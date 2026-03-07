Atelic teasert Dresden für MSFS2024 und 2020

Der Szenerieentwickler Atelic hat soeben auf Discord ihr neustes Produkt angekündigt: den Flughafen Dresden (EDDC). Bisher wurden einige Vorschaubilder, sowie ein Featureliste geteilt.

Die Szenerie enthält eigene Satellitenbilder für das gesamte Flughafengelände sowie ein hochdetailliertes Terminal mit vollständiger Innenmodellierung, einschließlich des unterirdischen Bahnhofs. Zusätzlich wurden die Innenräume des IABG-Hangars und des Hangars von Elbe Flugzeugwerke (Halle 230) detailliert nachgebildet.

Rund um den Flughafen gibt es außerdem individuell animierte Bodenfahrzeuge sowie eigene statische Flughafenfahrzeuge. Die Szenerie integriert sich nahtlos in die Photogrammetrie von Microsoft Flight Simulator für die umliegende Stadt und enthalte zudem ein individuelles GSX-Profil.

Preview Screenshots aus MSFS2020

Mit diesem Projekt war es unser Ziel, den bislang detailliertesten Flughafen zu entwickeln. Im Vergleich zu einigen unserer früheren Projekte haben wir zudem einen noch stärkeren Fokus auf Performance-Optimierung gelegt. Atelic

Die Veröffentlichung soll für den Microsoft Flight Simulator 2020 und 2024 erfolgen. Ein Preis steht noch nicht fest, doch der Release soll „very soon“ geschehen.