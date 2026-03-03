Navigraph Charts: Neues Update bringt Annotations und Scratchpads auf alle Plattformen

Navigraph setzt neue Maßstäbe für das digitale Cockpit: Mit dem neuesten Update für Navigraph Charts können Piloten nun direkt in den Jeppesen-Karten zeichnen und wichtige Notizen in dedizierten Scratchpads festhalten. Damit rückt die Simulation noch näher an die reale EFB-Nutzung (Electronic Flight Bag) heran.
Lange Zeit war es einer der größten Wünsche der Community: Die Möglichkeit, Rollanweisungen oder Freigaben direkt in der App zu notieren, ohne zum klassischen Notizblock greifen zu müssen. Navigraph hat nun geliefert und führt mit den Annotations und Scratchpads zwei mächtige Werkzeuge ein.
Annotations: Zeichnen direkt in der Karte
Die neue Annotations-Funktion erlaubt es, direkt auf den Jeppesen-Charts Markierungen vorzunehmen. Ob es das Hervorheben einer Rollstrecke (Taxi Route), das Markieren von Frequenzen oder das Einkreisen von Höhenbeschränkungen ist – mit verschiedenen Pinseln und Farben lassen sich Karten individuell anpassen. Besonders praktisch: Auf Tablets wie dem iPad werden smarte Eingabestifte unterstützt, was die Handhabung im virtuellen Cockpit extrem intuitiv macht.
Scratchpads: Der digitale Notizzettel
Zusätzlich zu den Kartenmarkierungen führt Navigraph die sogenannten Scratchpads ein. Hierbei handelt es sich um digitale Notizblätter, die direkt in die Pinboard-Leiste integriert sind.
- Vorlagen für den Funkverkehr: Navigraph liefert vorgefertigte Templates für Standard-Workflows mit (z. B. für IFR-Freigaben oder ATIS-Informationen).
- Synchronisation: Alle Notizen und Zeichnungen werden über die Cloud synchronisiert. Wer seine Flugplanung am PC beginnt, findet seine Markierungen später nahtlos auf dem Tablet oder im In-Game Panel des MSFS wieder.
Integration in MSFS 2020 und 2024
Das Update ist für alle Plattformen verfügbar – von der Desktop-App (Windows/Mac) über die Web-Version bis hin zu den mobilen Apps für iOS und Android. Besonders wichtig für MSFS-Nutzer: Auch das In-Game Panel unterstützt die neuen Funktionen, sodass VR-Piloten oder Nutzer mit nur einem Monitor ihre Notizen direkt im Simulator-Fenster verwalten können.
Verfügbarkeit
Die neuen Funktionen stehen allen Abonnenten mit einem aktiven Navigraph Unlimited Abo zur Verfügung. Um die Features zu nutzen, muss lediglich die App auf die neueste Version (v8.40 oder höher) aktualisiert werden.
Alle Details zur Funktionsweise und den neuen Templates findet ihr im offiziellen Navigraph Blog.