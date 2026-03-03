Drzewiecki Design liefert Updates für 6 Szenerien

Der renomierte Szenerieentwickler Drzewiecki Design informiert via Facebook über zahlreiche Updates seiner vielen Produkte. Diese fokussieren sich hauptsächlich auf visuelle Verbesserungen, Navigationshilfen (Navaids), Beleuchtung, LOD-Optimierung sowie neuen, optionalen Konfigurationsmöglichkeiten.
KRNT Seattle Renton v1.3
- Terrain-Mesh korrigiert und Vegetation aus dem TIN entfernt
- Optionale Grasschicht hinzugefügt
- Gebäude-LOD-Konfiguration verbessert
- Texturbezogene Fehlerbehebungen
KMDW Chicago Midway v1.3
- Drei ILS-Systeme implementiert
- No-Static-Option hinzugefügt (alle Parkpositionen und Fluggastbrücken aktiv)
- Rollwegführung nahe Piste 31R aktualisiert
- Rollwegbeschilderung aktualisiert
- Rollwegbeleuchtungssystem überarbeitet
- Neue statische Flugzeugmodelle für GA- und Businessjets
- Texturbezogene Fehlerbehebungen
EPGD Gdansk v1.6
- ILS implementiert
- Standard-Szeneriegebäude entfernt
- No-Static-Option hinzugefügt (alle Parkpositionen aktiv)
- LS-Technic-Hangar ergänzt
- PPS1-Vorfeldlayout aktualisiert (Parkpositionen und Asphalttexturen)
- Standard-Windsäcke durch benutzerdefinierte Modelle ersetzt
- Geometrie des Spotterhügels verbessert
- Große Parkpositionen hinzugefügt: 12, 13, 31, 34, 37
- Gebäudeverglasung mit Parallax-Effekten verbessert
- Logo-Branding am GA-Hangar ergänzt
- Reflexionen der Terminal-Innentexturen verbessert
- LODs für MSFS 2024 optimiert
- Vorfeldbeleuchtung mit breiterer Lichtverteilung aktualisiert
EPZG Zielona Gora v1.3
- ILS implementiert
- Standard-Szeneriegebäude entfernt
- Bodenmarkierungen angepasst: Helligkeit und Sättigung reduziert
- Geländemodellierung (Erdwälle) verbessert
EPBY Bydgoszcz v1.2
- ILS implementiert
- Doppelte Schornsteinstrukturen entfernt
- Standard-Fahrzeuge auf Parkflächen entfernt
- No-Static-Option hinzugefügt (alle Parkpositionen aktiv)
- Bodenmarkierungen angepasst: Helligkeit und Sättigung für mehr Realismus reduziert
YSWS Western Sydney v1.1 (demnächst)
- ATC-Frequenzen aktualisiert
- ILS-Frequenzen und Kennungen aktualisiert
- Rollwegbezeichnungen, Beschilderung und Markierungen aktualisiert
- Anzahl und Bezeichnung der Cargo-Vorfeldpositionen korrigiert
Dazu folgender Hinweis von Drzewiecki Design: Die Updates werden ausschließlich als vollständige Installer bereitgestellt. Um zu aktualisieren, melden Sie sich bitte in Ihrem Konto im jeweiligen Store an (Anm. so auch beiSimMarket) und laden Sie den neuesten Installer herunter.