Maddog: Leonardo Software veröffentlicht Update 2.0b258

Leonardo Software House hat ein neues Update für die kürzlich erschienene 20th Anniversary Edition der MD-80 Serie veröffentlicht. Der Build 2.0b258 bringt wichtige Fehlerbehebungen und Detailverbesserungen für die Systemtiefe und die Integration in den MSFS 2020 und 2024.

Die „20th Anniversary Edition“, die über simMarket hier erhältlich ist, umfasst die Varianten MD-82, MD-83 und MD-88 in einem Paket und ist sowohl mit dem Microsoft Flight Simulator 2020 als auch mit dem neuen MSFS 2024 kompatibel.

Die Highlights von Build 2.0b258

Das aktuelle Update adressiert primär Feedback aus der Community und verfeinert die Interaktion mit dem Cockpit sowie die Systemlogik:

  • FMS & Navigation: Korrekturen an der FMS-Logik, insbesondere bei der Handhabung von VNAV-Pfaden und der Anzeige von Wegpunkten.
  • Cockpit-Interaktion: Optimierung der Clickspots im virtuellen Cockpit, um eine präzisere Bedienung der Schalter zu ermöglichen.
  • System-Fixes: Anpassungen am elektrischen System und der Hydraulik-Logik, um die reale MD-80 noch akkurater abzubilden.
  • Stabilität: Allgemeine Performance-Verbesserungen und Behebung kleinerer Bugs, die bei der Initialisierung des Flugzeugs auftreten konnten.
  • MSFS 2024 Integration: Weitere Verfeinerungen für die Kompatibilität mit der neuen Simulations-Engine von Microsoft.

Changelog (Auszug):

Das Team von Leonardo betont, dass kontinuierlich an der Verfeinerung gearbeitet wird. Zu den spezifischen Änderungen in diesem Build gehören unter anderem:

  • Fix für ein Problem mit der Treibstoffberechnung im Load Manager.
  • Verbesserte Sound-Abmischung für bestimmte Cockpit-Warnungen.
  • Korrekturen an der Beleuchtungslogik der Instrumentenpanels.

Verfügbarkeit

Die „Fly the Maddog – 20th Anniversary Edition“ ist für 83,29€ bei simMarket gelistet. Käufer erhalten eine Lizenz, die für beide Simulatoren (2020/2024) gültig ist. Bestehende Nutzer des Load Managers können das Update direkt über die integrierte Update-Funktion beziehen.

Wer auf der Suche nach einer der anspruchsvollsten Airliner-Simulationen für den MSFS ist, kommt an der „Maddog“ kaum vorbei – das neue Jubiläums-Paket vereinfacht zudem die Flottenstruktur, da nun alle drei Varianten (82/83/88) direkt enthalten sind.

Besitzt ihr die neue Jubiläums-Edition bereits? Wie schlägt sich der Oldie im MSFS 2024? Diskutiert mit uns in den Kommentaren!

