-600 Pro zwar MSFS2024 kompatibel, aber nicht nativ ist, gibt es keine interaktiven Features. Eine native Version ist bereits in Entwicklung und soll folgen.

Folgende Lackierungen sind (Stand Betaversion vom 07.03.2026) inkludiert:

  • Aerosoft House Livery
  • Lufthansa (Alt)
  • Lufthansa (Neu)
  • Virgin Atlantic Airways
  • Azman Air
  • Ethiad Airways
  • Qatar Airways
  • South African Airways
  • Thai Airways
  • Azerbaijan Airways
  • Cathay Pacific
  • China Eastern Airlines
  • Hainan Airlines
  • Plus Ultra
  • Sky Prime
  • Conviasa
  • Mahan Air
  • Universal Sky Carrier

Cockpit und Kabine

Auch hier wurde erstklassige Arbeit bei Modellierung und Texturierung geleistet. Zwar sehen die Cockpittexturen aus der Ferne vielleicht etwas platt und leblos aus, doch spätestens beim heranzoomen wird sichtbar, dass kleine farbliche Unterschiede und Abnutzungsspuren eingearbeitet wurden.

Die Kabine bildet die Lufthansakonfiguration mitsamt FirstClass akkurat ab. Das Ganze passiert zwar ohne interaktive Elemente oder leuchtender Anschnallzeichen, doch das Wesentliche ist detaillgetreu vorhanden – so auch die typische Toilette im „Untergeschoss“.

EFB

Ein Blick in Richtung Cockpitfenster (welches sich übrigens auch öffnen lässt) zeigt das bekannte ToLiss Electronic Flight Back. Es mag zwar keine Designschönheit sein, dafür ist es sehr funktional und intuitiv. Alle Seiten im Schnelldurchlauf:

Neben Navigraph, Simbrief und Hoppie Integration, bietet ToLiss das Laden von Situationen, Auto-Save, Fehlersimulation, Replayfunktionen und vieles mehr.

Systeme

Obwohl die Systeme einen sehr großen Teil eines Add-Ons ausmachen, gibt es hier nur wenig zu erzählen. Wie bereits in X-Plane sind die A340 Systeme wirklich sehr tiefgründig simuliert. Schalter und Knöpfe funktionieren, nichts ist „INOP“. Auch die dritte MCDU ist funktional und besonders nützlich um separat Wetterinformationen und mehr zu betrachten. Egal ob ACARS, Holdings, Step Climbs, Offsets oder Custom Waypoints – hier funktioniert so ziemlich alles.

Ein weiteres interessantes Feature ist die Taxicam. Diese wurde erstmals im Microsoft Flight Simulator integriert und basiert auf Satellitenaufnahmen. Dies führt dazu, dass die Qualität nicht immer auf höchstem Niveau ist, dennoch hilft sie besonders beim Steuern durch engen Kurven.

Fazit

Obwohl ich nicht angestrebt habe, hiermit ein Review zu schreiben, wurde bereits eines klar: Der A340-600 Pro von Aerosoft und ToLiss ist ein rundes Produkt, dass auf vielen Ebenen mit tollen Features glänzen kann.

Ein Preis und ein Releasedatum steht noch nicht fest. Doch eine Veröffentlichung dürfte vermutlich nicht mehr allzu lange entfernt sein.

Weiteres

Der A340-600 in Bewegung:

Ihr habt Fragen zum A340-600 Pro oder zu meinen Eindrücken mit dem Add-On? Ab in die Kommentarspalte damit!

Leon
Leon
4 Stunden zuvor

Der Text vom Airbus finde ich beeindruckend ich hole mir den auf jeden Fall

Antworten
NHStudios
NHStudios
4 Stunden zuvor

Sehr schöner Artikel! Ich bin sehr gespannt auf den Flieger

Antworten
Dieter Reperich
Dieter Reperich
3 Stunden zuvor

Ein sehr aufschlussreicher Bericht, ich werde mir mit Sicherheit den A340 kaufen.

Antworten
Flightbox Video TV Livestream
Flightbox Video TV Livestream
3 Stunden zuvor

Ein sehr aufschlussreicher Artikel, über den Airbus A340 von Aerosoft und ToLiss.

Mit Sicherheit wird der A340 bei mir im Hangar kommen.

Antworten
