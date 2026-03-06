MK-Studios: Großes Update und Sale für Düsseldorf (EDDL)

MK-Studios hat das Update 1.1.0 für den Flughafen Düsseldorf (EDDL) veröffentlicht. Damit reagieren die Entwickler auf die neuesten baulichen Veränderungen am Bodenlayout, die im Laufe des Jahres 2026 am realen Vorbild umgesetzt wurden. Neben den Layout-Anpassungen bringt das Update auch optische Verbesserungen und Fehlerkorrekturen mit sich.
Aktuelles Layout und Performance-Fixes
Das Hauptaugenmerk der Version 1.1.0 liegt auf der Aktualität: Das Ground-Layout wurde komplett an den Stand von 2026 angepasst. Darüber hinaus wurden die Texturen der Runway-Markierungen verbessert, um einen noch realistischeren Look beim Anflug zu bieten. Diverse Korrekturen bei der Platzierung von Objekten sowie kleinere Bugfixes runden das Paket ab.
Changelog 1.1.0:
- Bodenlayout gemäß den aktuellen Änderungen von 2026 aktualisiert.
- Korrekturen bei der Platzierung von Objekten.
- Verbesserte Texturen für die Pistenmarkierungen.
- Verschiedene kleine Fehlerbehebungen.
Rabatt-Aktion zur Feier des Tages
Wer den wichtigsten Airport in Nordrhein-Westfalen noch nicht in seinem virtuellen Hangar hat, kann jetzt ordentlich sparen: Zur Feier des Updates bietet MK-Studios Düsseldorf mit einem Rabatt von 40 % an. Die Aktion läuft noch bis zum kommenden Dienstag, den 10. März 2026.
Die Szenerie ist sowohl für den MSFS 2020 als auch für den neuen MSFS 2024 optimiert und direkt bei SIMMARKET erhältlich: